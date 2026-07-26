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Ευρηματικούς τρόπους επιστρατεύουν οι διαρρήκτες προκειμένου να διαπιστώσουν αν μια κατοικία παραμένει χωρίς ενοίκους, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους των διακοπών, όταν πολλές οικογένειες απουσιάζουν για αρκετές ημέρες.

Μεταξύ των τεχνικών που έχουν αναφερθεί είναι και το λεγόμενο «κόλπο της σιλικόνης». Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, οι δράστες τοποθετούν ένα πολύ μικρό ίχνος ή ίνα υλικού στην πόρτα μιας κατοικίας και παρακολουθούν αν αυτό θα παραμείνει στη θέση του. Εάν, έπειτα από μερικές ημέρες, το σημάδι δεν έχει μετακινηθεί, εκτιμούν ότι οι ένοικοι πιθανόν απουσιάζουν και εξετάζουν το ενδεχόμενο παραβίασης της κατοικίας.

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Παρόμοιες πρακτικές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση μικρών κομματιών χαρτιού, χαρτονιού ή διαφημιστικών εντύπων στα σημεία εισόδου. Η παραμονή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη ότι η πόρτα δεν έχει ανοιχτεί πρόσφατα.

Σε άλλες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί η χρήση λεπτών ινών, κλωστών ή άλλων διακριτικών αντικειμένων, τα οποία μπορούν να αποκολληθούν ή να μετακινηθούν σε περίπτωση ανοίγματος της πόρτας. Παράλληλα, οι αρχές έχουν επισημάνει κατά καιρούς την πιθανή χρήση συμβόλων, αυτοκόλλητων ή μικρών σημαδιών σε κουδούνια και γραμματοκιβώτια, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κατοικιών από οργανωμένες ομάδες.

Η Ελληνική Αστυνομία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας τη δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφοριών που αποκαλύπτουν την απουσία τους ή τη διάρκεια των διακοπών τους. Παράλληλα, προτείνει τη λήψη βασικών μέτρων προστασίας, όπως η ενίσχυση των σημείων εισόδου, η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και η τακτική επιτήρηση της κατοικίας από έμπιστα πρόσωπα κατά την περίοδο της απουσίας.