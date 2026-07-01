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Η εκπαίδευση περιλάμβανε εξειδικευμένα μαθήματα σχετικά με τον ραδιολογικό, βιολογικό και χημικό πόλεμο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία των ευρωπαϊκών αρχών για τον ρόλο του Πεκίνου.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη διεξαγωγή των ασκήσεων μέσω εγγράφων και εξετάζουν πλέον τις επιπτώσεις της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Το Πεκίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους, ενώ η Ρωσία υποστήριξε επίσημα ότι δεν είχε ανάγκη από εκπαίδευση, παρά τις αναφορές για συμμετοχή εκατοντάδων Ρώσων στρατιωτικών στις ασκήσεις.

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Η μυστική στρατιωτική εκπαίδευση ρωσικών δυνάμεων από την Κίνα πέρυσι εγκρίθηκε προσωπικά από τον υπουργό Άμυνας του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και σε αυτήν συμμετείχαν άμεσα τουλάχιστον τέσσερις Ρώσοι και Κινέζοι στρατηγοί, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έγγραφα που είδε το Reuters. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συμμετοχή τόσο υψηλόβαθμων ατόμων σε εκπαίδευση που συνδέεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας σηματοδότησε τη σημασία μιας τέτοιας συνεργασίας για τη Ρωσία και την Κίνα, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, ακόμη και όταν το Πεκίνο αρνήθηκε ότι έλαβε χώρα.

Ένα διαβαθμισμένο ρωσικό έγγραφο που είδε το Reuters αναφερόταν άμεσα σε ένα εσωτερικό διάταγμα που εκδόθηκε από τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ τον Αύγουστο του 2025. Ανέφερε ότι, σύμφωνα με απόφαση του Μπελούσοφ, μια αντιπροσωπεία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ταξίδεψε στην Κίνα για να συμμετάσχει σε ασκήσεις εκπαίδευσης σε εγκαταστάσεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

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Εκπαίδευση σε ραδιολογικό, βιολογικό και χημικό πόλεμο

Η ίδια έκθεση περιέγραφε λεπτομερώς ένα από τα εκπαιδευτικά μαθήματα – μια τριήμερη συνεδρία επικεντρωμένη στην ακτινολογική, χημική και βιολογική προστασία σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Πεκίνο τον Νοέμβριο.

Αυτή η έκθεση και μια δεύτερη περιέγραφαν και παρουσίαζαν εικόνες Ρώσων στρατιωτών που δίδασκε ένας Κινέζος εκπαιδευτής, κοιτάζοντας ένα μοντέλο πυρηνικού αντιδραστήρα και διδάσκονταν για «χημική αναγνώριση», «αναγνώριση ακτινοβολίας» και προστασία συστημάτων εξαερισμού από μόλυνση.

Η συμπερίληψη εκπαίδευσης σε ραδιολογικό, βιολογικό και χημικό πόλεμο υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα των ανταλλαγών, δήλωσε ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι το θέμα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο για τους στρατούς γενικότερα. Τ

α υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Κίνας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό αυτού του άρθρου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η στάση του στην κρίση της Ουκρανίας παρέμεινε συνεπής. «Οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι», πρόσθεσε, αναφερόμενο σε λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση.

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Το Πεκίνο λέει ότι είναι ουδέτερο στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και παρουσιάζεται ως μεσολαβητής ειρήνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα, το οποίο επικαλούνταν ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικά έγγραφα, η Κίνα εκπαίδευσε τον Νοέμβριο περίπου 200 Ρώσους στρατιωτικούς, μερικοί από τους οποίους έχουν ενταχθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την εν λόγω αναφορά, αλλά παραπονέθηκε για «ψευδείς πληροφορίες» που δημοσιεύθηκαν στη Δύση.

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Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε στις 15 Ιουνίου ότι οι Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν μέσω των δικών τους καναλιών ότι η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί και αξιολογούσε τις επιπτώσεις.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε τα σχόλιά της ως «τίποτα άλλο παρά συκοφαντίες».

Η ΕΕ εξετάσει το πώς θα αντιδράσει

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Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θεωρούν τη Ρωσία ως την κύρια απειλή για την ασφάλειά τους από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, παρακολουθούν με επιφύλαξη την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Μόσχας και Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο και βασικού εμπορικού εταίρου της ΕΕ.

Για το μπλοκ των 27 μελών, η συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών επικεντρώνεται στο κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω μέτρα ως απάντηση στην στρατιωτική εκπαίδευση που παρείχε η Κίνα σε Ρώους, δεδομένων των εμπορικών προτεραιοτήτων που παραδοσιακά διαμορφώνουν τη σχέση με το Πεκίνο.

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες που, όπως λέει, υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

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Ένας τρίτος αξιωματούχος, στις Βρυξέλλες, δήλωσε στο Reuters ότι το μπλοκ έπρεπε να σταματήσει να βλέπει την Κίνα κυρίως μέσα από ένα οικονομικό πρίσμα, αλλά να επικεντρωθεί σε αυτό που η Κάλλας χαρακτήρισε τον ρόλο της ως «αποφασιστικού παράγοντα για τον πόλεμο της Ρωσίας».

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Και οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, αναγνώρισαν τους υπογράφοντες μιας συμφωνίας της 2ας Ιουλίου που στηρίζει την εκπαίδευση ως τον Ρώσο Υποστράτηγο Ρουστάμ Χουσάινοφ και τον Κινέζο Ανώτερο Συνταγματάρχη Σουν Νταγιούν.

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, ανώτερος νομοθέτης που ηγείται της επιτροπής άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο RTVI ότι η αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση ήταν «εντελώς ανοησία» και ότι ο ρωσικός στρατός δεν είχε τίποτα να μάθει από την Κίνα.

Η έλληψη εμπειρίας της Κίνας στο πεδίο των μαχών

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Η Ρωσία έχει συσσωρεύσει εκτεταμένη εμπειρία με περισσότερα από τέσσερα χρόνια μάχης στην Ουκρανία, ενώ η Κίνα, με έναν τεράστιο και τεχνολογικά προηγμένο στρατό, δεν έχει πολεμήσει εδώ και δεκαετίες.

Εσωτερικές ρωσικές στρατιωτικές αναφορές που είδε το Reuters ανέφεραν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εκπαίδευσης.

Μια αναφορά για την εκπαίδευση στη Ναντζίνγκ επαίνεσε το επίπεδο του εξοπλισμού, τη χρήση προσομοιωτών και τις υψηλές θεωρητικές γνώσεις των εκπαιδευτών, ενώ παράλληλα σημείωσε συγκεκριμένα την έλλειψη πολεμικής εμπειρίας της Κίνας.

Άλλα έγγραφα κατονόμασαν τρεις στρατηγούς που συμμετείχαν.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό έγγραφο που είδε το Reuters απαριθμούσε τα ονόματα κάθε συμμετέχοντα σε όλα τα μαθήματα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ανώτερων αξιωματικών – παρέχοντας βαθμό, ημερομηνία γέννησης, ιεραρχία και επίπεδο εξουσιοδότησης ασφαλείας σε κάθε περίπτωση.

Ο Συνταγματάρχης Ρουστάμ Μουράντοφ, αναπληρωτής αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας, ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τη λίστα και ένα δεύτερο στρατιωτικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο Κινέζος Υποστράτηγος Λι Τζινσούν, επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), συμμετείχε στα εγκαίνια ενός από τα μαθήματα. Ο Ρώσος Υποστράτηγος Βιτάλι Γκερασίμοφ συμμετείχε σε ένα μάθημα στο Μπενγκμπού, σύμφωνα με τη λίστα.