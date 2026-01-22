Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ που χάζευα στο TikTok, κάνοντας scroll, μέχρι που είδα κάτι που με έκανε να σταματήσω. Ίσως επειδή ήδη με είχε πιάσει μια ασταμάτητη λιγούρα; Ίσως επειδή πρώτη φορά έβλεπα βίντεο από ένα delicatessen να φαίνεται τόσο καλοφτιαγμένο και… aesthetic;

Τυριά στοιβαγμένα με τάξη, αλλαντικά που έμοιαζαν βγαλμένα από ταινία, κρασιά που δεν είχα ξαναδεί, και μια φέτα που όλοι στα comments αποθέωναν. Το μαγαζί λεγόταν Καλομοίρης και ήταν στα Εξάρχεια, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 48, στο κέντρο της Αθήνας. Γι’αυτό και δεν γινόταν να μην το επισκεφτώ.

Την επόμενη μέρα ήμουν εκεί. Όχι γιατί είχα κάτι συγκεκριμένο να πάρω, καθαρά από περιέργεια. Τελικά, πήγα να ρίξω μια ματιά και έφυγα με μια τσάντα γεμάτη. Φέτα, γραβιέρα, αλλαντικά για το Σάββατο, ένα κρασί που μου πρότειναν, ρυζόγαλο για τον δρόμο. Ουσιαστικά έκανα τα ψώνια της εβδομάδας χωρίς να το έχω προγραμματίσει.

Ιδού το TikTok video που με έκανε να πατήσω pause.

Η φέτα που σε φέρνει εκεί

Ας μιλήσουμε λίγο γι’ αυτήν, γιατί αυτή είναι που με έφερε εδώ εξαρχής. Η φέτα Καλομοίρης έχει γίνει λίγο talk of the town τελευταία και δεν χρειάστηκε πολύ, γιατί από την πρώτη μπουκιά συνειδητοποίησα το γιατί.

Εκείνη η αλμύρα, εκείνη η υφή, σαν τη φέτα που θυμάσαι από το χωριό, όχι αυτή που παίρνεις βιαστικά από το σούπερ μάρκετ. Το μυστικό; Φτιάχνεται αποκλειστικά από 100% πρόβειο γάλα. Το γάλα έρχεται καθημερινά από τα κοπάδια της Ηλείας και η συνταγή είναι αυτή που κρατάει η οικογένεια εδώ και τέσσερις γενιές. Ξεκίνησαν το 1928 και από τότε δεν άλλαξαν τον τρόπο. Και γιατί να τον αλλάξεις όταν δουλεύει;

Και ναι, έχει πάρει και βραβεία. Αλλά το καλύτερο βραβείο από όλα είναι ότι ο κόσμος επιστρέφει στον Καλομοίρης. Πας μία, πας δεύτερη, και μετά απλά γίνεται συνήθεια.

Η εμπειρία του χώρου

Το κατάστημα βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη 48 στα Εξάρχεια και από τη στιγμή που μπαίνεις καταλαβαίνεις ότι δεν είναι το κλασικό delicatessen. Minimal, καθαρό, με κάθε προϊόν στη θέση του, σαν να μπήκες σε κάτι ανάμεσα σε γκαλερί και μαγαζί τροφίμων.

Αλλά αυτό που με κέρδισε δεν ήταν η αισθητική. Ήταν ότι μπορείς να ρωτήσεις, να δοκιμάσεις, να μάθεις. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι πουλάνε και το βλέπεις. Δεν σε αφήνουν να φύγεις με κάτι που δεν σου ταιριάζει, σου προτείνουν, σου εξηγούν, σου κόβουν να δοκιμάσεις πριν αποφασίσεις. Δεν νιώθεις σαν πελάτης που ψωνίζει. Νιώθεις σαν κάποιος που ανακαλύπτει.

Και μετά αρχίζουν οι ανακαλύψεις

Το θέμα με τον Καλομοίρη είναι ότι δεν φεύγεις ποτέ μόνο με αυτό που πήγες να πάρεις. Είναι αδύνατον. Πήγα για τη φέτα, αλλά ακριβώς δίπλα της είδα μια γραβιέρα, ρώτησα, μου έδωσαν να δοκιμάσω, οπότε προστέθηκε και αυτή αβίαστα στη λίστα των αγορών μου.

Μετά έπεσε το μάτι μου στα αλλαντικά, όχι τα τυπικά, αλλά από μικρούς παραγωγούς, σαν αυτά που ψάχνεις όταν θες να φτιάξεις ένα σοβαρό πλατό για φίλους. Ρώτησα αν έχουν κρασί που να ταιριάζει και μου πρότειναν ένα εξαιρετικό κρασί στο οποίο επίσης δεν μπορούσα να αντισταθώ.

Μετά είδα το γιαούρτι, το ρυζόγαλο και κάτι μαρμελάδες που δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν. Κάποια από τον τόπο καταγωγής, το νομό Ηλείας, κάποια από όλη την Ελλάδα και κάποια επιλεγμένα από την Ιταλία. Αυτό ακριβώς είναι: μπαίνεις με ένα πράγμα στο μυαλό και βγαίνεις έχοντας ανακαλύψει δέκα. Δεν είναι ότι σε πιέζει κανείς, απλά βλέπεις, ρωτάς, δοκιμάζεις, και πριν το καταλάβεις η τσάντα γέμισε.

Ο τέλειος προορισμός για όλες τις περιστάσεις

Σκέψου το έτσι: πού πας όταν έρχονται φίλοι σπίτι και θες να στήσεις ένα τραπέζι που θα τους αφήσει; Όχι να μαγειρέψεις για ώρες, απλά να βάλεις κάτι ωραίο, να ανοίξεις ένα κρασί, και να περάσετε καλά. Στον Καλομοίρη παίρνεις δύο-τρία τυριά, λίγα αλλαντικά, ένα κρασί που σου προτείνουν, και έχεις έτοιμο πλατό που μοιάζει να το σκέφτηκες μέρες.

Ή πας κάπου καλεσμένος και βαρέθηκες να είσαι πάντα αυτός που φέρνει κρασί. Θες κάτι διαφορετικό, κάτι που θα το θυμούνται. Μια φέτα Καλομοίρης, ένα καλαθάκι με προϊόντα — αυτό είναι το κέρασμα που ξεχωρίζει.

Ή απλά θες να πάρεις κάτι πεντανόστιμο για το σπίτι, κάτι που δεν θα βρεις στο σούπερ μάρκετ, κάτι που θα κάνει ένα απλό βραδινό να μοιάζει λίγο πιο γιορτινό. Ο Καλομοίρης δεν είναι για μια συγκεκριμένη περίσταση, είναι για κάθε φορά που θες κάτι καλύτερο από τα συνηθισμένα.

Η επόμενη βόλτα στα Εξάρχεια έχει στάση

Αν κινείσαι στο κέντρο ή απλά ψάχνεις μια αφορμή για μια μικρή γαστρονομική εκδρομή μέσα στην πόλη, ο Καλομοίρης αξίζει τη στάση. Πήγαινε για τη φέτα, μείνε για όλα τα υπόλοιπα. Και αν σε ρωτήσουν “τι πήρες;”, ετοιμάσου να απαντήσεις “περισσότερα από όσα είχα υπολογίσει”. Γιατί έτσι θα γίνει.

Περισσότερες πληροφορίες

Τυροκομείο Καλομοίρης

Χαριλάου Τρικούπη 48, Εξάρχεια

Site: ilvigal.gr

Instagram: @kalomiris_ilvigal

TikTok: @kalomiris_tirokomio