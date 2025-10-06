Τα τελευταία χρόνια η επιθυμία για μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Δεν είναι απλά τρόπος για την απόκτηση ενός καλλίγραμμου σώματος, αλλά βασική συνθήκη για έναν υγιή οργανισμό. Το διαφημιστικό σύμπλεγμα των εταιρειών τροφίμων αναζητά συνεχώς δελεαστικούς τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα προϊόντα να προωθούνται στην αγορά ως εξειδικευμένα με επικολλημένες ετικέτες χαμηλών λιπαρών, light, χωρίς γλουτένη, πρωτεϊνούχα κ.α. Οι καταναλωτές με τη σειρά τους βλέπουν τη μπροστινή ετικέτα που «χτυπάει» στην ανάγκη τους και αγοράζουν το προϊόν πεπεισμένοι ότι έχουν πάρει το καλύτερο δυνατό για τον οργανισμό τους. Είναι όμως έτσι;

Καταναλώτρια αγοράζει συσκευασμένο γάλα. Είναι όμως τελείως αγνό;

Μιλήσαμε με τη διατροφολόγο Αλιόνα Στρατουλάτ, η οποία μας εξήγησε πως πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων, ώστε αυτό που τελικά βάζουμε στο σώμα μας να είναι προς όφελος μας.

Όπως η ίδια εξηγεί όλα τα συσκευασμένα προϊόντα τροφίμων οφείλουν να έχουν ετικέτες ως πηγή πληροφόρησης για τους καταναλωτές. Στις ετικέτες αναγράφονται όλα τα συστατικά, η διατροφική αξία, η παρουσία αλλεργιογόνων, ο τόπος παρασκευής, ο τρόπος αποθήκευσης, καθώς και ο χρόνος ζωής του προϊόντος.

Οι περισσότεροι άνθρωποι εξηγεί η διατροφολόγος, κοιτούν μόνο τη μπροστινή ετικέτα του προϊόντος, αλλά η αξία του προϊόντος υπάρχει στην ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω μέρος. Αυτή πρέπει να ελέγχουμε.

Όσο λιγότερα συστατικά περιέχει ένα τρόφιμο τόσο καλύτερα είναι.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε τις ετικέτες τροφίμων

-Τα συστατικά που βρίσκονται στο τρόφιμο διαβάζονται κατά φθίνουσα σειρά, δηλαδή τα πρώτα συστατικά είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Αν π.χ. θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν ολικής άλεσης, αλλά το αλεύρι ολικής άλεσης δεν βρίσκεται στα πρώτα συστατικά, αλλά αντιθέτως αναφέρονται και άλλα αλεύρια, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αυτό που επιθυμούμε.

-Ελέγχουμε τη ζάχαρη και τα πρόσθετα σάκχαρα. Αν ένα προϊόν διαφημίζεται χαμηλό σε ζάχαρη, αλλά η ζάχαρη είναι στα πρώτα συστατικά του, τότε σημαίνει ότι δεν είναι τόσο αθώο όσο νομίζουμε. Στη λίστα των συστατικών η ζάχαρη μπορεί να αναγράφεται με διαφορετικές ονομασίες όπως σακχαρόζη, μαλτόζη, δεξτρόζη, γλυκόζη, φρουκτόζη, διάφορα σιρόπια κ.α. Όλα αυτά όμως έχουν τον ίδιο ρόλο στον οργανισμό μας με τη ζάχαρη.

-Κοιτάμε την ποσότητα στα κορεσμένα λιπαρά. Στα 100 gr πρέπει να είναι κάτω από 5 gr. Αν είναι παραπάνω υπάρχει κίνδυνος για καρδιαγγειακά προβλήματα και διαβήτη. Προσοχή επίσης και στο φοινικέλαιο γιατί αυξάνει τη χοληστερόλη LDL.

-Προσοχή στην ποσότητα του αλατιού, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 gr ανά 100 gr.

– Τα προϊόντα με φυτικές ίνες για να είναι πλούσια σε αυτές πρέπει να είναι από 6 gr στα 100 gr.

Ελέγχουμε πάντα τις πίσω ετικέτες για να ξέρουμε αν το προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε είναι ασφαλές για εμάς ή όχι.

Σύμφωνα με την κα Στρατουλάτ, οι κατασκευαστές των προϊόντων εύλογα προσπαθούν να τα κάνουν νοστιμότερα δίνοντας σημασία στην υφή, τη γεύση, το άρωμα, το σχήμα και την ελαστικότητα του προϊόντος. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν πολλά συστατικά. Πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι όσο λιγότερα είναι τα συστατικά, τόσο πιο υγιεινό είναι το τρόφιμο. Ποια τρόφιμα θεωρούνται καλά; Όσα τρόφιμα είναι εμπλουτισμένα με φυτικές ίνες, βιταμίνη D, ασβέστιο και σίδηρο.

Ποια συστατικά πρέπει να αποφεύγουμε ή τουλάχιστον να είναι σε πολύ μικρή ποσότητα; Πρόσθετα σάκχαρα, κορεσμένα λιπαρά, αλάτι, νάτριο, γλυκαντικά, χρωστικά και διάφορα ενισχυτικά γεύσης. Μεγάλη προσοχή επίσης στις τεχνητές χρωστικές Ε102, Ε110, Ε124, Ε133, στα νιτρώδη και νιτρικά πρόσθετα.