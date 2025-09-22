Αν λατρεύουμε τα pancakes αλλά συχνά δεν μας κρατούν χορτάτους για πολλή ώρα, τότε αυτά τα πρωτεϊνικά pancakes είναι η λύση που αποζτούσαμε. Εμπλουτίζουμε τη συνταγή με πρωτεΐνη χάρη στα αυγά, το γιαούρτι, το γάλα και τη σκόνη πρωτεΐνης. Η βρώμη προσθέτει φυτική πρωτεΐνη, ενώ η μπανάνα φυτικές ίνες, δημιουργώντας έναν απόλυτα ισορροπημένο και χορταστικό συνδυασμό.

Η βανίλια και η κανέλα προσθέτουν μια γήινη, διακριτική ζεστασιά που απογειώνει τη γεύση. Μπορούμε να τα σερβίρουμε με λίγο αγνό σιρόπι σφενδάμου ή να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την πρωτεΐνη με βούτυρο ξηρών καρπών ή μια κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι.

Υλικά

1⅔ φλιτζάνια νιφάδες βρώμης

1 μεσαία, πολύ ώριμη μπανάνα, χοντροκομμένη

½ φλιτζάνι πλήρες γάλα

2 μεγάλα αυγά

⅓ φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι πλήρες

¼ φλιτζάνι σκόνη πρωτεΐνης

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

5 κουταλιές της σούπας λιωμένο ανάλατο βούτυρο

Αγνό σιρόπι σφενδάμου, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ρίχνουμε τη βρώμη σε μπλέντερ και τη χτυπάμε μέχρι να γίνει λεπτή σκόνη (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Προσθέτουμε τη χοντροκομμένη μπανάνα, το γάλα, τα αυγά, το γιαούρτι, τη σκόνη πρωτεΐνης, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη βανίλια, την κανέλα και 3 κουταλιές από το λιωμένο βούτυρο.

Χτυπάμε μέχρι το μείγμα να γίνει λείο, σταματώντας ενδιάμεσα για να ξύσουμε τα τοιχώματα του μπλέντερ, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί μέχρι να πήξει ελαφρά, περίπου 15 λεπτά.

Ζεσταίνουμε 1½ κουταλάκι βούτυρο σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Δουλεύοντας σε δόσεις, ρίχνουμε περίπου ⅓ φλιτζάνι μείγμα για κάθε pancake. Ψήνουμε χωρίς να τα ανακατεύουμε, μέχρι να στεγνώσουν οι άκρες και να αρχίσουν να σχηματίζονται φουσκάλες στην επιφάνεια (2 με 3 λεπτά). Γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και ψήνουμε μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα και να σφίξουν στο κέντρο (1 με 2 λεπτά).

Μεταφέρουμε τα pancakes σε πιάτο και τα σκεπάζουμε χαλαρά με αλουμινόχαρτο για να μείνουν ζεστά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με το υπόλοιπο μείγμα, σκουπίζοντας το τηγάνι και προσθέτοντας 1½ κουταλάκι βούτυρο πριν από κάθε δόση.

Σερβίρουμε με επιπλέον βούτυρο ή και σιρόπι σφενδάμου, αν θέλουμε.

Με πληροφορίες από Eating Well