Η Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων με εξειδίκευση στο dog dancing και ενεργή παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς το 2024 με τον σκύλο της Όναρ. Παράλληλα, είναι δόκιμη κριτής αγώνων και πραγματοποιεί σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από τη δουλειά της, εστιάζει στην υψηλή τεχνική, τη σωστή εκπαίδευση και τη βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς του σκύλου, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του dog dancing στην Ελλάδα.

Πάμε να μάθουμε τι είναι πραγματικά το dog dancing.

Το dog dancing είναι ενα σπορτ που βασίζεται στην υπακοή και την ευκινησία. Αλλά είναι το μοναδικό κυναθλημα που συνδυάζει άλλες τέχνες με την εκπαίδευση των σκύλων.

Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και με το πέρας των δεκαετιών διαμορφώθηκε σε αυτό που τωρα αποκαλουμε dog dancing.

Οι πρώτες παρουσιάσεις του, έγιναν κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης διοργάνωσης που αφορά την κυνοφιλία. Στα Crufts που διοργανωνονται κάθε χρόνο στην Αγγλία ως θεσμός πλέον. Με ενα απο τα πρώτα ονόματα στο χώρο, αυτο της Mary Ray.

Αρχικά είχε τη δομή μιας πιο δημιουργικής υπακοής, ενώ με τα χρόνια πήρε την τελική του μορφή. Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Το heelwork to music και το freestyle.

Πλέον ειναι αναγνωρισμενο κυνάθλημα απο τον FCI και τον DDI με ξεκάθαρους κανονισμούς.

Αν και στην Ελλαδα δεν υπάρχει Όμιλος dog dancing , στο εξωτερικο ειναι ευρέως διαδεδομένο ως ενα πολυ διαδκεδαστικό σπορ που γυμνάζει το σκύλο, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά ενώ διοργανωνονται και παγκόσμια πρωτάθληματα κάθε χρόνο με πάνω απο 100 συμμετοχές απο εθνικές ομάδες.

Μέχρι στιγμής η Ελλάδα εχει 3 συνεχόμενες συμμετοχές σε παγκόσμια πρωτάθληματα, έχοντας φτάσει μεχρι τους τελικούς.

Τα οφέλη του Dog Dancing

΄Ενα απο τα μεγαλύτερα οφέλη είναι ο δεσμός και η σχέση εμπιστοσύνης με τον σκύλο. Θέλει χρόνο να δεις τα αποτελέσματα, αλλα αν αναλογιστούμε πως ο σκύλος εκτελεί ασκήσεις χωρίς την οπτική επαφή και εμπιστεύεται την ισορροπία του σε μας, τότε μπορει να γινει κατανοητό ποσο ισχυρή ειναι σχέση μας.

Η εκγύμναση σώματος και πνεύματος του σκύλου είναι ιδιαίτερα έντονη γι αυτό η προπόνηση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά όπως αντίστοιχα και ο αγώνας. Μέγιστος χρόνος χορογραφίας στο ανώτατο επίπεδο είναι μόλις 4 λεπτα.

Υπακοή και Αρμονία πέρα από τα Tricks

Το dog dancing δεν είναι τρικ. Προϋπόθεση ειναι η υψηλή τεχνική και η προχωρημένη υπακοή και έπειτα τα τρικ. Η δομή ομως μιας ρουτίνας είναι συνδυασμός των παρακάτω.

Το heelwork στο 70% παρουσιάζει τον σκύλο σε θέσεις υπακοής γυρω απο τον κυναγωγό εμπλουτισμένο με θεματική κινησιολογια, κοστούμι και μουσική.

Ενώ το freestyle συνδυάζει ασκήσεις υπακοής και τρικ σε μεγαλη απόσταση απο τον κυναγωγό κάνοντας το τελικό αποτελέσματα πιο δημιουργικό.

Μια ρουτίνα όπως λέμε, που μπορεί να είναι χορευτική είτε διήγηση.

Για να είναι ολοκληρωμένη μια παρουσία πρέπει να τηρεί προϋποθέσεις όχι μόνο υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης αλλα να ειναι άρτια και ως παράσταση.

Η συνολική εικόνα πρέπει να εχει ροή, κατανοητό σενάριο, να υποστηρίζεται απο το κοστούμι και οι κινήσεις ανθρώπου και σκύλου να είναι σε πλήρη αρμονία, πάνω στο ρυθμό.

Ο σκύλος πρέπει να μη δείχνει σημάδια πίεσης ή άγχους, αλλα εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον κυναγωγό, εκτελώντας το ασκησιολόγιο χαρούμενος.

Tο πιο συχνό λάθος

Το μεγαλύτερο λάθος που προκύπτει απο τους αρχάριους κυναγωγούς είναι πως δίνουν μεγαλη βαρύτητα στα τρικ γιατί μοιάζουν εντυπωσιακά. Όμως αν σκέφτεσαι σοβαρά το σπορ του dog dancing τότε πρέπει να επενδύσεις στην υπακοή και στις γερές βάσεις της τεχνικής. Χωρίς αυτά ειναι αδύνατον να εξελιχθείς μαζί με τον σκύλο σου.

Για ποιά σκυλιά είναι κατάλληλο το DogDancing

Είναι κατάλληλο για κάθε σκύλο, προσαρμόζοντας το ασκησιοόγιο στη σωματοδομή και την ιδιοσυγκρασία του.

Ένα σπορ που σε επίπεδο διασκέδασης μπορεί να γίνει ακομα και μέσα στο σπίτι μας. Αφού δεν απαιτεί μεγάλο χώρο, ακριβό και βαρύ εξοπλισμό.

Προϋπόθεση, ο σεβασμός και η υπομονή με γνώμονα τις ανάγκες του σκύλου μας.

Από την Προσωπική Διαδρομή στη Διδασκαλία και τη Μετάδοση του Dog Dancing

Με τον Όναρ ένα απο τα border collie μου διαγωνιζομαστε τα τελευταία 3 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καταφερνοντας το 2024 να φτάσουμε μέχρι τους τελικούς.

Με 4 απο τους προσωπικούς μου σκύλους προπονούμαστε για περισσότερα απο 10 χρονια στο σπορτ του dog dancing, ενώ είμαι δόκιμη κριτής αγώνων και παραδίδω σεμινάρια σε χώρες τις Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια παραδίδω μαθήματα στη σχολή μου και πλέον έχω τη χαρά να προπονώ μια ομάδα νέων dog dancers.

Μπορώ να σας μυήσω στο σπορ και κατ’ επέκταση σε έναν διαφορετικό τρόπο συνεργασίας και κατανόησης με τον σκύλο σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μυρτω Κουτούλια professional dog trainer

www.dogspotathens.gr

Www.myrtodogtraining.gr