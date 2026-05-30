Κάθε χρόνο περίπου 100.000 ελληνικές οικογένειες μαζί και τα παιδιά τους αναγκάζονται από ένα ανάλγητο κράτος να υποστούν μία αναχρονιστική εκπαιδευτική δοκιμασία, για μία θέση σε ένα από τα πανεπιστήμια της χώρας!

Αναγκάζονται να ακολουθήσουν μία παγκόσμια αποτυχημένη πρωτοτυπία, την οποία η Ελλάδα διατηρεί από τον προηγούμενο αιώνα (!) ως κόρη οφθαλμού!

Ένα καθ’ ολοκληρία αποτυχημένο σύστημα εξετάσεων που εξοντώνει ψυχολογικά και οικονομικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους … και οδηγεί ακόμα και σε αυτοκτονίες!

Ένα συγκεντρωτικό κράτος που δεν επιτρέπει στα πανεπιστήμια να ρυθμίσουν με δικά τους αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια την εισαγωγή των υποψηφίων, όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου!

Ένα σύστημα εξετάσεων που στερεί από δεκάδες χιλιάδες παιδιά να κυνηγήσουν ελεύθερα το όνειρό τους!

Ένα ανάλγητο κράτος που μέσα σε τρεις ώρες στιγματίζει το μέλλον χιλιάδων νέων ανθρώπων, με πολλούς εξ αυτών να κουβαλούν την απογοήτευση για μια ολόκληρη ζωή μιας στιγμιαίας αποτυχίας, παρά τους κόπους ολόκληρων χρόνων!

Ένα κράτος που απέτυχε να δημιουργήσει σύγχρονους θεσμούς του εκπαιδευτικού συστήματος, που να εμπνέουν εμπιστοσύνη και να διαχέουν αισιοδοξία στα νεανικά στρώματα για το μέλλον τους!

Ένα κράτος που έχει οχυρωθεί πίσω από την έννοια του «αδιάβλητου των εξετάσεων» και αρνείται πεισματικά να δει ότι υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές που μπορούν να διασφαλίσουν και το αδιάβλητο αλλά και να δώσουν πνοή ζωής, χαρά και ενθάρρυνση σε όλο τον μαθητικό κόσμο που αποτελεί την αυριανή ελληνική κοινωνία!

Μια αυριανή ελληνική κοινωνία που θα είναι σαφώς καλύτερη από τη σημερινή που μοιρολατρικά δέχεται, υπομένει και ανέχεται αναχρονιστικούς θεσμούς και πλαίσια σε βάρος του μέλλοντος των παιδιών τους!

Σε όλους αυτούς λοιπόν τους νέους ανθρώπους που ανέρχονται περίπου σε 100.000 και ξυπνούν αυτές τις μέρες κάθε πρωί για να υποστούν αυτή την απαράδεκτη δοκιμασία, αλλά και στις οικογένειες τους, ψυχραιμία, κουράγιο και το κεφάλι ψηλά!

Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει για τη ζωή τους και το μέλλον τους με τις αποκαλούμενες πανελλήνιες εξετάσεις!

Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ε.α.Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας. https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis