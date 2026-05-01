Δύο σοβαρές επιθέσεις σε βάρος πανεπιστημιακών σημειώθηκαν με διαφορά μερικών ωρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο, με το ΑΠΘ να καταδικάζει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την επίθεση σε βάρος του Ιάκωβου Μιχαηλίδη.

Πιο συγκεκριμένα, μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν πολυκατοικία που διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ομάδα φοιτητών επιτέθηκε στον αντιπρύτανη στο ΑΠΘ, Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Η ανακοίνωση του ΑΠΘ:

«Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης, συνιστά μια απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.

Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.

Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ.

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωση εξέδωσε και η Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών/Φοιτητριών κάνοντας λόγο για «παρέμβαση» στον αντιπρύτανη, ζητώντας να μην υπάρξει καμία έξωση.

Λίγες ώρες μετά, μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της Βάνα Νικολαίδου – Κυριανίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, δεν βρίσκεται για πρώτη φορά στο στόχαστρο, καθώς τον Ιανουάριο του 2025, άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της, γράφοντας αντισημιτικά και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2024 αντιεξουσιαστές στοχοποίησαν την καθηγήτρια, λέγοντας συνθήματα, επειδή τάχθηκε υπέρ της απαλλαγής των πανεπιστημίων από τους αιώνιους φοιτητές. Τον Μάρτιο του 2023, μέλη της φοιτητικής κίνησης «ΣΑΦ-ΕΑΑΚ/Συνεργασία Ανεξάρτητων Φιλοσοφικής» περικύκλωσαν το γραφείο της και διέκοψαν μάθημα.

Το ίδιο διάστημα η κ. Νικολαΐδου είχε καταγγείλει ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των νεολαίων κομμάτων εδώ και καιρό, επειδή όπως είχε πει η ίδια, πρωτοστάτησε στην αφαίρεση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ από τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν.

