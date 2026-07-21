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Όσο πλησιάζει η περίοδος των διακοπών, συμβαίνει κάθε χρόνο το ίδιο φαινόμενο. Πολλοί ιδιοκτήτες θυμούνται ξαφνικά ότι ο σκύλος τους τραβάει στη βόλτα, γαβγίζει, δεν επιστρέφει όταν τον φωνάζουν ή δεν μπορεί να ηρεμήσει σε χώρους με κόσμο η όταν μένει μόνος. Τότε τηλεφωνούν στον εκπαιδευτή και ζητούν βοήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι οι διακοπές μπορεί να ξεκινούν σε μία ή δύο εβδομάδες. Η προσδοκία, όμως, είναι μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα να διορθωθούν συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται για μήνες ή ακόμη και για έναν και ολόκληρο χρόνο.

”Θέλουμε να τον πάρουμε στο ξενοδοχείο και να είναι ήρεμος”.

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”Θα πάμε σε κάμπινγκ και πρέπει να μη γαβγίζει”.

”Θέλουμε να τον αφήνουμε στην παραλία και να επιστρέφει όταν τον φωνάζουμε”.

Φυσικά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να βάλουμε σωστές βάσεις και να οργανώσουμε καλύτερα την καθημερινότητα. Αυτό που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι μέσα σε λίγες ημέρες ο σκύλος θα είναι έτοιμος να διαχειριστεί καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει προετοιμαστεί ποτέ.

Πρόσφατα, σε μια συνέντευξη ενός έμπειρου εκπαιδευτή, άκουσα μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία. Είχε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για να μάθει νέες τεχνικές και, επιστρέφοντας, άρχισε να δουλεύει μία συγκεκριμένη άσκηση. Μετά από μία εβδομάδα προσπάθειας, τηλεφώνησε στον εκπαιδευτή του σεμιναρίου και του είπε ότι η άσκηση δεν λειτουργούσε. Η απάντηση που πήρε ήταν απλή:

”Ξέρεις πόσο καιρό δουλεύω εγώ αυτή την άσκηση για να δώ το τελικό αποτέλεσμα; Έναν ολόκληρο χρόνο΄΄.

Αυτό δείχνει ότι ακόμη και ένας έμπειρος εκπαιδευτής δεν μπορεί να παρακάμψει τον χρόνο που χρειάζεται η μάθηση. Δεν υπάρχει μέθοδος ή τεχνική που να αντικαθιστά τη συστηματική δουλειά. Για να συνεργαστεί ο σκύλος μαζί μας, πρέπει πρώτα να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες. Χρειάζεται σχέση, εμπιστοσύνη, επικοινωνία και λόγος για να μας δώσει την προσοχή του. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τον σκύλο για έναν χρόνο και ξαφνικά, λίγο πριν από τις διακοπές, να απαιτούμε να μας κοιτάζει και να μας ακούει σε μια παραλία γεμάτη κόσμο, μυρωδιές και άλλους σκύλους.

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Αν ο σκύλος έχει μάθει καθημερινά ότι έξω μπορεί να τρέχει προς άλλους σκύλους, να κυνηγάει ή να απομακρύνεται, η φωνή μας δεν θα αποκτήσει ξαφνικά αξία επειδή βρισκόμαστε στις διακοπές. Για να μάθει μια συμπεριφορά, χρειάζεται σωστή ανταμοιβή, σωστός χρόνος, κατάλληλη απόσταση από τους περισπασμούς και σταδιακή αύξηση της δυσκολίας. Μετά έρχεται η γενίκευση. Ένας σκύλος μπορεί να κάνει μια άσκηση σωστά στο σπίτι, αλλά να δυσκολεύεται όταν βγει στον δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πεισματάρης. Σημαίνει ότι το περιβάλλον άλλαξε και η άσκηση έγινε δυσκολότερη. Η ίδια συμπεριφορά μετά θα πρέπει να δουλευτεί σε διαφορετικά μέρη: στο σπίτι, στην είσοδο, σε ήσυχους δρόμους, σε πάρκα και αργότερα κοντά σε ανθρώπους ή σκύλους. Χρειάζονται πάρα πολλές σωστές επαναλήψεις, όχι μία ή δύο προσπάθειες.

Οι διακοπές προσθέτουν ακόμη περισσότερες δυσκολίες: νέο περιβάλλον, ταξίδι, αλλαγή προγράμματος, ξενοδοχείο, παραλία, ζέστη, άγνωστοι άνθρωποι και σκύλοι. Ένας σκύλος που δεν μπορεί να ηρεμήσει στο σπίτι του δύσκολα θα ηρεμήσει ξαφνικά σε ένα άγνωστο κατάλυμα.

Γι’ αυτό η προετοιμασία πρέπει να αρχίζει νωρίτερα. Μαθαίνουμε στον σκύλο να ξεκουράζεται σε διαφορετικούς χώρους, να ταξιδεύει με ασφάλεια, να περπατάει με χαλαρό λουρί και να ανταποκρίνεται όταν τον καλούμε. Ο εκπαιδευτής μπορεί να δείξει τον σωστό δρόμο, να διορθώσει λάθη και να οργανώσει ένα πρόγραμμα. Δεν μπορεί, όμως, να συμπιέσει έναν χρόνο δουλειάς μέσα σε δύο εβδομάδες.

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Οι ήρεμες διακοπές με τον σκύλο δεν ξεκινούν όταν ξεκινήσουν οι ετοιμασίες μας για το ταξίδι. Ξεκινούν μήνες νωρίτερα, στις καθημερινές βόλτες, στις μικρές ασκήσεις και στη σχέση που χτίζουμε μαζί του κάθε μέρα.

Χρήστος Μπαλασόπουλος

Professional Dog Trainer – Agility Instructor -Agility Athlete – Agility Judge.

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