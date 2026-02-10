«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν το Σάββατο στο περιθώριο πάρτι της Πολυτεχνικής Σχολήαλλά και τη διορία 48 ωρών που είχε δώσει το υπουργείο Παιδείας για εξηγήσεις.

Τονίζεται δε πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Σε ανακοίνωση είχαν προχωρήσει και χθες οι πρυτανικές αρχές του Αριστoτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη μετά τη συνάντηση με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη –η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Παιδείας με την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

«Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Εχουμε πλήρη επίγνωση ως πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους», σημειώνει επίσης το ΑΠΘ.

Εισαγγελική παρέμβαση

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος έχει παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

– Εάν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων.

– Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια.

– Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του πανεπιστημίου.