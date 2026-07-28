Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι σκύλοι συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η εκπαίδευση λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης της σχέσης, απαιτώντας συνέπεια και μικρές καθημερινές ασκήσεις διάρκειας λίγων λεπτών.

Οι κηδεμόνες οφείλουν να διατηρούν τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, επιβραβεύοντας τις επιθυμητές δράσεις για να μην αποδυναμωθούν οι προηγούμενες μαθησιακές διαδικασίες.

Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η συνεχής απασχόληση του σκύλου, εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας, εκπαίδευσης και απαραίτητης ξεκούρασης για την ομαλή προσαρμογή του.

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Όταν πλησιάζουν οι διακοπές, πολλοί κηδεμόνες σκύλων αναρωτιούνται: ‘Να σταματήσω την εκπαίδευση για λίγες ημέρες; Δεν πρέπει να ξεκουραστούμε κι εμείς και ο σκύλος;

Ακόμα κι αν αφήσουμε τον σκύλο μας τελείως ελεύθερο, εκείνος θα συνεχίσει να μαθαίνει μέσα από την αλληλεπίδρασή του με ό,τι συμβαίνει γύρω του. Για παράδειγμα, αν τον αφήσουμε ελεύθερο στην αυλή, αρχίσει να σκάβει και ανακαλύψει κάτι ενδιαφέρον, όπως μια ιδιαίτερη μυρωδιά, η συμπεριφορά του σκαψίματος είναι πιθανό να ενισχυθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή το σκάψιμο οδήγησε σε κάτι που είχε αξία για τον ίδιο και έτσι δημιουργήθηκε ένα ιστορικό ανταμοιβής για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

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Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο οι εντολές κάτσε, μείνε και έλα. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον σκύλο μας. Μέσα από μικρές ασκήσεις, σωστές ανταμοιβές, παιχνίδι και θετικές συνδέσεις, ο σκύλος μαθαίνει να μας προσέχει, να μας εμπιστεύεται και να καταλαβαίνει τι περιμένουμε από εκείνον. Όταν η εκπαίδευση γίνεται σωστά, δεν είναι καταναγκασμός. Είναι μια κοινή δραστηριότητα που ενισχύει τη σχέση μας. Μπορούμε να κάνουμε δύο ή τρεις απλές επαναλήψεις και μετά να παίξουμε μαζί του. Μπορούμε να του ζητήσουμε να περιμένει πριν βγει από την πόρτα και μετά να ξεκινήσουμε τη βόλτα. Μπορούμε να εξασκήσουμε την ανάκληση στην παραλία και, όταν έρθει κοντά μας, να τον ανταμείψουμε με παιχνίδι ή με κάτι που αγαπά.

Συνήθως κάνουμε διακοπές από κάτι που μας κουράζει, μας πιέζει και το κάνουμε καθημερινά για πολλές ώρες. Αν η εκπαίδευση μοιάζει με αγγαρεία, αν ο σκύλος απομακρύνεται ή αν κι εμείς εκνευριζόμαστε κάθε φορά που ξεκινάμε, τότε αξίζει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Επιπρόσθετα η σωστή εκπαίδευση δεν χρειάζεται να διαρκεί μία ώρα. Πολλές φορές, τρία έως πέντε λεπτά είναι αρκετά. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ποιότητα, η συνέπεια και το κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας.

Οι σκύλοι μαθαίνουν μέσα από τις συνέπειες των επιλογών τους. Μια συμπεριφορά που ανταμείβεται έχει περισσότερες πιθανότητες να επαναληφθεί. Αντίθετα, μια συμπεριφορά που σταματά να ενισχύεται μπορεί σταδιακά να αποδυναμωθεί. Αυτό σημαίνει ότι στις διακοπές δεν χρειάζεται να κάνουμε οργανωμένα μαθήματα κάθε ημέρα, αλλά καλό είναι να διατηρούμε τα βασικά μας κριτήρια. Αν για παράδειγμα έχουμε μάθει στον σκύλο να περιμένει ήρεμα πριν κατέβει από το αυτοκίνητο, δεν τον αφήνουμε ξαφνικά να πετάγεται έξω επειδή βρισκόμαστε σε διακοπές. Αν έχουμε δουλέψει το χαλαρό λουρί, συνεχίζουμε να το επιβραβεύουμε. Αν έχουμε μάθει στον σκύλο να ηρεμεί στο κρεβατάκι του, διατηρούμε αυτή τη συνήθεια και στο κατάλυμα.

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι ότι στις διακοπές αλλάζουμε εντελώς το πρόγραμμα του σκύλου. Επειδή έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, είμαστε συνεχώς μαζί του, παίζουμε ασταμάτητα και δεν του δίνουμε σχεδόν καθόλου χρόνο να μείνει μόνος ή να ξεκουραστεί. Όταν επιστρέφουμε στο σπίτι και ξαναρχίζουμε τη δουλειά, ο σκύλος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Μπορεί να μας ακολουθεί παντού, να απαιτεί συνεχώς προσοχή, να γαβγίζει ή να μην μπορεί να ηρεμήσει. Δεν ”χάλασε” ξαφνικά. Απλώς, για αρκετές ημέρες, έμαθε ότι η συνεχής παρουσία και η διαρκής απασχόληση είναι το νέο του πρόγραμμα.

Στις διακοπές μπορούμε φυσικά να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί. Χρειάζεται όμως να διατηρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στη δραστηριότητα, στην εκπαίδευση, στην ξεκούραση και στη μικρή ανεξαρτησία.

Έξι συμβουλές για τις διακοπές

Κάντε καθημερινά μικρές ασκήσεις διάρκειας δύο έως πέντε λεπτών.

Ανταμείβετε τις συμπεριφορές που θέλετε να συνεχίσουν και μετά τις διακοπές.

Διατηρήστε βασικούς κανόνες, όπως η αναμονή, το χαλαρό λουρί και η ανάκληση.

Δώστε καθημερινά στον σκύλο σταθερές ώρες ξεκούρασης σε έναν ήρεμο χώρο.

Μην είστε συνεχώς μαζί του, αφήστε τον να χαλαρώνει και χωρίς διαρκή προσοχή.

Προσαρμόστε την εκπαίδευση στο νέο περιβάλλον, ξεκινώντας με εύκολες ασκήσεις και λίγους περισπασμούς.

Οι διακοπές δεν χρειάζεται να είναι παύση στην εκπαίδευση. Μπορούν να γίνουν μια όμορφη ευκαιρία να εφαρμόσουμε όσα έχουμε μάθει, να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τον σκύλο μας και να διατηρήσουμε μια σχέση που βασίζεται στη συνεργασία και στην ισορροπία.

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Χρήστος Μπαλασόπουλος

Professional Dog Trainer – Agility Instructor -Agility Athlete – Agility Judge.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές εκπαίδευσης και καθοδήγηση για τον δικό σου σκύλο, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο Facebook και στο Instagram και στη σελίδα Success Dog Coaching.

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