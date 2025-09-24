Με τα πρώτα δροσερά απογεύματα να κάνουν όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους, σίγουρα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να καλωσορίσουμε το φθινοπώρο με ένα κοκτέιλ κατάλληλο για αυτή την τόσο όμορφη εποχή.

Το Apple Cider Spritz είναι ένας δροσερός και ανάλαφρος συνδυασμός εποχικών γεύσεων. Με τη φυσική γλυκύτητα των φρέσκων μήλων και τις ζεστές νότες κανέλας και μπαχαρικών, το κοκτέιλ αυτό περιλαμβάνει ό,τι αγαπάμε περισσότερο.

Το Apple Cider Spritz μπορεί πολύ απλά να χαρακτηρισττεί ως «το φθινόπωρο μέσα σε ένα ποτήρι», όπως το περιγράφει η Τίφανι Μπάριερ, γνωστή ως «The Drinking Coach» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κορυφαία mixologist με έδρα την Ατλάντα. Η χρήση του μηλίτη προσθέτει διακριτικά μπαχαρικά και μία αίσθηση θαλπωρής, ενώ ισορροπεί ιδανικά με τη λαμπερή καθαρότητα του αφρώδους κρασιού. Όπως επισημαίνει η ίδια: «Είναι το τέλειο ποτό για να μας συνοδεύσει από ένα ηλιόλουστο απόγευμα μέχρι ένα δροσερό φθινοπωρινό βράδυ».

Υλικά

-60 ml μηλίτης

-60 ml Prosecco (ή άλλο ξηρό αφρώδες κρασί)

-30 ml Aperol

-Σκληρός μηλίτης για topping

-Φέτα μήλου ή ξυλάκι κανέλας για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Ρίχνουμε τον μηλίτη, το Prosecco και το Aperol σε ποτήρι κρασιού. Ανακατεύουμε ελαφρά.

Συμπληρώνουμε με σκληρό μηλίτη.

Γαρνίρουμε με μια φέτα μήλου ή ένα ξυλάκι κανέλας.

Μπορούμε να το απολαύσουμε σε μια ζεστή βραδιά στο σπίτι ή να ετοιμάσουμε μια μεγαλύτερη ποσότητα ώστε να το μοιραστούμε και με τους φίλους μας.

Με πληροφορίες από Real Simple