Ένα βίντεο που αναπαριστά την Αθήνα του 1987 έχει κατακλύσει τα social media, ξυπνώντας έντονα συναισθήματα νοσταλγίας και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα τις τελευταίες δεκαετίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις δυνατότητές της, δίνοντας νέα ζωή σε εικόνες και εποχές που έχουν πλέον χαθεί. Μέσα από σύγχρονες εφαρμογές AI, μπορούμε να δούμε εναλλακτικές εκδοχές της πραγματικότητας ή να «επιστρέψουμε» σε παλιότερες εποχές με εντυπωσιακό ρεαλισμό.

Αυτή τη φορά, η AI δεν φαντάζεται μια διαφορετική Αθήνα, αλλά επιχειρεί ένα ταξίδι στον χρόνο. Το viral βίντεο μεταφέρει τον θεατή στην Αθήνα του 1987, αποτυπώνοντας με ιδιαίτερη ακρίβεια την ατμόσφαιρα, τους πιο αργούς ρυθμούς και την αισθητά πιο ήρεμη καθημερινότητα της εποχής.

Μέσα από τα πλάνα περνούν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, όπως η οδός Αθηνάς, η Πατησίων, η παλιά πράσινη Ομόνοια και το υπαίθριο τμήμα του σταθμού του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα των δρόμων, όπου η κυκλοφορία εμφανίζεται σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με σήμερα. Ακόμη και περιοχές που πλέον χαρακτηρίζονται από έντονο μποτιλιάρισμα δείχνουν πιο ανθρώπινες, λειτουργικές και ήρεμες.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχουν και τα ιστορικά κίτρινα τρόλεϊ της Αθήνας, που αποτέλεσαν για δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της πόλης. Πρόκειται για τα πρώτα τρόλεϊ που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα από το 1953, συνδέοντας τις αναμνήσεις πολλών γενεών Αθηναίων με την καθημερινότητα της εποχής. Παράλληλα, στα πλάνα εμφανίζονται και τα χαρακτηριστικά παλιά Fiat ταξί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κάτω από την ανάρτηση ακολούθησε καταιγισμός σχολίων. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στις τεράστιες αλλαγές που έχει βιώσει η Αθήνα μέσα σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες — όχι μόνο στην εικόνα της πόλης, αλλά και στον τρόπο ζωής, την κουλτούρα και τη συνολική αίσθηση της καθημερινότητας.

Δεν έλειψαν πάντως και οι παρατηρήσεις πως η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να συνδυάζει στοιχεία τόσο από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 όσο και από τις αρχές του ’90, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην είναι απολύτως ιστορικά ακριβές, παραμένει όμως εντυπωσιακό, ατμοσφαιρικό και γεμάτο νοσταλγία.