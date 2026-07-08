Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πλύσιμο των χεριών πριν από τη χορήγηση φαρμάκου αποτρέπει τον εντοπισμό της οσμής του χαπιού από τον σκύλο.

Η χρήση ειδικών λιχουδιών και η τεχνική του δολώματος βοηθούν στη λήψη του φαρμάκου χωρίς την πρόκληση άγχους στο ζώο.

Η σύνδεση της διαδικασίας με ευχάριστες δραστηριότητες και η αποφυγή της βίαιης πίεσης ενισχύουν τη συνεργασία και τη θετική συμπεριφορά του σκύλου.

Σε περίπτωση άρνησης του κατοικιδίου, ο κτηνίατρος μπορεί να προτείνει εναλλακτικές μορφές φαρμάκων για την ασφαλή και αποτελεσματική χορήγηση της θεραπείας.

Η τροποποίηση της μορφής των δισκίων μέσω θρυμματισμού απαγορεύεται χωρίς ιατρική οδηγία, καθώς ενδέχεται να μειώσει τη δραστικότητα του φαρμάκου.

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Όσοι ζούμε με έναν σκύλο γνωρίζουμε καλά ότι η ώρα που πρέπει να του δώσουμε το φάρμακό του δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ακόμη κι αν κρύψουμε το χάπι μέσα σε ένα κομμάτι τυρί ή στην αγαπημένη του λιχουδιά, πολλοί σκύλοι καταφέρνουν να το… εντοπίσουν και να το αφήσουν στην άκρη.

Το καλό νέο είναι ότι υπάρχουν τρόποι να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη και λιγότερο αγχωτική, τόσο για εμάς όσο και για το κατοικίδιό μας. Οι σωστές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν ώστε η χορήγηση του φαρμάκου να γίνει μια θετική εμπειρία και να μη διαταράξει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον σκύλο μας.



1. Πλένουμε πρώτα τα χέρια μας

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Η όσφρηση ενός σκύλου είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη εκτιμάται ότι είναι έως και 10.000 φορές ισχυρότερη από τη δική μας. Το Parade Pets σημειώνει ότι αν στα χέρια μας έχει μείνει η μυρωδιά του χαπιού, είναι πολύ πιθανό να την αντιληφθεί πριν καν του το προσφέρουμε.



2. Χρησιμοποιούμε ειδικές λιχουδιές για χάπια

Αντί να κρύβουμε το φάρμακο σε ανθρώπινες τροφές, αρκετοί κτηνίατροι προτείνουν ειδικές λιχουδιές που έχουν σχεδιαστεί για να «κρύβουν» το χάπι και να καλύπτουν τη μυρωδιά και τη γεύση του.

Το Merck Veterinary Manual επισημαίνει ότι οι θετικές εμπειρίες κατά τη χορήγηση φαρμάκων μειώνουν το στρες του ζώου και διευκολύνουν τη συμμόρφωση στη θεραπεία.



3. Δοκιμάζουμε τη μέθοδο του… «δολώματος»

Ένα χρήσιμο κόλπο είναι να προσφέρουμε αρχικά μία λιχουδιά χωρίς χάπι και αμέσως μετά μία δεύτερη που περιέχει το φάρμακο. Όπως αναφέρουν ειδικοί στο Parade Pets όταν ο σκύλος ανυπομονεί για την επόμενη μπουκιά, συνήθως καταπίνει τη λιχουδιά χωρίς να την εξετάσει ιδιαίτερα.



4. Συνδυάζουμε το χάπι με κάτι ευχάριστο

Οι ειδικοί προτείνουν να δίνουμε το φάρμακο λίγο πριν από μια δραστηριότητα που ο σκύλος αγαπά, όπως η βόλτα, το παιχνίδι ή το γεύμα του. Έτσι δημιουργείται μια θετική σύνδεση και μειώνεται η πιθανότητα να αντιδράσει αρνητικά.

Το American Kennel Club επισημαίνει ότι η θετική ενίσχυση αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους εκπαίδευσης και διαχείρισης της συμπεριφοράς των σκύλων.



5. Δεν πιέζουμε ποτέ τον σκύλο

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Αν ο σκύλος αρνείται επίμονα να πάρει το φάρμακο, οι κτηνίατροι συμβουλεύουν να μην τον πιέζουμε ούτε να τον ακινητοποιούμε βίαια. Το Merck Veterinary Manual σημειώνει ότι μπορεί να προκαλέσει φόβο, να τραυματίσει το ζώο ή να δημιουργήσει αρνητικούς συνειρμούς που θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις επόμενες προσπάθειες.

Εάν όλες οι παραπάνω μέθοδοι αποτύχουν, είναι προτιμότερο να επικοινωνήσουμε με τον κτηνίατρό μας, ο οποίος μπορεί να προτείνει διαφορετική μορφή του φαρμάκου, όπως υγρό διάλυμα, μασώμενο δισκίο ή άλλη εναλλακτική.



Προσοχή: Δεν σπάμε ή ανοίγουμε το χάπι χωρίς οδηγίες

Ένα συχνό λάθος είναι να θρυμματίζουμε τα δισκία ή να ανοίγουμε τις κάψουλες για να τα ανακατέψουμε με την τροφή.

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Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα ασφαλές. Όπως σημειώνει το U.S. Food & Drug Administration (FDA) ορισμένα φάρμακα έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποδεσμεύονται σταδιακά ή σε συγκεκριμένο σημείο του πεπτικού συστήματος και η αλλοίωση της μορφής τους μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους ή να προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Με πληροφορίες από Parade Pets, Merck Veterinary Manual , American Kennel Club,





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