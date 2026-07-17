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Αδειάζει από σήμερα η Αθήνα με το πρώτο μεγάλο κύμα των αδειούχων του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν σταδιακά την πόλη ενόψει και του πρώτου καύσωνα, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να είναι σε υψηλά επίπεδα.

Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες ανυπομονούν να φτάσουν σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, σηματοδοτώντας έτσι την κορύφωση της καλοκαιρινής εξόδου.

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Στο λιμάνι του Πειραιά, μόνο σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 πλοία και 32 ταχύπλοα. Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 14.

Η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αυξάνεται καθημερινά, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή της. Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν με ταξιδιώτες που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, δημιουργώντας εικόνες έντονης κινητικότητας αλλά και αισιοδοξίας για την τουριστική περίοδο.

Οι λιμενικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επιβατών που επιλέγουν τον Πειραιά ως αφετηρία του ταξιδιού τους προς τα ελληνικά νησιά.

Μεγάλες ουρές στα διόδια

Μεγάλη είναι η έξοδος και από τα διόδια Αθηνών -Λαμία και Αθηνών – Κορίνθου καθώς και στους δρόμους που οδηγούν προς εκεί. Αυτή την ώρα μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε Λεωφόρο Κηφισού, Μεσογείων, Κηφισίας, Αθηνών Κορίνθου και Αττική Οδό ενώ μεγάλη είναι η κίνηση και προς το αεροδρόμιο.