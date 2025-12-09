Μία σημαντική διάκριση έλαβε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς κατέλαβε την 191η θέση παγκοσμίως και με αυτόν τον τρόπο έγινε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που «σπάει» το φράγμα των top 200 πανεπιστημίων σε μία από τις επτά διεθνώς αναγνωρισμένες και ευρύτατα αποδεκτές παγκόσμιες κατατάξεις συνολικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities», ενώ εκεί εντοπίζονται και μερικά ακόμα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, με αφορμή αυτήν τη διάκριση του ΕΚΠΑ σχολίασε πως επιβεβαιώνεται ότι οι επιτυχίες του πανεπιστημίου δεν αποτελούν τυχαίο ή συγκυριακό γεγονός. Αντίθετα, «αντανακλούν μια σταθερή και διαχρονική πορεία υψηλού επιπέδου ερευνητικής δραστηριότητας», η οποία, μάλιστα, αποτυπώνεται με σαφήνεια στους δείκτες της κατάταξης και ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την τελευταία 11ετία.

«Κατατάξεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν εξαρτώνται από το ύψος των χρηματοδοτήσεων, τις υποδομές ή μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ. Αναδεικνύουν, όμως, την ουσία: Τη σταθερή, συλλογική και υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα που παράγεται σε πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση. Με όπλο τη γνώση, την έρευνα και τη συνεργασία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να ανοίγει δρόμους που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Σιάσος.

Οι θέσεις για τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια

Πίσω από το ΕΚΠΑ, στη 2η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων και την 374η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις θέσεις 601-650, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 751-800, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 801-850, το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 851-900 και το Πολυτεχνείο Κρήτης στις θέσεις 1.151-1.200. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στις θέσεις 751-800 και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις θέσεις 901-950.

Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία. Για παράδειγμα, το επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην 102η θέση στον κόσμο.

Όσον αφορά τα πέντε καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, όπως έχουν αξιολογηθεί από τον εν λόγω φορέα, στην 1η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και ακολουθούν στη 2η θέση το Πανεπιστήμιο Stanford, επίσης, των ΗΠΑ και στην 3η θέση το University College του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην 4η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Toronto του Καναδά και στην 5η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην συνολική κατάταξη αξιολογήθηκαν 2.025 πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, ΕΚΠΑ)