Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηλικιωμένοι αναζητούν συχνά τετράποδους συντρόφους που προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας και συντροφικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας και της ψυχικής τους ευεξίας.

Έρευνες δείχνουν ότι η συμβίωση με κατοικίδια ενισχύει την ποιότητα ζωής και μπορεί να συνδεθεί με βραδύτερη γνωστική έκπτωση κατά τη γήρανση.

Ράτσες όπως το μίνι Σνάουτσερ, το Κανίς, το Λάσα Άπσο, το Τσοπανόσκυλο Σέτλαντ και το Κόργκι αποτελούν ιδανικές επιλογές για ηλικιωμένους λόγω της ευφυΐας, της επαγρύπνησης και του διαχειρίσιμου μεγέθους τους.

Για όσους επιζητούν μια πιο αποτρεπτική παρουσία, το Ροτβάιλερ προσφέρει προστασία, απαιτώντας ωστόσο εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία από τον ιδιοκτήτη.

Ο ιδανικός σκύλος για έναν ηλικιωμένο πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο ζωής του, ενθαρρύνοντας την καθημερινή κίνηση και την εμπιστοσύνη.

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Δεν αναζητούν όλοι οι ηλικιωμένοι έναν μεγαλόσωμο σκύλο-φύλακα που να εμπνέει φόβο. Για τους περισσότερους, το ζητούμενο είναι ένας τετράποδος σύντροφος που θα προσφέρει αίσθημα ασφάλειας, θα ειδοποιεί όταν αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο και παράλληλα θα είναι εύκολος στη φροντίδα και τη συμβίωση.

Άλλωστε, η παρουσία ενός σκύλου στο σπίτι δεν συνδέεται μόνο με την προστασία. Έρευνες δείχνουν ότι τα κατοικίδια μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της μοναξιάς, στην ενίσχυση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων.

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Σύμφωνα με το Healthy Aging Poll του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιδίων ηλικίας άνω των 50 ετών θεωρούν ότι τα ζώα τους τούς βοηθούν να διατηρούν μια πιο ενεργή και ισορροπημένη ζωή.

Μινι Σνάουτσερ (Miniature Schnauzer)

Αν αναζητούμε έναν μικρόσωμο σκύλο που να συνδυάζει συντροφιά και επαγρύπνηση, το μίνι Σνάουτσερ αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές. Όπως αναφέρει το BetterPet είναι έξυπνος, ιδιαίτερα δεμένος με τον άνθρωπό του και εξαιρετικός «συναγερμός» για το σπίτι, καθώς αντιλαμβάνεται εύκολα άγνωστους θορύβους ή επισκέπτες. Παράλληλα, το μικρό του μέγεθος τον καθιστά πιο εύκολο στη διαχείριση για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

Κανίς πούντλ (Poodle)

Οι περισσότεροι συνδέουν τα Κανίς με την κομψότητα, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο ευφυείς ράτσες στον κόσμο. Το The Spruce Pets σημειώνει ότι είναι παρατηρητικά, υπάκουα και δημιουργούν πολύ ισχυρούς δεσμούς με τους ιδιοκτήτες τους, χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικούς συντρόφους για ηλικιωμένους.

Λάσα Άπσο (Lhasa Apso)

Η συγκεκριμένη ράτσα εκτρεφόταν επί αιώνες ως σκύλος επαγρύπνησης στα μοναστήρια του Θιβέτ. Όπως αναφέρει το paradepets.com παρότι μικρόσωμος, ο Λάσα Άπσο είναι θαρραλέος, ανεξάρτητος και εξαιρετικός φύλακας ειδοποίησης, καθώς αντιλαμβάνεται γρήγορα οτιδήποτε ασυνήθιστο συμβαίνει γύρω του.

Τσοπανόσκυλο Σέτλαντ (Shetland Sheepdog)

Το paradepets.com επιπλέον επισημαίνει ότι παρότι δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς σκύλους φύλακες, το Τσοπανόσκυλο Σέτλαντ διαθέτει εξαιρετική αντίληψη του περιβάλλοντος. Είναι ιδιαίτερα έξυπνο, εύκολο στην εκπαίδευση και πάντα σε εγρήγορση, γεγονός που του επιτρέπει να προειδοποιεί άμεσα για οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Κόργκι Πέμπροκ Ουαλίας (Pembroke Welsh Corgi)

Τα Κόργκι μπορεί να είναι μικρόσωμα, όμως διαθέτουν έντονη προσωπικότητα και ισχυρό ένστικτο επαγρύπνησης. Είναι τολμηρά, πιστά και δεν διστάζουν να ειδοποιήσουν όταν αντιληφθούν έναν άγνωστο, ενώ παράλληλα αποτελούν εξαιρετικούς οικογενειακούς σκύλους.

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Ροτβάιλερ (Rottweiler)

Τέλος σύμφωνα και με το The Spruce Pets για όσους επιθυμούν έναν σκύλο με ισχυρή αποτρεπτική παρουσία, το Ροτβάιλερ παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές. Είναι πιστό, γενναίο και προστατευτικό, αλλά απαιτεί σωστή κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση και εμπειρία από την πλευρά του ιδιοκτήτη.

Οι σκύλοι μπορεί να ωφελούν και την υγεία μας

Παράλληλα, πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι η κατοχή σκύλου ή γάτας μπορεί να συνδέεται με βραδύτερη γνωστική έκπτωση κατά τη γήρανση, πιθανότατα λόγω της αυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της καθημερινής δραστηριότητας και της συναισθηματικής σύνδεσης που προσφέρουν τα κατοικίδια.

Το συμπέρασμα; Ο ιδανικός σκύλος για έναν ηλικιωμένο δεν είναι απαραίτητα ο πιο δυνατός ή ο πιο τρομακτικός. Είναι εκείνος που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του ανθρώπου του, προσφέρει συντροφιά, ενθαρρύνει την κίνηση και δημιουργεί καθημερινά ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

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Με πληροφορίες από Healthy Aging Poll , BetterPet, The Spruce Pets , paradepets.com,