Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα κοινά καθαριστικά προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στα κατοικίδια, καθώς οι σκύλοι και οι γάτες έρχονται σε άμεση επαφή με τις επιφάνειες και εισπνέουν ευκολότερα χημικές ουσίες.

Ορισμένες ουσίες, όπως η χλωρίνη και η αμμωνία, προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα, αναπνευστικά προβλήματα ή δηλητηρίαση μετά από κατάποση μέσω του γλειψίματος των πατουσών.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να παρακολουθούν για συμπτώματα όπως ο βήχας και ο λήθαργος, αναζητώντας άμεσα κτηνιατρική βοήθεια σε επείγουσες περιπτώσεις.

Η επιλογή ήπιων καθαριστικών, ο καλός αερισμός των χώρων και η απομάκρυνση των ζώων μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες εξασφαλίζουν την προστασία των κατοικιδίων.

Ακόμη και τα φυσικά προϊόντα απαιτούν προσεκτική χρήση και σωστό ξέπλυμα, ενώ όλα τα καθαριστικά πρέπει να φυλάσσονται σε σημεία χωρίς πρόσβαση για τα ζώα.

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Η καθαριότητα του σπιτιού είναι συνώνυμη με την υγιεινή, όμως όταν ζούμε με σκύλο ή γάτα χρειάζεται να δίνουμε λίγη περισσότερη προσοχή στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε.

Ορισμένα συστατικά που βρίσκονται σε κοινά καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν από ήπιο ερεθισμό έως σοβαρά προβλήματα υγείας στα κατοικίδια, ιδιαίτερα όταν εισπνέουν τις αναθυμιάσεις ή έρχονται σε επαφή με υπολείμματα στο πάτωμα.

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Γιατί τα κατοικίδια είναι πιο ευάλωτα από εμάς;

Οι σκύλοι και οι γάτες αντιλαμβάνονται το περιβάλλον κυρίως μέσα από την όσφρησή τους. Η όσφρηση των σκύλων είναι χιλιάδες φορές πιο ευαίσθητη από τη δική μας, ενώ και οι γάτες διαθέτουν πολύ πιο ανεπτυγμένη αίσθηση της όσφρησης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το petmd.com επειδή βρίσκονται πολύ πιο κοντά στο πάτωμα, εισπνέουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις χημικών ουσιών και έρχονται πιο εύκολα σε επαφή με υπολείμματα καθαριστικών στις επιφάνειες. Επιπλέον, γλείφουν συχνά τις πατούσες τους, με αποτέλεσμα να καταπίνουν ουσίες που έχουν μείνει στο δάπεδο.

Οι ουσίες που καλό είναι να αποφεύγουμε

Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα προϊόντα που περιέχουν:

Χλωρίνη (bleach)

Φαινόλες (phenol disinfectants)

Αμμωνία

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Φορμαλδεΰδη

Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου (quats)

Το petmd.com σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα και στα μάτια, αναπνευστικά προβλήματα ή ακόμη και δηλητηρίαση σε περίπτωση κατάποσης. Οι γάτες, μάλιστα, θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες στις φαινόλες και στις τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου.

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Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Αν ένα κατοικίδιο εκτεθεί σε καθαριστικό, μπορεί να εμφανίσει:

υπερβολική σιελόρροια ή σάλια

βήχα ή φτέρνισμα

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κοκκίνισμα στα μάτια ή στο δέρμα

δακρύρροια

έντονο γλείψιμο των χειλιών

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Εάν παρατηρήσουμε πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως λήθαργο, αστάθεια στο βάδισμα, δυσκολία στην αναπνοή ή αλλαγή στο χρώμα των ούλων, οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζεται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο, καθώς μπορεί να πρόκειται για επείγον περιστατικό.

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Δεν είναι όλα τα “φυσικά” προϊόντα αυτόματα ασφαλή

Πολλοί στρεφόμαστε σε DIY λύσεις, όμως ούτε τα φυσικά προϊόντα είναι πάντα αθώα. Η ASPCA επισημαίνει ότι ακόμη και το ξίδι μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισμό εάν καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα, ενώ κάθε προϊόν φυσικό ή μη θα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά, να ξεπλένεται όπου χρειάζεται και να αφήνεται να στεγνώσει πριν έρθει σε επαφή το κατοικίδιο με την επιφάνεια.

Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές;

Οι ειδικοί προτείνουν να προτιμούμε πιο ήπιες λύσεις, όπως ο καθαρισμός με ατμό, αραιωμένο λευκό ξίδι (όπου ενδείκνυται), ήπια σαπούνια φυτικής προέλευσης και προϊόντα που αναγράφουν ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε σπίτια με κατοικίδια. Σύμφωνα με το paradepets.com εξίσου σημαντικό είναι να αερίζουμε καλά τον χώρο, να κρατάμε τα ζώα μακριά μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αποθηκεύουμε όλα τα καθαριστικά σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση.

Η ουσία είναι ότι δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε την καθαριότητα του σπιτιού για την ασφάλεια των κατοικιδίων μας. Με λίγη προσοχή στα συστατικά των προϊόντων και μερικές πιο ήπιες επιλογές, μπορούμε να διατηρούμε τον χώρο μας καθαρό, προστατεύοντας παράλληλα τους τετράποδους φίλους μας.

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Με πληροφορίες από petmd.com, ASPCA και paradepets.com