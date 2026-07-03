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Καθώς η διαδικασία υποβλής αιτήσεων απόσπασης για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) βρίσκεται σε εξέλιξη, πολλοί εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται αν αξίζει να κάνουν αυτό το βήμα.

Η απάντηση είναι σίγουρα προσωπική υπόθεση. Ένας εκπαιδευτικός – περισσότερο από κάθε άλλο εργαζόμενο – έχει σημασία να εργάζεται σε περιβάλλον που τον εκφράζει και του επιτρέπει να προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του. Το σχολείο είναι επαγγελματικός χώρος για τους διδάσκοντες, όμως είναι και μία μικρή κοινωνία. Ίσως και μία μεγάλη οικογένεια, υπό ιδανικές συνθήκες. Χρειάζονται εργαλεία και υποδομές, σε συνδυασμό με την ψυχή που καταθέτει ο εκπαιδευτικός.

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Σε μία δύσκολη σχολική πραγματικότητα, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. δείχνουν ένα δρόμο που οδηγεί στο μέλλον της εκπαίδευσης και θέτουν σε προτεραιότητα τον εκπαιδευτικό. Αυτό προκύπτει από τα δεδομένα, με βάση τα οποία μπορεί και αξίζει να κρίνεται κάθε σχολική μονάδα:

Το πρώτο και πιο απτό πλεονέκτημα είναι οι υποδομές τους. Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. δεν είναι νέα κτίρια «βιτρίνα», αλλά υφιστάμενα δημόσια σχολεία που αναβαθμίζονται ουσιαστικά με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση: σύγχρονα εργαστήρια, καινοτόμος εξοπλισμός και ψηφιακά εργαλεία που σπανίζουν στο σύνηθες δημόσιο σχολείο. Για τον εκπαιδευτικό που θα τοποθετηθεί εκεί, αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να διδάξει με μέσα που ταιριάζουν στον 21ο αιώνα.

Δεύτερον, η ουσιαστική επένδυση στον ίδιο τον εκπαιδευτικό αποτελεί κεντρική απόφαση. Το προσωπικό των ΔΗΜ.Ω.Σ. έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πέρα από όσα προσφέρει ήδη το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υπηρετούν με θητεία μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία έως 5.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές. Σε μια εποχή που η δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συχνά μένει στα χαρτιά, αυτό κάνει τη διαφορά.

Τρίτον, η οικονομική διάσταση δεν είναι αμελητέα, χωρίς όμως να ανατρέπει τη λογική του δημόσιου σχολείου. Το βασικό ωράριο παραμένει ίδιο με των υπόλοιπων δημόσιων εκπαιδευτικών, όμως η συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς Ομίλους και Σύνολα – που προσμετράται στο διδακτικό ωράριο – συνοδεύεται από επιπλέον αμοιβή, καλυπτόμενη από τη δωρεά του Ιδρύματος. Πρόκειται δηλαδή για έμπρακτη-δίκαιη αναγνώριση του επιπλέον έργου που προεσφέρει ο εκπαιδυειτικός και όχι για εξαντλητική υπερωριακή απασχόληση.

Τέταρτον, και ίσως σημαντικότερο, είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της δουλειάς. Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. δεν στοχεύουν σε «ελίτ» σχολεία, αλλά σε περιοχές με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, με μαθητές που προέρχονται σε ποσοστό 40-60% από τη γειτονιά του σχολείου. Ένας εκπαιδευτικός που υπηρετεί εκεί δεν αναβαθμίζει το βιογραφικό του, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει άμεσα στην άμβλυνση εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Προσφέρει σε παιδιά που τον έχουν περισσότερο ανάγκη, ένα σύγχρονο ποιοτικό σχολείο.

Τέλος, η σύνδεση με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανοίγει έναν ορίζοντα συνεργασιών που σπάνια συναντά κανείς σε ένα «κλασικό» δημόσιο σχολείο, δίνοντας στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να εμπλακεί σε κάτι μεγαλύτερο από τη μεμονωμένη τάξη του.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία φαντάζουν ως μια ευκαιρία. Όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό που καλείται να την εξετάσει σοβαρά, αλλά για την ίδια την Παιδεία στη χώρα μας και για μία γενιά που την δικαιούται.