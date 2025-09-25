Λένε ότι αν έχουμε πάει διακοπές και δεν πήραμε ούτε ένα κιλό, τότε δεν αφεθήκαμε, δεν χαρήκαμε, δεν γιορτάσαμε, δεν επιτρέψαμε σε μυαλό και σώμα να χαλαρώσουν. Γνωστή εξάλλου και η φράση του κυνικού φιλόσοφου Αντισθένη όταν είχε ερωτηθεί, τι εστί γιορτή. «Γαστριμαργίας αφορμή!» είχε απαντήσει και όχι άδικα. Τα γεύματα και ειδικά όταν γίνονται με φίλους σε περίοδο διακοπών είναι απόλαυση, χαρά και ευκαιρία να γιορτάσουμε χωρίς λόγο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό λοιπόν -και αναγκαίο για την ψυχολογία μας- όταν φεύγουμε για διακοπές να παρεκκλίνουμε από τις διατροφικές μας συνήθειες. Εξίσου απαραίτητο είναι όμως, επιστρέφοντας στην καθημερινότητα να επιλέγουμε ένα πρόγραμμα με κατάλληλες τροφές, που θα μας βοηθήσουν να αποτοξινώσουμε το σώμα μας.

Το νερό ενυδατώνει και αποτοξινώνει το σώμα μας.

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο κα Αλιόνα Στρατουλάτ, οι περίοδοι των διακοπών είναι σοφά μοιρασμένες στον χρόνο. Είναι τα αναγκαία διαλείμματα που χρειάζεται το σώμα μας για να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί. Το σημαντικό είναι επιστρέφοντας να μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα με σωστές διατροφικές συνήθειες και γυμναστική.

Πέντε τροφές που ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Νερό: Μας προσφέρει αποτοξίνωση και ενυδάτωση, ενώ παράλληλα μας δημιουργεί το αίσθημα του κορεσμού. Γιατί συμβαίνει αυτό; Όπως μας εξηγεί η διατροφολόγος, τα δύο κέντρα της δίψας και της πείνας βρίσκονται δίπλα – δίπλα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιες φορές σύγχυση. Συχνά διψάμε, αλλά νομίζουμε ότι πεινάμε. Ένα ωραίο κόλπο για να μάθουμε να πίνουμε περισσότερο νερό είναι να έχουμε πάντα μια μεγάλη γυάλινη και διαφανή κανάτα δίπλα μας. Αν πάλι η γεύση του νερού δεν μας ικανοποιεί μπορούμε να προσθέσουμε φλούδες αγγουριού, μέντα ή δυόσμο.

Το πράσινο τσάι έχει πολλά αντιοξειδωτικά που ευνοούν τον οργανισμό και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό.

Πράσινο τσάι: Εδώ και πολλά χρόνια το πράσινο τσάι έχει πάρει τα εύσημα ότι συμβάλλει στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Πως συμβαίνει αυτό; Το πράσινο τσάι έχει πολλά ισχυρά αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και ευνοούν τις λειτουργίες του οργανισμού. Ανάμεσα στα αντιοξειδωτικά είναι η επιγαλοκατεχίνη, αλλά και οι κατεχίνες που ενισχύουν και τονώνουν τον οργανισμό. Επίσης, το πράσινο τσάι έχει μεγάλη ποσότητα σε καφεΐνη που συμβάλλει στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού.

Φυτικές ίνες: Επηρεάζουν θετικά τον μεταβολισμό και βοηθούν στη διαχείριση του ιδανικού σωματικού βάρους. Απορροφούν νερό στο γαστρεντερικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να φουσκώνει γρηγορότερα το στομάχι μας και να μας δημιουργούν το αίσθημα του κορεσμού. Επίσης, ενεργοποιούν το μικροβίωμα του εντέρου, γίνεται πιο αργή η πέψη και σωστότερη η απορρόφηση των συστατικών.

Η πρωτεΐνη προκαλεί τη μεγαλύτερη τροφογενή θερμογένεση στον οργανισμό.

Πρωτεΐνη: Η πρωτεΐνη μας χορταίνει περισσότερο σε σχέση με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά, ενώ προκαλεί τη μεγαλύτερη τροφογενή θερμογένεση στον οργανισμό, ενέργεια που ξοδεύει ο οργανισμός για να κάνει την πέψη ενός θρεπτικού συστατικού. Σε μια προσπάθεια απώλειας βάρους λοιπόν η πρωτεΐνη (κρέας ή ψάρι) είναι απαραίτητη, όχι μόνο γιατί μας χορταίνει, αλλά γιατί βοηθάει τον οργανισμό να κάψει γρηγορότερα.

Καυτερή πιπεριά: Περιέχει την καψαϊκίνη που συμβάλλει στο αδυνάτισμα αυξάνοντας την καύση θερμίδων και μειώνοντας την όρεξη. Όπως σημειώνει όμως η κα Στρατουλάτ η καυτερή πιπεριά δεν είναι για άλλους. Άτομα που έχουν θέματα με το στομάχι ή με το έντερο τους θα πρέπει να την αποφεύγουν.

Χρήσιμες συμβουλές

Μικρά συχνά γεύματα: Τα μικρά συχνά γεύματα βοηθούν τον οργανισμό μας να έχει την αίσθηση του κορεσμού και παράλληλα δεν μας βαραίνουν, ώστε να συνεχίσουμε κανονικά τις δραστηριότητες μας μέσα στην ημέρα. Όπως τονίζει η κα Στρατουλάτ, μικρά γεύματα μεν, με τα απαραίτητα δε συστατικά, δηλαδή με πρωτεΐνη, λαχανικά και κάποιο υδατάνθρακα, ολικής άλεσης. Ο υδατάνθρακας είναι άκρως σημαντικός εξηγεί η διατροφολόγος γιατί βοηθάει την έκρηξη της σεροτονίνης, της ορμόνης που είναι υπεύθυνη για την καλή μας διάθεση. Το να είμαστε καλά είναι απαραίτητο για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της πείνας και των συναισθημάτων μας που σχετίζονται με αυτήν.

Πρωϊνό το απαραίτητο: Ξεκινάμε με ένα πολύ καλό πρωϊνό, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, λαχανικά και λίγο λίπος. Το πρωϊνό πρέπει να μας κρατάει χορτασμένους μέχρι το επόμενο γεύμα γι αυτό και είναι σημαντικό να είναι πλήρες και χορταστικό. Εάν επιλέξουμε, εξηγεί η κα Στρατουλάτ, ένα απλό κουλούρι ή ένα γιαούρτι ή ένα κρουασάν το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να ανεβάσουμε τα επίπεδα της γλυκόζης και να ανυπομονούμε για το επόμενο γεύμα.

Ενα σωστό διατροφικό πιάτο είναι αυτό που είναι χωρισμένο σε τρία μέρη, λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακα.

Ισορροπημένο μεσημεριανό και βραδινό: Τι σημαίνει αυτό; Να μάθουμε να χωρίζουμε το πιάτο μας σε τρία μέρη. Στο μισό πιάτο πρέπει να γεμίζει με τα λαχανικά, το ένα τέταρτο του πιάτου με πρωτεΐνη και το υπόλοιπο τέταρτο με καλό υδατάνθρακα. Οι υδατάνθρακες μπορεί να είναι ξηροί καρποί, όσπρια, καστανό ρύζι, φαγόπυρο, παξιμάδια κριθαρένια ή ψωμί ολικής άλεσης. Μικρές αλλαγές στο πως κατανέμουμε τις μερίδες μας θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντί για γλυκό: Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα γλυκά και γενικότερα τα γλυκά. Εναλλακτικά μπορούμε να καταναλώσουμε ένα γιαούρτι με κομματάκια φρούτου, ξηρούς καρπούς ή ένα ολόκληρο φρούτο. Σημαντικό επίσης είναι, τονίζει η κα Στρατουλάτ, να καταναλώνουμε τα φρούτα μέχρι το απόγευμα κι όχι αργότερα μια και τα φρούτα έχουν φυσικά γλυκαντικά.

Ένα οκτάωρο ύπνου βοηθάει τον μεταβολισμό στο να καίει περισσότερες θερμίδες.

Ύπνος και σωματική άσκηση: Οποιαδήποτε προσπάθεια απώλειας βάρους κι αν ακολουθήσουμε δεν θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, εάν δεν εντάξουμε στο πρόγραμμα μας τη συστηματική άσκηση και τον ύπνο, απαραίτητα και τα δύο για μια καλή φυσική κατάσταση και για τη διατήρηση του σωματικού μας βάρους.

