Στον πυρετό του ψηφιακού μετασχηματισμού, εμφανίζονται στελέχη και επιχειρήσεις που περιμένουν την ΤΝ να λειτουργήσει σαν μαγικό ραβδί ή σαν σούπερ-μαντολίνη (για όσους την θυμούνται), που θα μετατρέψει την εταιρεία σε πρωταθλητή. Πιστεύουν ότι η εφαρμογή της θα λύσει χρόνια προβλήματα, θα αυξήσει την αποδοτικότητα, θα εκτοξεύσει τζίρους και κέρδη. Σκεφτείτε λοιπόν έναν πολυτραυματία ή έναν βαριά ασθενή, αντί να εισαχθεί στο νοσοκομείο και να αφεθεί στα χέρια των θεραπόντων, να πιστεύει πως μπορεί να πάει στο γυμναστήριο για να αυξήσει την μυϊκή του μάζα.

ERP & TN

Ειδικά στην περίπτωση που ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρείται με κύριο όχημα το ERP, η φιλοσοφία πολλών στελεχών, σε οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα και προκλήσεις, είναι «βάλε μπόλικη ΤΝ κυρ Στέφανε» (.. και το ROI θα έρθει αυτόματα). Είναι σίγουρα μια ελκυστική ιδέα, μια εύκολη λύση σε σύνθετα προβλήματα και μάλλον ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, για την έγκριση της επένδυσης.

Η ψευδαίσθηση της αυτοματοποίησης

Η πικρή αλήθεια όμως είναι πως όταν έχουμε να κάνουμε με λανθασμένες πρακτικές, κακές διαδικασίες και ελλιπή δεδομένα, η ΤΝ όχι μόνο δεν θα σώσει την κατάσταση αλλά μπορεί να παγιώσει την αναποτελεσματικότητα διασφαλίζοντας ότι τα προβλήματα θα συρθούν στην μετά τον «μετασχηματισμό» εποχή.

Αν εφαρμόσουμε ένα ευφυές σύστημα πρόβλεψης ζήτησης και αυτόματης αναπλήρωσης σε μια εταιρεία που οι πωλητές της δεν καταχωρούν όλα τα αιτήματα στο σύστημα ή η φυσική απογραφή δεν συμφωνεί ποτέ με το απόθεμα του συστήματος, τι θα συμβεί;

Η ΤΝ θα αναλύσει τα ελλιπή, αποσπασματικά και αναξιόπιστα δεδομένα που υπάρχουν στο σύστημα. Το αποτέλεσμα θα είναι μια πρόβλεψη, που στην καλύτερη περίπτωση θα είναι άστοχη και στη χειρότερη, επικίνδυνα παραπλανητική. Βέβαια η παραγγελία αναπλήρωσης θα καταχωρείται αυτόματα γλυτώνοντας πολύτιμο χρόνο από τον χρήστη (ή και όχι).

Η ΤΝ ως μεγεθυντικός φακός

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι ένα πολυεργαλείο που περιλαμβάνει και μεγεθυντικό φακό. Αν τον στρέψετε πάνω σε αποδιοργανωμένες διαδικασίες, θα μεγεθύνει τα προβλήματά σας. Αν από την άλλη, τον στρέψετε πάνω σε υγιείς διαδικασίες και καθαρά δεδομένα, θα σας αποκαλύψει μοτίβα, ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης που δεν μπορούσατε να δείτε με γυμνό μάτι. Έτσι σας βοηθά και να πάρετε σωστές αποφάσεις και η αυτοματοποίηση έχει νόημα αφού έχετε τα σωστά πατήματα, για να τρέξετε με την μέγιστη ταχύτητα.

Επομένως;

Αν βλέπετε την ΤΝ ως πανάκεια, ρισκάρετε να μετατρέψετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε μία πολύ ακριβή άσκηση αυτοματοποίησης της αναποτελεσματικότητας.

Η βάση για την επιτυχή υλοποίηση ενός ERP δεν είναι η τεχνολογία (ειδικά στην περίπτωση των προϊόντων όπως της SAP, που τεχνολογικά είναι ούτως ή άλλως κορυφαία) αλλά οι διαδικασίες:

Επανασχεδιάστε: Αφιερώστε χρόνο να κατανοήσετε και να ξαναφτιάξετε τις διαδικασίες σας. Καταργήστε πλεονάζοντα βήματα, ευθυγραμμίστε τμήματα και εδραιώστε σαφείς κανόνες. Ρωτήστε: «Γιατί γίνεται αυτό;» πριν από το «Πώς να το αυτοματοποιήσουμε;»

Ενοποιήστε: Βεβαιωθείτε ότι το νέο σας ERP λειτουργεί ως μια πηγή αλήθειας, με καθαρά και αξιόπιστα δεδομένα. Η ΤΝ αγαπάει δεδομένα υψηλής ποιότητας.

Και τέλος, αυτοματοποιήστε με ΤΝ, επιταχύνετε ό,τι ήδη λειτουργεί σωστά και εκμεταλλευτείτε την βαθιά, προσαρμοσμένη πληροφόρηση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Μπορεί να απογειώσει έναν καλά σχεδιασμένο οργανισμό ή να επιταχύνει την αποτυχία ενός προβληματικού.

Μένουν πολλά ερωτήματα να απαντηθούν, ειδικά σε σχέση με την ετοιμότητα και την αξία των διαδικασιών προς ενίσχυση από την ΤΝ, αλλά έχοντας κατά νου το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνουμε μια καλή αρχή.



