Ασχημες διαστάσεις πήρε το καθιερωμένο πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο κατέλειξε σε σοβαρά επεισόδια με μολότοφ κατά τις αστυνομίας, 313 προσαγωγές και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο πρόσωπο και τον λαιμό..

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εντός 48 ωρών, για τα γεγονότα και τα μέτρα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους καθώς το πάρτι δεν είχε και φέτος άδεια.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 313 προσαγωγές. Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι προσαχθέντες συνεργάστηκαν για τη λήψη αποτυπωμάτων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Κατά τις έρευνες στους χώρους του Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης.

ΑΠΘ: Αλλαγές στη φύλαξη των χώρων

Μετά τα επεισόδια, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με αιχμές, κάνοντας λόγο για «ασήμαντη μειοψηφία» που μετέτρεψε το Πανεπιστήμιο σε πεδίο συγκρούσεων. Παράλληλα, έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της άμεσης ενεργοποίησης ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;», τίθενται ερωτήματα για το πώς πραγματοποιήθηκε το πάρτι χωρίς άδεια, ποιοι συμμετείχαν, αν υπήρχαν παρείσακτοι και ποιος διέδωσε –όπως σημειώνεται– το ψευδές αφήγημα ότι υπήρχε έγκριση από τις Πρυτανικές Αρχές. Το ΑΠΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επιδείξει «φοβική απραξία» και προαναγγέλλει αλλαγές στον τρόπο φύλαξης των χώρων.

Στην ανακοίνωσή της Πρυτανεία αναφέρει: «Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας».

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Υπουργείο Παιδείας: Θα αποδοθούν ευθύνες

Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας» και ζήτησε άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και τις αστυνομικές αρχές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το ΑΠΘ οφείλει εντός 48 ωρών να αποτυπώσει τόσο τις ενέργειες που έγιναν όσο και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον νόμο 5224/25, αναφορικά με την ασφάλεια και την πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Επίσης ζητά ενημέρωση για:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

-Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

-Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

