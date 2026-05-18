Κάθε Ιούνιο, η Ελλάδα βιώνει ένα παράδοξο: εμπιστευόμαστε το μέλλον της νέας γενιάς σε έναν αλγόριθμο, επειδή είναι ο μόνος τρόπος να νιώθουμε ασφαλείς ότι δεν θα υπάρξει «παραθυράκι». Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι ο θεσμός που λατρεύουμε να μισούμε, ακριβώς επειδή είναι αμείλικτα αντικειμενικός. Όμως, σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την έννοια της εργασίας και της γνώσης, η απλή αντικειμενικότητα δεν αρκεί. Από μόνη της, δεν παράγει ούτε ευτυχισμένους ανθρώπους, ούτε επιτυχημένους επαγγελματίες. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το σύστημα είναι αδιάβλητο, αλλά αν είναι ικανό να αναδείξει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κλίσης.

Η παγίδα της μέτρησης: Όταν ο αριθμός κρύβει την κλίση

Σήμερα, η Πολιτεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία κυρίως ως έναν «ψηφιακό λογιστή». Το σύστημα επεξεργάζεται μόρια, προτιμήσεις και βάσεις εισαγωγής, αλλά αγνοεί το υποκείμενο της διαδικασίας: το παιδί. Το υφιστάμενο εξεταστικό μοντέλο, παρότι βασίζεται στην ανθρώπινη κρίση των βαθμολογητών, παραμένει εγκλωβισμένο σε μια «αλγοριθμική» λογική αξιολόγησης. Οι οδηγίες διόρθωσης είναι συχνά τόσο αυστηρά προκαθορισμένες, που επιβραβεύουν κυρίως την ανάκληση της πληροφορίας -την ικανότητα δηλαδή του μαθητή να αναπαράγει με ακρίβεια την αποστηθισμένη γνώση μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιολόγηση λειτουργεί με μια γραμμική λογική πρόσθεσης μονάδων σε προκαθορισμένα «κουτάκια» απαντήσεων. Αυτή η προσέγγιση αδυνατεί να αναδείξει τη συνδυαστική σκέψη, την κριτική ικανότητα ή την πρωτοτυπία ενός μαθητή που μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα με έναν μη αναμενόμενο, αλλά λαμπρό τρόπο. Η τεχνολογία, αντί να βοηθά στην αποκωδικοποίηση αυτής της πολυπλοκότητας, περιορίζεται σήμερα στη στατιστική άθροιση των μονάδων, μετατρέποντας τελικά τη ζωντανή ευφυΐα σε έναν πενταψήφιο αριθμό μορίων. Έτσι, ο μηχανισμός λειτουργεί ως περιορισμός και όχι ως απελευθέρωση, καταλήγοντας σε μια στεγνή μέτρηση που κρύβει, αντί να αποκαλύπτει, την πραγματική κλίση του παιδιού.

Μια καινοτομία πέρα από τον ιδιωτικό τομέα

Εδώ χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή παραδείγματος που υπερβαίνει ακόμα και όσα προσφέρει σήμερα ο ιδιωτικός τομέας. Η αγορά της παραπαιδείας και των ιδιωτικών συμβούλων βασίζεται συχνά σε στατικά τεστ προσωπικότητας και σποραδικές συνεδρίες ενημέρωσης. Η δική μας πρόταση αφορά κάτι πολύ βαθύτερο: Η ψηφιακή διακυβέρνηση στην Παιδεία οφείλει να προσφέρει δωρεάν εργαλεία δυναμικής ανάλυσης κλίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητικής πορείας.

Δεν μιλάμε για μια απλή ψηφιοποίηση των οδηγών σπουδών, αλλά για ένα εξελιγμένο σύστημα που θα χαρτογραφεί τις δεξιότητες του μαθητή σε πραγματικό χρόνο και θα τις συσχετίζει με τις παγκόσμιες τάσεις της επιστήμης και της εργασίας. Είναι μια υπηρεσία πρωτοποριακή, που σήμερα δεν παρέχεται ολοκληρωμένα ούτε από τον ιδιωτικό τομέα, και η Πολιτεία έχει την ιστορική ευκαιρία να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Στόχος είναι να μετατραπεί το μηχανογραφικό από μια «λίστα επιβίωσης» σε μια στρατηγική επιλογή ζωής, βασισμένη σε δεδομένα και όχι σε εικασίες.

Ο Σύμβουλος ως Μέντορας: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της σχέσης

Συχνά ακούγεται η ένσταση ότι η αυτοματοποίηση θα καταργήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα, η σωστή εφαρμογή της τεχνολογίας κάνει το ακριβώς αντίθετο. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διαθέτουν το έμψυχο δυναμικό -τους Υπεύθυνους Επαγγελματικού Προσανατολισμού- οι οποίοι όμως σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε υποστελεχωμένα γραφεία και έναν ωκεανό γραφειοκρατικών εγκυκλίων. Καταναλώνουν τον χρόνο τους στο να εξηγούν διαδικαστικά θέματα, αντί να καθοδηγούν ψυχές.

Αν η Πολιτεία εξοπλίσει αυτούς τους λειτουργούς με πρωτοποριακά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, δεν τους αντικαθιστά· τους απελευθερώνει. Ο εξειδικευμένος υπάλληλος σταματά να είναι ένας «διεκπεραιωτής πληροφοριών». Μεταμορφώνεται στον Μέντορα που έχει τον χρόνο και τα εργαλεία να κοιτάξει το παιδί στα μάτια. Να συζητήσει μαζί του όχι μόνο το «πού μπορείς να περάσεις» βάσει των μορίων σου, αλλά το «ποιος θέλεις να γίνεις» βάσει της προσωπικότητάς σου. Η τεχνολογία αναλαμβάνει τον μηχανικό όγκο της επεξεργασίας, για να επιστρέψει στον άνθρωπο το δικαίωμα στην ουσιαστική επικοινωνία και την ενσυναίσθηση.

Η οικονομική διάσταση: Η κλίση ως εθνικό κεφάλαιο

Πέρα από το ηθικό και παιδαγωγικό κομμάτι, υπάρχει και η σκληρή οικονομική πραγματικότητα που δεν πρέπει να αγνοούμε. Η λάθος επιλογή σπουδών κοστίζει ακριβά τόσο στην Πολιτεία όσο και στην ελληνική οικογένεια. Πτυχιούχοι που εγκλωβίζονται σε επαγγέλματα άσχετα με τις σπουδές τους ή οδηγούνται στην απογοήτευση της υποαπασχόλησης, αποτελούν μια τεράστια απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου για τη χώρα.

Μια δημόσια, δωρεάν και τεχνολογικά πρωτοποριακή συμβουλευτική δεν είναι «έξοδο» στον προϋπολογισμό, είναι η πιο αποδοτική επένδυση με άμεσο αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Όσο πιο νωρίς και σωστά συνδεθεί ένα παιδί με το αντικείμενο που πραγματικά αγαπά, τόσο πιο παραγωγικό, δημιουργικό και ανθεκτικό θα είναι το μέλλον της χώρας μας. Η σπατάλη ταλέντου είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε.

Από τον Ψηφιακό Έλεγχο στην Ψηφιακή Ενσυναίσθηση

Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την ψηφιοποίηση ως ένα ψυχρό εργαλείο ελέγχου ή απλής μείωσης του κόστους. Η καινοτομία αποκτά ηθικό νόημα μόνο όταν λειτουργεί ως εξισωτής κοινωνικών ανισοτήτων.

Μια Πολιτεία-Εγγυητής οφείλει να παρέχει αυτή την υψηλού επιπέδου συμβουλευτική δωρεάν σε όλους, σπάζοντας το μονοπώλιο της ακριβής πληροφορίας και της εξειδικευμένης καθοδήγησης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής δικαιοσύνης: το ταλέντο ενός παιδιού που μεγαλώνει σε ένα απομακρυσμένο χωριό ή σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά, έχει την ίδια αξία με εκείνο στην καρδιά της πόλης.

Το στοίχημα για το σύγχρονο Κράτος είναι να μετατρέψει τη δύναμη του κώδικα από ένα εργαλείο στατιστικής ταξινόμησης σε έναν καταλύτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Γιατί, σε τελική ανάλυση, η τεχνολογία στην Παιδεία δικαιώνεται μόνο όταν καταφέρνει να προστατεύσει την αξιοπρέπεια του μαθητή και να ενισχύσει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Αν αποτύχει σε αυτό, θα είναι απλώς ένας πιο γρήγορος τρόπος να παραμείνουμε στάσιμοι.

