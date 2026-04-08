Ανησυχία έχει προκαλέσει στην πανεπιστημιακή κοινότητα η διάγνωση μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή της Κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός, που κατάγεται από τη Θεσσαλία, είχε κανονικά παρακολουθήσει τα μαθήματά του τις προηγούμενες ημέρες. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του για τις ημέρες του Πάσχα.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα τη Μεγάλη Δευτέρα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση του φοιτητή παραμένει σταθερή, ενώ βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οδηγίες ΕΟΔΥ για στενές επαφές

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε οδηγίες για τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον φοιτητή, συνιστώντας τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης για τους υψηλού κινδύνου επαφών.

Παράλληλα,ο ΕΟΔΥ διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται απολύμανση στους χώρους της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, καθώς η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος δεν μεταδίδεται μέσω επιφανειών, αφού το βακτήριο δεν επιβιώνει στο περιβάλλον.

Ενημέρωση στους φοιτητές

Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, που διδάσκει στο μάθημα «Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα», απέστειλε email στους φοιτητές.

Στην επιστολή της, καλεί όσους παρακολούθησαν τα εργαστήρια την περασμένη εβδομάδα να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί, το μήνυμα τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, αλλά η προληπτική επικοινωνία με γιατρό κρίνεται απαραίτητη.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του φοιτητή.