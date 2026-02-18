Συνολικά 38 άτομα συνελήφθησαν μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.

Από την αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν 48 άτομαi και 38 από αυτά συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας του υπηρεσίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ για χθες το βράδυ μετά τις 22:00, ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτήρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.