Οι τροφές που καταναλώνουμε έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου μας, επηρεάζοντας ακόμη και τον ρυθμό με τον οποίο αυτός γερνά και μεγαλώνει. Η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφικής συνήθειας έχει συνδεθεί με πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου και μειωμένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης που σχετίζεται με την ηλικία.

«Αυτό που τρώμε κάθε μέρα μπορεί να επηρεάσει την έκφραση των γονιδίων μας και τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο εγκέφαλός μας», εξηγεί η νευρολόγος δρ Κίλιαν Νιότις. «Για εμένα, αυτή είναι η ουσία της προληπτικής νευρολογίας, να χρησιμοποιούμε τον τρόπο ζωής μας, και ειδικά τη διατροφή, ως εργαλείο για να διατηρούμε τη γνωστική λειτουργία και την ποιότητα ζωής μας μακροπρόθεσμα».

Γιατί οι νευρολόγοι προτιμούν τα μούρα για την υγεία του εγκεφάλου

Είτε πρόκειται για μύρτιλα, βατόμουρα ή φραγκοστάφυλα, όλα τα είδη μούρων αποτελούν εξαιρετική τροφή για τον εγκέφαλο.

Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά

Τα ζωηρά κόκκινα, μπλε και μοβ χρώματα των μούρων υποδηλώνουν την υψηλή τους περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή, φυτικές χρωστικές με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. «Αυτές οι ενώσεις υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου μειώνοντας τη φλεγμονή και βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων», εξηγεί η Νιότις.

Επιπλέον, τα μούρα αποτελούν βασικό συστατικό της δίαιτας MIND, η οποία δίνει έμφαση στις αντιοξειδωτικές τροφές. Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για τις ανθοκυανίνες τους, έναν τύπο φλαβονοειδών με νευροπροστατευτική δράση.



Μπορεί να ενισχύσουν την μνήμη

Αν δυσκολευόμαστε με τη συγκράτηση πληροφοριών, τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική επιλογή.

«Η μία τροφή που προσπαθώ να καταναλώνω καθημερινά είναι τα μύρτιλα», λέει ο δρ Τζιν Ράφαελ Σνέιντερ, τονίζοντας ότι τα αντιφλεγμονώδη φλαβονοειδή τους συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου. «Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτές οι ενώσεις μπορούν να βελτιώσουν τη μνήμη και να επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση», προσθέτει.

Μπορούν να υποστηρίξουν την καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού

Η κατανάλωση μούρων έχει συσχετιστεί με βελτιώσεις σε βασικούς δείκτες του μεταβολικού συνδρόμου και των καρδιακών παθήσεων, όπως το σωματικό βάρος, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και τα επίπεδα ινσουλίνης.

Οι μεταβολικοί αυτοί παράγοντες συνδέονται άμεσα με την υγεία του εγκεφάλου καθώς μελέτες δείχνουν ότι το μεταβολικό σύνδρομο σχετίζεται με λιγότερη φαιά ουσία (που είναι σημαντική για τη σκέψη και τη μνήμη), καθώς και χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ γνωστικών λειτουργιών, όπως η μνήμη, η ταχύτητα επεξεργασίας, η λογική και η εκτελεστική λειτουργία.

4 τρόποι να εντάξουμε τα μούρα στην καθημερινή μας διατροφή

Προσθέτουμε τα μούρα στο πρωινό μας

Αποτελούν κλασική επιλογή που μπορούμε να απολαύσουμε μόνα τους ή μέσα σε πιάτα πρωινού.

«Ακόμη και τα παιδιά μου τρώνε ένα φλιτζάνι μούρα κάθε πρωί», λέει η δρ Άκερμαν. Ταιριάζουν ιδανικά με το γιαούρτι, την βρώμη ή το σμούθι μας.

Δίνουμε «ζωντάνια» στα μεσημεριανά και βραδινά μας

Τα μούρα δεν είναι μόνο για γλυκά, καθώς μπορούν να προσθέσουν έντονη γεύση σε σαλάτες ή να γίνουν βάση για αλμυρές σάλτσες που συνοδεύουν κοτόπουλο ή ψάρι.

Τα χρησιμοποιούμε στα επιδόρπια

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης, ιδιαίτερα πρόσθετης, έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Αντί για ζάχαρη, μπορούμε να στολίζουμε τα γλυκά μας με μούρα, φρέσκα, σε κομπόστα ή ψημένα. Ταιριάζουν υπέροχα με το βάσκικο τσίσκεικ που όλο λέμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά και με πολλά άλλα επιδόρπια.

Τα τρώμε ως σνακ

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία μικρή χούφτα μερκές φορές την εβδομάδα. «Το κλειδί είναι η συνέπεια, όχι η ποσότητα που θα φάμε μια φορά, αλλά η τακτική κατανάλωση με τον καιρό», εξηγεί.

Άλλες τροφές που ενισχύουν την εγκεφαλική λειτουργία

Μια διατροφή φιλική προς τον εγκέφαλο δεν περιορίζεται μόνο στα μούρα. Υπάρχουν και άλλες τροφές με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι, το λάχανο και η ρόκα είναι επίσης πλούσια σε φυλλικό οξύ και λουτεΐνη, θρεπτικά συστατικά που στηρίζουν τη γνωστική λειτουργία.

Εξίσου σημαντικοί είναι και οι ξηροί καρποί, όπως καρύδια, αμύγδαλα και πεκάν, για τα υγιεινά λιπαρά και τα αντιοξειδωτικά τους.

Τέλος, όλοι τους δίνουν έμφαση και στα προβιοτικά τρόφιμα, που συμβάλλουν σε υγιές μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με καλύτερη εγκεφαλική υγεία.



Και οι τρεις ειδικοί συμφωνούν: Καμία τροφή δεν αποτελεί «μαγική λύση, όμως μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε μη επεξεργασμένες τροφές μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Ένας εγκέφαλος που τρέφεται σωστά είναι ένας εγκέφαλος που μπορεί να μείνει όσο γίνεται περισσότερο νέος.

Με πληροφορίες από Eating Well