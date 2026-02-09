Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο προκάλεσαν τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, στην Εγνατία οδό, έξω από το χώρο της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτά προκλήθηκαν στο περιθώριο καθιερωμένου πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή που για μια ακόμη φορά έγινε χωρίς άδεια. Μάλιστα σε αυτά τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη.

Ο κ. Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια. Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.

Ήδη η Πρυτανεία έχει απαντήσει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για να πραγματοποιηθεί πάρτι.

Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή 313 ατόμων, τα οποία μετά την απαιτούμενη διαδικασία είχαν αποχωρήσει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ δεν έγινε κάποια σύλληψη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως «Γίνεται μια μεγάλη έρευνα για να υπάρξουν ταυτοποιήσεις» σημειώντας πως το ότι κατά την επέμβαση της αστυνομίας δεν υπήρξαν συλλήψεις «δεν σημαίνει τίποτα».

Σημειώνεται πως Αρχές προχώρησαν σε 313 προσαγωγές. Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι προσαχθέντες συνεργάστηκαν για τη λήψη αποτυπωμάτων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Κατά τις έρευνες στους χώρους του Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης.

Επίσης, όπως είπε, «Τραυματίστηκε σοβαρά ένας συνάδελφος, τον οποίο κατάφεραν να σώσουν αστυνομικοί την τελευταία στιγμή», ενώ σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα ήταν η εξέλιξη εάν ο τραυματίας παρέμενε στο σημείο που θύμιζε πεδίο μάχης.

«Παρακολουθήσαμε τις βόμβες μολότοφ να πέφτουν βροχή» πρόσθεσεε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζοντας ότι για την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εντός και εκτός του Πανεπιστημίου ενημερώθηκε σχετικά τόσο η Πρυτανική Αρχή όσο και η εισαγγγελική.

«Υπήρξε ενημέρωση της Πρυτανικής Αρχής και κατόπιν έγινε η επιχείρηση» διευκρίνισε η αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ και σχολίασε ότι το γεγονός ότι αφέθησαν ελεύθεροι οι προσαχθέντες δεν σημαίνει ότι δεν θα ταυτοποιήθούν για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια. «Υπάρχουν εργαστηριακά δεδομένα από υπολείμματα από τις βόμβες μολότοφ που εκτοξεύθηκαν εις βάρος των αστυνομικών και ευρήματα που βρέθηκαν εντός του Πανεπιστημίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση του Υπ.Παιδείας

Σημειώνεται πως το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργείο Παιδείας.

Σε σχετική ανακοίνωση καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας» και ζήτησε άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και τις αστυνομικές αρχές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το ΑΠΘ οφείλει εντός 48 ωρών να αποτυπώσει τόσο τις ενέργειες που έγιναν όσο και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον νόμο 5224/25, αναφορικά με την ασφάλεια και την πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Επίσης ζητά ενημέρωση για:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

-Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

-Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

ΑΠΘ: Προαναγγέλλει αλλαγές στον τρόπο φύλαξης των χώρων

Μετά τα επεισόδια, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με αιχμές, κάνοντας λόγο για «ασήμαντη μειοψηφία» που μετέτρεψε το Πανεπιστήμιο σε πεδίο συγκρούσεων. Παράλληλα, έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της άμεσης ενεργοποίησης ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;», τίθενται ερωτήματα για το πώς πραγματοποιήθηκε το πάρτι χωρίς άδεια, ποιοι συμμετείχαν, αν υπήρχαν παρείσακτοι και ποιος διέδωσε –όπως σημειώνεται– το ψευδές αφήγημα ότι υπήρχε έγκριση από τις Πρυτανικές Αρχές. Το ΑΠΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επιδείξει «φοβική απραξία» και προαναγγέλλει αλλαγές στον τρόπο φύλαξης των χώρων.

Στην ανακοίνωσή της Πρυτανεία αναφέρει: «Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας».

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;