Το Πανεπιστήμιο του St Gallen στην Ελβετία συνεχίζει να μονοπωλεί την κορυφή ως το καλύτερο μεταπτυχιακό τμήμα στη διοίκηση επιχειρήσεων στον κόσμο και για το 2025, απ΄ όπου αποφοιτούν μερικά από τα ισχυρότερα στελέχη παγκοσμίως, με την πλειοψηφία των αντίστοιχων σχολών στα Βρετανικά πανεπιστήμια να χάνουν την αίγλη τους.

Στον πίνακα κατάταξης των Financial Times, οι 8 καλύτερες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων παγκοσμίως είναι:

Advertisement

Advertisement

HEC Paris (Γαλλία)



Insead (Γαλλία)



ESCP (Γαλλία)



Nova School of Business and Economics (Πορτογαλλία)



Tongji University School of Economics and Management (Κίνα)



Tsinghua University School of Economics and Management (Κίνα)



Shanghai Jiao Tong University: Antai (Κίνα).

Το London Business School, το πιο προβεβλημένο ευρωπαικό πανεπιστήμιο, έπεσε από την έκτη θέση που ήταν πέρυσι στην 10η θέση.

Από τα άλλα 8 βρετανικά πανεπιστήμια που βρίσκονται στη λίστα των top 100, την μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη είχαν το Warwick Business School, που από την 33η θέση βρέθηκε στην 40ή θέση, ενώ το University of Edinburgh Business School, το Cranfield School of Management και το Alliance Manchester Business School έπεσαν ακόμη παρακάτω.

Η απογοητευτική επίδοση των Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν μια ισχυρή οικονομική ενίσχυση για το κρατικό ταμείο, έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης πίεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, περιορισμούς στη χρηματοδότηση, πιο ακριβά δίδακτρα και περιορισμούς μετανάστευσης για ξένους φοιτητές από τους οποίους εξαρτάται ολοένα και περισσότερο η Βρετανία.

Σχεδόν το 90% των φοιτητών σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχονται από το εξωτερικό, με το 78% να είναι από χώρες της Ασίας-Ειρηνικού. Αντίθετα, στα Αμερικανικά και Καναδικά Πανεπιστήμια οι ξένοι φοιτητές είναι μόλις το 40%, με το 16% αυτών να προέρχεται από την Ασία.

Κίνα και Ινδία μετατρέπονται σε Πανεπιστημιακή δύναμη

Η Κίνα παραδοσιακά έστελνε τους περισσότερους ξένους φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και σε άλλες δυτικές χώρες, αλλά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την πανδημία η εικόνα αλλάζει και οι αριθμοί μειώνονται ξαφνικά. Σε αυτό έχουν συμβάλει καθοριστικά οι γεωπολιτικές εντάσεις αλλά κυρίως η άνοδος των κινεζικών πανεπιστημίων τα οποία κρατούν τους φοιτητές στο εσωτερικό.

Οι κινεζικές και ινδικές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων έχουν καταφέρει να ανέλθουν στην κατάταξη λόγω των καλύτερων μισθών που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι τους στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Advertisement

Τα τρία κορυφαία Πανεπιστήμια στον κόσμο όπου οι απόφοιτοί τους αμοίβονται περισσότερο είναι όλα στην Ινδία: το Ινδικό Ινστιτούτο Διοίκησης Ahmedabad, το IIM Bangalore και το IIM Calcutta.

Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι στα 31 από τα 100 σχολεία που κατατάχθηκαν στο top 100, το 90% των φοιτητών τους βρήκαν εργασία μέσα στους πρώτους 3 μήνες από την αποφοίτησή τους, με τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Lancaster στη Βρετανία να είναι μόλις στο 54% .

Ο Björn Ambos, κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του St Gallen, από το οποίο αποφοίτησαν μερικοί από τους πιο ισχυρούς του κόσμου, υποστηρίζει ότι καταφέρνει να παραμένει στην κορυφή γιατί «αναμορφώνει συνεχώς τα προγράμματά του, δίνοντας στους απόφοιτους μια διεθνή προοπτική, παρέχοντας στενή σύνδεση με τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα είναι «Value for Money».

Advertisement

Πάντως, οι περισσότερες καλές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων που βρίσκονται στη λίστα των Top 100 εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ευρώπη, με 25 από αυτές στη Γαλλία, 9 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 στη Γερμανία και 5 στην Πορτογαλία. Τελευταία έχουν ενταχθεί και 11 σχολές στην Ινδία.

Advertisement