Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης διαβιβάζεται το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων που αφορούν τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο περιθώριο πάρτι που διοργανώθηκε χωρίς άδεια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Υπουργείο έχει ήδη παραλάβει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που ζητήθηκαν τόσο από το ΑΠΘ όσο και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διερεύνησης των γεγονότων. Η Εισαγγελία έχει προχωρήσει σε προκαταρκτική έρευνα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που έχει ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το πόρισμα θα αξιολογηθεί άμεσα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη του, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα συμβάντα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική, με εξέταση κάθε πτυχής που ενδέχεται να αφορά ενέργειες ή παραλείψεις. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25, διατηρώντας το δικαίωμα για κάθε περαιτέρω ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Στοιχεία για επεισόδια στο ΑΠΘ: Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου.

Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του.

Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική.

Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25.