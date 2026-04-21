Το Διεπιστημονικό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Κρίση (Interdisciplinary School for Environmental Crisis- ISEC-4) ανέδειξε και φέτος τη σημασία της διεπιστημονικής εκπαίδευσης στην κατανόηση και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, προσφέροντας σε φοιτητές από όλο τον κόσμο μια μοναδική εμπειρία σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 25 Μαρτίου στην Ερέτρια της Εύβοιας, υπό την οργάνωση του Ινστιτούτου ARISTEiA των ΗΠΑ, και συγκέντρωσε συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες.

Στην εναρκτήρια ενότητα του προγράμματος έδωσε ομιλία ο διακεκριμένος Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Harvard, Πέτρος Κουμουτσάκος. Φέτος, στην εναρκτήρια ενότητα συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας για την Εύβοια, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος παρουσίασε τους μηχανισμούς που χρησιμοποίησε η Περιφέρεια στην καταστροφική πυρκαγιά του 2021 στη Βόρεια Εύβοια. Επίσης, παρέστησαν ο Δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, και εκπρόσωποι του Δήμου Αλιβερίου-Κύμης.

Advertisement

Advertisement

Με αυτό τον τρόπο, το Ινστιτούτο ARISTEiA διευκολύνει την αλληλεπίδραση των τοπικών κοινωνιών της Εύβοιας με τους επιστήμονες που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τη διατύπωση προτάσεων και τη διερεύνηση δυνατοτήτων για την επίλυση προβλημάτων. Οι φοιτητές που επελέγησαν με κριτήρια αριστείας συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δωρεάν χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, της εταιρείας Hellenic Cables και της οικογένειας Σταύρου Βουγιουκλάκη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία.

Ιδιαίτερη διάκριση έλαβαν φοιτητές που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων και στις ομαδικές εργασίες, αποτυπώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία του Ινστιτούτου ARISTEiA και του ISEC για επιστημονική αριστεία με κοινωνικό προσανατολισμό.

Μεταξύ των φοιτητών που αρίστευσαν ήταν η Ευθυμία Καρόζου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Η Ελληνίδα φοιτήτρια επεσήμανε τη σημασία της σύνδεσης της τοπικής γνώσης με παγκόσμια δεδομένα και εμπειρίες. Μιλώντας για το πρόγραμμα, ανέφερε ότι τη βοήθησε να διαπιστώσει ότι ζητήματα όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση φυσικών πόρων αποτελούν κοινές προκλήσεις διεθνώς, αλλά με διαφορετικές δυνατότητες αντιμετώπισης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ έρευνας και εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι η ακαδημαϊκή γνώση συχνά δεν μεταφράζεται εύκολα σε πρακτικές λύσεις, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους.

Η Catalina Ortiz (Polytechnique Montréal, Καναδάς), με ερευνητικό υπόβαθρο στη μηχανική περιβάλλοντος και στα συστήματα πόσιμου νερού, προσέγγισε το πρόγραμμα ως μια ευκαιρία διεύρυνσης της επιστημονικής αντίληψής της. Η συμμετοχή της στο ISEC-4 επιβεβαίωσε ότι οι τεχνικές λύσεις, όσο απαραίτητες και αν είναι, δεν επαρκούν χωρίς την ενσωμάτωση κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραμέτρων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν για την ίδια η διαπίστωση ότι στην Ελλάδα η περιβαλλοντική μηχανική συνδέεται στενά με το τοπικό κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

Αντίστοιχα, ο Abdullah Nayeem (Université Laval, Καναδάς), υποψήφιος διδάκτορας με εστίαση στη διαχείριση αποβλήτων και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ανέδειξε τη σημασία της βιώσιμης αξιοποίησης πόρων ως κεντρικού άξονα της περιβαλλοντικής επιστήμης. Η διάκρισή του μεταξύ των κορυφαίων φοιτητών αποτέλεσε σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς του και επιβεβαίωσε την αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης. Μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, απέκτησε μια βαθύτερη εικόνα της ελληνικής ακαδημαϊκής κουλτούρας, στην οποία βρήκε ισχυρή προσήλωση στη μεθοδολογική αυστηρότητα και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων μόνο όταν επιτυγχάνουν τον συνδυασμό επιστημονικών και κοινωνικών στόχων.

Η Charity Masole (Justus-Liebig-Universität Giessen, Γερμανία) εισήγαγε μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι περιβαλλοντικές πολιτικές συχνά παραγνωρίζουν τη σημασία της τοπικής γνώσης και των κοινωνικών σχέσεων. Μέσα από τη συμμετοχή της στο ISEC-4, διαπίστωσε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά με οικονομικούς ή τεχνοκρατικούς όρους, αλλά απαιτούν κατανόηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των ιστορικών συνθηκών που τα συνοδεύουν. Η εμπειρία της στην Ελλάδα ενίσχυσε αυτή την οπτική, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και επιστημονικές κατευθύνσεις, οι φοιτητές συνέκλιναν σε ένα κοινό συμπέρασμα: ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης απαιτεί συνδυασμό γνώσεων, συνεργασία και βαθιά κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων. Οι φοιτητές είπαν ότι η αξία του προγράμματος δεν περιορίζεται στη μεταφορά γνώσης, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου σκέψης μέσα από τις ομαδικές εργασίες για την αναζήτηση λύσεων σε πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα της Εύβοιας. Μέσα από τη συνεργασία και την επαφή με πραγματικά προβλήματα, οι συμμετέχοντες επαναπροσδιόρισαν τον ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία και αναζήτησαν ρεαλιστικές λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Καθώς οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εντείνονται, πρωτοβουλίες όπως το ISEC αποκτούν καθοριστική σημασία για την εκπαίδευση. Στόχος του Ινστιτούτου ARISTEiA είναι η συμβολή στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς επιστημόνων, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην παραγωγή γνώσης, αλλά είναι σε θέση να τη μετατρέπουν σε εφαρμόσιμες λύσεις. Το Ινστιτούτο ARISTEiA έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για το ISEC-5, το οποίο προγραμματίζεται για το 2027, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.aristeia.us).