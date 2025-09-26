Το τζίντζερ χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως φυσική θεραπεία για προβλήματα της πέψης. Αλλά είναι όντως αποτελεσματικό στην ανακούφιση διαφόρων στομαχικών ενοχλήσεων; Και ποια μορφή του δουλεύει καλύτερα; «Μόνο λίγες, σχετικά μικρές μελέτες έχουν εξετάσει αυτά τα ερωτήματα», αναφέρει ο δρ. Μάικλ Κάρλεϊ, γαστρεντερολόγος στο Dartmouth Hitchcock Medical Center στο Λίβανον, Νιού Χάμσαϊρ. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως σε ναυτία και εμετό.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζει ο δρ. Κάρλεϊ, η περιορισμένη έρευνα υποδηλώνει ότι το τζίντζερ μπορεί να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμετού σε ορισμένα πλαίσια.

Πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει το τζίντζερ

Το τζίντζερ περιέχει δύο έντονα συστατικά, την τζιντζερόλη και την σογκαόλη, τα οποία θεωρείται ότι μειώνουν τη ναυτία «εμποδίζοντας τις σχετικές οδούς στον γαστρεντερικό σωλήνα και τον εγκέφαλο, δηλαδή το ”κέντρο του εμετού” στον εγκέφαλο να ενεργοποιηθεί», εξηγεί η Μέγκαν Κρίχτον, ερευνήτρια και διατροφολόγος που μελετά το τζίντζερ στο Queensland University of Technology στην Αυστραλία.

Ορισμένα περιορισμένα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα συμπληρώματα τζίντζερ μπορεί να ανακουφίζουν τα συμπτώματα επιταχύνοντας τον ρυθμό κένωσης του στομάχου, σύμφωνα με τον δρ. Κέσαμπ Πάουντελ, φαρμακολόγο και ιατρό που μελετά το τζίντζερ στο Burrell College of Osteopathic Medicine στη Φλόριντα.

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση μελετών, ο δρ. Πάουντελ και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι έγκυες γυναίκες που κατανάλωναν μεταξύ 500 και 1.500 mg συμπληρωμάτων τζίντζερ την ημέρα παρουσίασαν βελτίωση στα συμπτώματα της ναυτίας, χωρίς όμως να μειωθεί ο αριθμός των εμετών.

Υπάρχει περιορισμένη έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του τζίντζερ σε πιο οξείες μορφές ναυτίας, όπως αυτές που προκαλούνται από γαστρεντερίτιδα, hangover ή ναυτία από κίνηση. Επίσης, γνωρίζουμε ελάχιστα για την αποτελεσματικότητά του σε άλλα στομαχικά προβλήματα, όπως η δυσπεψία ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Ποιες μορφές είναι αποτελεσματικές;

Το τζίντζερ διατίθεται σε πολλές μορφές. Μπορούμε να το καταναλώσουμε ωμό ή ως μπαχαρικό, σε τσάι ή αναψυκτικά, σε καραμέλα ή σε κάψουλα. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για το πώς συγκρίνονται οι διάφορες μορφές στην ανακούφιση του στομαχιού.

Ο δρ. Τζόσουα Φόρμαν, γαστρεντερολόγος στο University of Maryland St. Joseph Medical Center, συχνά προτείνει στους ασθενείς του με ναυτία να δοκιμάσουν συμπληρώματα τζίντζερ. «Προσφέρουν πιο σταθερή δοσολογία σε σχέση με το ωμό τζίντζερ ή τα τρόφιμα και ροφήματα που το περιέχουν», λέει, και είναι πιο εύκολα ανεκτά από όσους δεν συμπαθούν τη γεύση.

Συνιστά να παίρνουμε 500 mg δύο φορές την ημέρα ώστε να αντιμετωπίσουμε ναυτία που προκύπτει από χρόνιο πρόβλημα, όπως η πρωινή αδιαθεσία, ή από βραχυχρόνια ενοχλήματα, όπως γαστρεντερίτιδα, hangover και ναυτία από κίνηση, ακόμη κι αν η έρευνα για αυτές τις περιπτώσεις είναι περιορισμένη.

Παρόλο που το τζίντζερ σε οποιαδήποτε μορφή θεωρείται γενικά ασφαλές, όσοι παίρνουν φάρμακα όπως αντιπηκτικά, ανοσοκατασταλτικά ή φάρμακα για πίεση ή διαβήτη πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν το καταναλώνουν τακτικά. Αν και οι σοβαρές παρενέργειες είναι σπάνιες, μπορεί να παρατηρήσουμε ότι προκαλεί περισσότερη ρεψίματα μετά την κατανάλωση.

Με πληροροφορίες από The New York Times

