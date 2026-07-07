Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα που απαιτούν καθημερινή επικοινωνία, πνευματική απασχόληση και ποιοτική εκτόνωση για να διατηρήσουν την ισορροπία τους.

Πολλοί ιδιοκτήτες παραμελούν τις ανάγκες του σκύλου τους, προσφέροντας ελάχιστο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν υποδειγματική συμπεριφορά και ηρεμία μέσα στο σπίτι.

Η σωστή συμβίωση προϋποθέτει ρεαλιστικές προσδοκίες, ενημέρωση για τις ιδιαιτερότητες κάθε φυλής και συνεπή καθοδήγηση από τον άνθρωπο.

Μέσα από την ποιότητα του χρόνου, την εκπαίδευση και την ουσιαστική επαφή, χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης που καθιστά τον σκύλο πιο συνεργάσιμο και χαρούμενο.

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Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να μου λένε ότι δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με τον σκύλο τους. Τον βγάζουν 15 λεπτά το πρωί και 15 λεπτά το βράδυ και πιστεύουν ότι αυτό είναι αρκετό.

Την ίδια στιγμή όμως έχουν μεγάλες απαιτήσεις από τη συμπεριφορά του. Θέλουν να είναι ήρεμος μέσα στο σπίτι, να μη γαβγίζει, να μην τραβάει στη βόλτα, να τους ακούει, να μην καταστρέφει πράγματα και να μπορεί να μένει χαλαρός σε κάθε κατάσταση.

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Αυτό όμως δεν γίνεται χωρίς χρόνο, χωρίς καθοδήγηση και χωρίς καθημερινή επαφή.

Ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα ζώο που το βγάζουμε δύο φορές την ημέρα για να κάνει την ανάγκη του. Είναι ένα κοινωνικό ζώο που χρειάζεται σχέση, επικοινωνία, κίνηση, πνευματική απασχόληση και σταθερότητα. Αν θέλουμε να έχουμε σκύλο, έχουμε και ευθύνη απέναντί του. Όχι μόνο να τον ταΐζουμε και να τον πηγαίνουμε στον κτηνίατρο, αλλά να του προσφέρουμε μια σωστή καθημερινότητα.

Ο σκύλος είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι κάτι που μπαίνει απλώς στο πρόγραμμα όταν μας περισσεύει χρόνος. Χρειάζεται να του δίνουμε χώρο μέσα στην ημέρα μας και να τον βλέπουμε ως μέλος της ζωής μας, όχι σαν μια υποχρέωση που πρέπει να τελειώσει γρήγορα.

Δύο μικρές βόλτες την ημέρα μπορεί να καλύπτουν την τουαλέτα, αλλά συνήθως δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του σκύλου. Ένας σκύλος χρειάζεται να μυρίσει, να εξερευνήσει, να κινηθεί, να παίξει, να σκεφτεί και να επικοινωνήσει με τον άνθρωπό του. Η βόλτα δεν είναι απλώς περπάτημα. Είναι πληροφορία, εκτόνωση, μάθηση και επαφή.

Αν η βόλτα γίνεται βιαστικά, με το μυαλό μας αλλού, ο σκύλος δεν παίρνει πολλά από αυτήν. Μπορεί να βγήκε έξω, αλλά να μην πρόλαβε να εκτονώσει το μυαλό του. Μπορεί να περπάτησε, αλλά να μην του δόθηκε χρόνος να μυρίσει και να ηρεμήσει. Μπορεί να ήταν μαζί μας, αλλά χωρίς πραγματική επικοινωνία.

Μετά επιστρέφει στο σπίτι και περιμένουμε να είναι ήσυχος. Αν όμως δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του, είναι λογικό να εμφανίσει ένταση. Μπορεί να γαβγίζει, να ζητάει συνέχεια προσοχή, να μασάει αντικείμενα, να τρέχει μέσα στο σπίτι ή να δυσκολεύεται να χαλαρώσει. Αυτές οι συμπεριφορές δεν σημαίνουν πάντα ότι ο σκύλος είναι ”κακός” ή ”πεισματάρης”. Πολύ συχνά δείχνουν ότι κάτι λείπει από την καθημερινότητά του.

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Δεν χρειάζεται κάθε ιδιοκτήτης να κάνει ώρες εκπαίδευσης κάθε μέρα. Χρειάζεται όμως να υπάρχει ποιότητα στον χρόνο που περνάει με τον σκύλο του. Λίγα λεπτά σωστής επαφής μέσα στην ημέρα μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Μια μικρή άσκηση επαφής πριν τη βόλτα, λίγα λεπτά αναζήτησης τροφής στο σπίτι, λίγη εξάσκηση στο ”Ελα”, παιχνίδι με κανόνες ή μια ήρεμη βόλτα με χρόνο για μυρωδιές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Η σχέση χτίζεται στις μικρές καθημερινές στιγμές. Όταν ο σκύλος μαθαίνει ότι ο άνθρωπός του τον καθοδηγεί με ηρεμία, του δίνει επιλογές, τον επιβραβεύει σωστά και τον βοηθάει να καταλάβει τι ζητάει από εκείνον, τότε αρχίζει να δημιουργείται εμπιστοσύνη.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο σκύλος θα προσαρμοστεί μόνος του. Ότι θα καταλάβει από μόνος του πώς πρέπει να ζει μέσα στο σπίτι. Ότι επειδή ο σκύλος του φίλου τους είναι ήρεμος, έτσι θα γίνει και ο δικός τους. Όμως κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική ενέργεια και διαφορετικές ανάγκες.

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Μεγάλο ρόλο παίζει και η φυλή. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε έναν σκύλο μόνο επειδή μας αρέσει η εμφάνισή του. Ένα Border Collie, ένα Malinois ή ένας άλλος σκύλος εργασιακής γραμμής έχει αυξημένες ανάγκες για κίνηση, εκπαίδευση, συγκέντρωση και συνεργασία. Δεν είναι απλώς ”έξυπνος σκύλος”. Είναι σκύλος που χρειάζεται δουλειά. Αν δεν του δώσουμε σωστή κατεύθυνση, θα βρει μόνος του κάτι να κάνει. Και συνήθως αυτό που θα διαλέξει δεν θα μας αρέσει ιδιαίτερα.

Πριν πάρουμε σκύλο, χρειάζεται ενημέρωση. Να μάθουμε τι ανάγκες έχει η φυλή, τι χαρακτήρα έχει ο συγκεκριμένος σκύλος, πόσο χρόνο μπορούμε πραγματικά να διαθέσουμε και τι αλλαγές θα χρειαστεί να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν αρκεί να μας αρέσει ένας σκύλος σε μια φωτογραφία ή σε ένα βίντεο. Πρέπει να μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες του.

Οι προσδοκίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Δεν μπορούμε να δίνουμε στον σκύλο ελάχιστο χρόνο και μετά να περιμένουμε άψογη συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να μη δουλεύουμε την επικοινωνία και μετά να λέμε ότι δεν μας ακούει. Ο σκύλος δεν γεννιέται γνωρίζοντας τους κανόνες του σπιτιού μας. Τους μαθαίνει μέσα από τη δική μας καθοδήγηση.

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Για να αναπτυχθεί μια καλή σχέση, ο σκύλος χρειάζεται καθημερινή επαφή. Χρειάζεται βόλτες με ποιότητα, χρόνο για εξερεύνηση, παιχνίδι, εκπαίδευση, σταθερή ρουτίνα και ήρεμη καθοδήγηση. Χρειάζεται να νιώθει ότι ο άνθρωπός του είναι παρών και ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί.

Μερικά απλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν:

Δώσε χρόνο στον σκύλο να μυρίσει στη βόλτα.



Κάνε μικρές ασκήσεις μέσα στην ημέρα.



Χρησιμοποίησε την τροφή του και για απλές ασκήσεις ή παιχνίδια αναζήτησης.



Παίξε μαζί του με κανόνες και όχι μόνο για να κουραστεί.



Μην περιμένεις ηρεμία αν δεν έχει προηγηθεί σωστή εκτόνωση.



Μάθε τις ανάγκες της φυλής και του χαρακτήρα του σκύλου σου.



Ζήτα καθοδήγηση πριν τα μικρά προβλήματα γίνουν καθημερινή δυσκολία.

Η καλή σχέση με τον σκύλο θέλει χρόνο, συνέπεια και πραγματική παρουσία. Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να έχουμε έναν σκύλο πιο ήρεμο, πιο συνεργάσιμο και πιο χαρούμενο στην καθημερινότητα.

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Χρήστος Μπαλασόπουλος

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Professional Dog Trainer – Agility Instructor -Agility Athlete – Agility Judge.

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