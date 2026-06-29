Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Grondplek χρησιμοποιεί τρισδιάστατους εκτυπωτές μεγάλων διαστάσεων για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού κατοικιών από σκυρόδεμα σε μόλις 48 ώρες.

Το σύστημα εναποθέτει ειδικό μείγμα τσιμέντου στρώση προς στρώση, μειώνοντας τη σπατάλη υλικών και επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία της οικοδόμησης.

Παρά την αυτοματοποίηση, η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει απαραίτητη για τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

Η τεχνολογία υπόσχεται μείωση του κόστους έως και 30%, αν και η τελική τιμή εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου.

Η μέθοδος αυτή στοχεύει στον μετασχηματισμό της κατασκευαστικής αλυσίδας, προσφέροντας παράλληλα λύσεις για βιομηχανικά εξαρτήματα και έργα υποδομής.

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Μπορεί να κατασκευαστεί ένα σπίτι, έκτασης 120 τ.μ. απο σκυρόδεμα και μόλις μέσα σε 48 ώρες;

Σύμφωνα με τον 27χρονο Ματέο Σαλβάτο, συνιδρυτή της εταιρείας Grondplek , ναι. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε μιλώντας στην εφημερίδα La Nación επιχειρηματολογώντας πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή μεγάλων διαστάσεων.

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Βέβαια, το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς ποιο στάδιο της διαδικασίας αλλάζει με την τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος.

Το μηχάνημα δεν παραδίδει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σπίτι, με κουφώματα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βαφή, κουζίνα και μπάνια αλλά εκτυπώνει αποκλειστικά τη δομή από σκυρόδεμα, τοίχους, σκάλες, ζαρντινιέρες, ακόμη και πάγκους.

Όλες οι εργασίες ολοκλήρωσης, οι τελικές λεπτομέρειες και όσα μετατρέπουν έναν κατασκευασμένο σκελετό σε ένα κατοικήσιμο σπίτι πραγματοποιούνται στη συνέχεια.

Πώς λειτουργεί

Το σύστημα της Grondplek χρησιμοποιεί έναν μεγάλο εκτυπωτή διαστάσεων περίπου 11 × 11 μέτρων και ύψους 7 μέτρων, ο οποίος εκτυπώνει χρησιμοποιώντας ειδικό μείγμα τσιμέντου και πρόσθετων υλικών.

Η λειτουργία του βασίζεται σε μια συμπαγή μονάδα ανάμειξης, μια αντλία και έναν ειδικό σωλήνα που τροφοδοτεί την κεφαλή εκτύπωσης. Από εκεί, το υλικό εναποτίθεται διαδοχικά, στρώση προς στρώση, με μικρά διαστήματα μεταξύ των στρώσεων ώστε να επιτρέπεται η πήξη και να διατηρείται η σταθερότητα της κατασκευής.

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Η διαδικασία είναι σχεδόν το αντίθετο της συμβατικής οικοδομής. Αντί να κατασκευάζεται ξυλότυπος, να χύνεται το σκυρόδεμα, να αναμένεται η σκλήρυνσή του, να αφαιρούνται τα καλούπια και να διορθώνονται ατέλειες, το σύστημα τοποθετεί μόνο την ποσότητα υλικού που απαιτείται, ακριβώς στα σημεία που προβλέπει ο σχεδιασμός.

Σύμφωνα με τον Σαλβάτο, αυτή η ακρίβεια μειώνει σημαντικά τη σπατάλη υλικών και επιταχύνει μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της κατασκευής. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα σπίτια που κατασκευάζει μπορούν να διαθέτουν διπλούς τοίχους με ενδιάμεσο διάκενο αέρα, προσφέροντας καλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι κατασκευές αυτές μπορούν να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε σεισμούς.

Ο επιχειρηματίας συνοψίζει την πρόταση της εταιρείας σε μια ιδιαίτερα ελκυστική υπόσχεση: ένα σπίτι που ολοκληρώνεται μέσα σε μία εβδομάδα, με πιθανή μείωση του κόστους έως και 30% σε σύγκριση με μια συμβατική κατασκευή. Όπως συμβαίνει όμως σε κάθε οικοδομικό έργο, το τελικό κόστος εξαρτάται από το οικόπεδο, τη μελέτη, την κλίμακα του έργου, τα υλικά τελικής διαμόρφωσης και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εργοταξίου.

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Η πραγματική αξία της τεχνολογίας δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση του κόστους ενός μεμονωμένου σπιτιού, αλλά κυρίως στην αυτοματοποίηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού, χρονοβόρου και επαναλαμβανόμενου μέρους της κατασκευαστικής διαδικασίας.

Δεν αντικαθιστά τον εργαζόμενο

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Ο 27χρονος επιχειρηματίας επιμένει ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τους εργαζομένους, αλλά να μεταφέρει μέρος της εργασίας τους σε καθήκοντα χειρισμού, επίβλεψης και ολοκλήρωσης των έργων.

Το μηχάνημα μπορεί να μειώσει τη βαριά και επαναλαμβανόμενη χειρωνακτική εργασία, όμως εξακολουθεί να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για τον σχεδιασμό, την επίβλεψη της διαδικασίας, τη ρύθμιση του μείγματος των υλικών και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που ακολουθούν την εκτύπωση του σκυροδέματος.

Το σπίτι του μέλλοντος, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν κατασκευάζεται μόνο του.

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Το προφίλ της εταιρείας

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Η Grondplek δημιουργήθηκε έπειτα από την αναζήτηση του Σαλβάτο και των συνεργατών του στην Ευρώπη, όπου εντόπισαν την τεχνολογία που επιθυμούσαν να μεταφέρουν στην Αργεντινή από τη δανέζικη εταιρεία COBOD.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως διανομέας και πάροχος υπηρεσιών τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της σε συνεργασία με την Techint Engineering and Construction, έναν από τους σημαντικότερους ομίλους έργων πολιτικού μηχανικού στη Λατινική Αμερική.

Οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας δεν περιορίζονται στις κατοικίες. Περιλαμβάνουν επίσης βιομηχανικά εξαρτήματα, τοίχους, θαλάμους, συστήματα αποστράγγισης, στοιχεία υποδομών και λύσεις για μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα.

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Η τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας εντυπωσιακός τρόπος κατασκευής κατοικιών σε χρόνο-ρεκόρ, αλλά ως ένα βιομηχανικό εργαλείο που μπορεί να μεταμορφώσει συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα των κατασκευών.

Ο Σαλβάτο την περιγράφει ως ένα «φορητό εργοστάσιο προκατασκευασμένου σκυροδέματος», ένα μηχάνημα που μπορεί να μεταφερθεί στο εργοτάξιο, να εγκατασταθεί πάνω σε ισοπεδωμένο έδαφος και να ξεκινήσει άμεσα την παραγωγή, με σημαντικά μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Βέβαια, η τεχνολογία αυτή χρειάζεται ακόμη να αποδείξει την αξία της σε μεγάλη κλίμακα, να ενταχθεί στα κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια, να αποδείξει το πραγματικό κόστος λειτουργίας της σε πραγματικές συνθήκες και να παρουσιάσει ολοκληρωμένα έργα που θα επιβεβαιώσουν τις επιδόσεις της πέρα από τον αρχικό εντυπωσιασμό.

Ωστόσο, η κατεύθυνση είναι σαφής. Οι κατασκευές, ένας από τους κλάδους που παραδοσιακά αντιστέκονται περισσότερο στην καινοτομία, αρχίζουν να στρέφονται προς το μέλλον. Σε έναν τομέα όπου ο χρόνος συνήθως χάνεται προτού αρχίσει να εξοικονομείται, η δυνατότητα εκτύπωσης του βασικού φέροντος οργανισμού ενός σπιτιού μέσα σε 48 ώρες και η ολοκλήρωσή του σε μόλις μία εβδομάδα θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική επανάσταση.