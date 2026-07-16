Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση του ονόματος του σκύλου με ήρεμη φωνή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής του ζώου μέσα από τη συναισθηματική χροιά της ομιλίας.

Η αφιέρωση αποκλειστικού καθημερινού χρόνου για παιχνίδι και η διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση του δεσμού.

Η ένταξη του σκύλου στις οικογενειακές δραστηριότητες και η συμμετοχή του στην καθημερινότητα τον βοηθούν να νιώσει ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της αγέλης.

Η εκπαίδευση μέσω μεθόδων θετικής ενίσχυσης καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση του ζώου, αποφεύγοντας παράλληλα την πρόκληση άγχους ή φόβου.

Ο σεβασμός στα όρια και στη γλώσσα σώματος του σκύλου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της υπεύθυνης φροντίδας και της δημιουργίας μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

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Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει τις λιχουδιές με την επιβράβευση και την αγάπη προς τον σκύλο μας. Είναι πράγματι ένας εύκολος τρόπος να τον ανταμείψουμε ή να ενισχύσουμε μια καλή συμπεριφορά. Υπάρχουν καθημερινές συνήθειες που έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία για τη συναισθηματική ευεξία ενός σκύλου από ένα ακόμη μπισκότο ή ένα σνακ.



1. Να του μιλάμε με το όνομά του

Μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, όμως για έναν σκύλο το όνομά του είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους επικοινωνίας. Όταν το λέμε με ήρεμη και ζεστή φωνή, ο σκύλος το συνδέει με ασφάλεια, αποδοχή και θετικά συναισθήματα.

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Σύμφωνα με το paradepets ερευνες έχουν δείξει ότι οι σκύλοι δεν αναγνωρίζουν μόνο συγκεκριμένες λέξεις, αλλά αντιλαμβάνονται και τον τόνο της φωνής μας, καθώς επεξεργάζονται τόσο το νόημα όσο και τη συναισθηματική χροιά της ομιλίας.

2. Να του αφιερώνουμε πραγματικό χρόνο

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται πότε είμαστε πραγματικά παρόντες και πότε η προσοχή μας είναι στραμμένη στο κινητό ή στον υπολογιστή.

Ακόμη και 10-15 λεπτά καθημερινής, αποκλειστικής ενασχόλησης είτε με χάδια είτε με παιχνίδι είτε απλώς με επαφή μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον δεσμό μας μαζί τους.

3. Να διατηρούμε μια σταθερή καθημερινότητα

Οι σκύλοι αγαπούν τη ρουτίνα. Σταθερές ώρες για φαγητό, βόλτα και ξεκούραση τους κάνουν να αισθάνονται ασφάλεια και μειώνουν το άγχος τους.

Η American Kennel Club επισημαίνει ότι η προβλεψιμότητα βοηθά ιδιαίτερα τα κουτάβια, τους ηλικιωμένους σκύλους αλλά και όσα ζώα έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα και προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον.



4. Να παίζουμε μαζί του

Το παιχνίδι δεν αποτελεί μόνο μορφή εκτόνωσης. Είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα σε εμάς και τον σκύλο μας.

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Ένα παιχνίδι με μπάλα, διελκυστίνδα ή ακόμη και κρυφτό μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και να τον βοηθήσει να εκτονώσει τη φυσική του ενέργεια.

Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι το κοινό παιχνίδι αυξάνει τις θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τον σκύλο.



5. Να τον κάνουμε μέρος της καθημερινότητάς μας

Οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα. Δεν χρειάζονται διαρκώς καινούργια παιχνίδια ή δραστηριότητες, αλλά θέλουν να νιώθουν ότι συμμετέχουν στη ζωή της οικογένειας.

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Μπορούμε να τον έχουμε δίπλα μας όσο εργαζόμαστε από το σπίτι, να τον παίρνουμε σε μια σύντομη διαδρομή με το αυτοκίνητο ή απλώς να χαλαρώνει μαζί μας στον καναπέ. Αυτές οι μικρές στιγμές ενισχύουν το αίσθημα ότι ανήκει στην «αγέλη» του.

6. Να εκπαιδεύουμε πάντα με θετική ενίσχυση

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο θέμα υπακοής. Είναι ένας τρόπος να χτίσουμε καλύτερη επικοινωνία.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι σύντομες συνεδρίες με θετική επιβράβευση, υπομονή και ενθάρρυνση βοηθούν τον σκύλο να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να μας εμπιστεύεται περισσότερο.

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Η American Veterinary Society of Animal Behavior συνιστά αποκλειστικά μεθόδους θετικής εκπαίδευσης, καθώς οι τιμωρητικές πρακτικές αυξάνουν τον φόβο και το στρες.



7. Να σεβόμαστε τα όριά του

Ίσως αυτή να είναι η πιο σημαντική ένδειξη αγάπης.

Όταν ο σκύλος απομακρύνεται, χασμουριέται, γλείφει τα χείλη του ή αποφεύγει την επαφή, προσπαθεί να μας επικοινωνήσει ότι χρειάζεται λίγο χώρο.

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Ο σεβασμός στη γλώσσα του σώματός του δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης, αφού μαθαίνει ότι δεν χρειάζεται να γρυλίσει ή να αντιδράσει πιο έντονα για να γίνει κατανοητός.

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Η RSPCA τονίζει ότι η αναγνώριση των σημάτων στρες αποτελεί βασικό στοιχείο της υπεύθυνης φροντίδας ενός σκύλου.



Τελικά, τι σημαίνει αγάπη για έναν σκύλο;

Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Άλλοι λατρεύουν το φαγητό, άλλοι το παιχνίδι, άλλοι τα χάδια ή απλώς την παρουσία του ανθρώπου τους. Κοινός παρονομαστής, όμως, είναι ότι η αίσθηση ασφάλειας, η σταθερότητα και ο ποιοτικός χρόνος μαζί μας είναι αυτά που χτίζουν έναν πραγματικά δυνατό δεσμό.

Οι λιχουδιές θα είναι πάντα μια ευχάριστη επιβράβευση. Όμως, όπως επισημαίνουν οι κτηνίατροι, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να μαθαίνουμε τι κάνει τον δικό μας σκύλο να νιώθει ασφαλής, χαρούμενος και αγαπητός και να το εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας.

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Με πληροφορίες από paradepets, American Kennel Club,American Veterinary Society of Animal Behavior, RSPCA