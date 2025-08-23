Παρακολουθώντας τις επιδείξεις μόδας βομβαρδιζόμαστε από νέες τάσεις, πολλές από τις οποίες λόγω καιρικών συνθηκών αδυνατούμε να ακολουθήσουμε. Η μόδα παίζει με τις εποχές, οι εποχές με τις ασταθείς θερμοκρασίες κι εμείς με κομμάτια που αγοράζουμε, αλλά δυσκολευόμαστε να υποστηρίξουμε λόγω μετεωρολογικών αλλαγών. Ως καταναλώτριες επιθυμούμε αυτό που αγοράζουμε να το χαρούμε μέσα στις επόμενες μέρες κι όχι να μείνει στη ντουλάπα μας για πολύ καιρό μέχρι να… έρθει η ώρα του. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν συγκεντρώσαμε τις τάσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε στο ελληνικό φθινόπωρο.

Jorts: Ο λόγος για τις τζιν βερμούδες που απέκτησαν διεθνώς πλέον στη μόδα την ορολογία Jorts. Η λέξη προέρχεται από τον τζιν και το σορτς, το οποίο είναι μακρύ μέχρι το γόνατο και κατάλληλο για να κάνει τη μετάβασή μας στο φθινόπωρο ευκολότερη. Ούτε πολύ βαρύ και ζεστό όπως το αγαπημένο μας τζιν, ούτε πολύ κοντό όπως τα σορτς των καλοκαιρινών μας διακοπών. Τα jorts μπορούν να φορεθούν είτε δημιουργώντας ένα ανέμελο casual στυλ με σνίκερς και t-shirts, είτε μια μποέμικη εμφάνιση που θα συμπληρωθεί με μπότες και πουκαμίσα με βολάν, είτε ακόμα και με ένα πιο κομψό office look με ένα κλασσικό λευκό πουκάμισο και γόβες.

Skinny jeans: Επανεμφανίστηκαν δειλά πέρυσι, αλλά φέτος τα βλέπουμε παντού. Σε ελαφρώς πιο ίσια και πιο χαλαρή γραμμή, αλλά πάντα με την απαραίτητη ελαστικότητα για να δικαιολογήσουν το όνομά τους. Πολλά νέα skinny jeans παρουσιάζουν και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως τρουκς, στρας και κεντήματα παραπέμποντάς μας σε μια ενδιαφέρουσα αναδρομή των ΄90s.

Το σχέδιο της αγελαδίτσας συνεχίζει κι αυτό το φθινόπωρο και μάλιστα όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και σε παπούτσια και τσάντες.

Cow print: Το σχέδιο της αγελαδίτσας καλά κρατεί. Εκτός από υφάσματα σε φούστες, φορέματα και παντελόνια που είδαμε πέρυσι, φέτος το βλέπουμε να εξαπλώνεται σε τζάκετς, τσάντες και υποδήματα. Αποτελεί μια καλή εναλλακτική του λεοπάρ πριντ και συνδυάζεται υπέροχα με όλες τις γήινες αποχρώσεις του φθινοπώρου.

Κοντές καμπαρντίνες: Τις είδαμε σαν ανοιξιάτικη πρόταση, θα τις δούμε και σαν φθινοπωρινή. Ελαφριές και παράλληλα – όσο απαιτεί ο φθινοπωρινός καιρός – ζεστές, οι κοντές καμπαρντίνες είναι μια καλή και κομψή λύση πριν βγάλουμε τα παλτά.

Φούστες μέχρι το γόνατο: Η γραμμή pencil, που τόσο αγαπήθηκε στις αρχές του μιλένιουμ επανέρχεται. Ο σχεδιαστής Άντονι Βακαρέλο τις παρουσίασε για λογαριασμό του οίκου Saint Laurent, όχι στα συνηθισμένα μαύρα χρώματα, αλλά σε ζεστές, ζωηρές αποχρώσεις όπως τερακότα, ώχρα, κοραλί, βουτυρένιο κίτρινο κ.α. Φυσικά, η επαναφορά της pencil φούστας μέχρι το γόνατο δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από την γκαρνταρόμπα μας όλα τα υπόλοιπα μήκη. Όχι, συνεχίζουμε να πειραματιζόμαστε με τις μίνι, μίντι και μάξι, απλά οι pencil αποτελούν μια νέα προσθήκη.

Κρόσσια, δαντέλες και βολάν επανέρχονται σαν δείγματα μιας μποέμικης ανεξαρτησίας

Δαντέλες, κρόσσια και βολάν: Ένας ύμνος στο μπόχο στυλ! Λεπτομέρειες που δίνουν αέρα στην κίνηση, δαντελένια ρούχα που παραπέμπουν στον ρομαντισμό και βολάν σαν ανάλαφρα δείγματα ανεξαρτησίας. Όλα αυτά τα διακοσμητικά στοιχεία που επανεμφάνισε η δημιουργική διευθύντρια του οίκου Chloe, Χιμένα Καμάλι μας παρασύρουν ευχάριστα σε μια μποέμικη φιλοσοφία που δεν μπορούμε να αρνηθούμε.

Οι τσάντες από μαλακά εύκαμπτα δέρματα είναι από τις τελευταίες προτάσεις της φετινής μόδας

Slouchy bags: Τις είδαμε έντονα στους οίκους Acne, Fendi και Stella McCartney να κρατιούνται κάτω από τη μασχάλη, ενώ οι οίκοι Tory Burch, Balenciaga και Calvin Klein δημιούργησαν χαλαρές γραμμές σε σχήματα totes. Οι slouchy δεν είναι άλλες από τις τσάντες τις κατασκευασμένες από μαλακά εύκαμπτα δέρματα, συχνά σε σουέτ. Τα σχήματα ποικίλουν, αλλά κυρίως είναι πρακτικά και άνετα παραπέμποντας σε μια χαλαρή αισθητική.

Μπότες από μαλακά δέρματα που πέφτουν στο σημείο της γάμπας είναι η τελευταία τάση της μόδας στα υποδήματα.

Slouchy boots: Μαζί με τις slouchy bags επανέρχονται και οι slouchy boots. Είναι οι μπότες από μαλακά δέρματα που φτάνουν συνήθως μέχρι το σημείο της γάμπας και πέφτουν χαλαρά σαν να δέχονται κάποιο βάρος. Συνδυάζονται υπέροχα με αέρινα φορέματα και φούστες, αλλά και με κολάν και skinny jeans.

Μεγάλα βραχιόλια και εντυπωσιακά κολιέ θα συμπληρώσουν τις φθινοπωρινές μας εμφανίσεις

Μακριά μενταγιόν και μεγάλα βραχιόλια: Τα εντυπωσιακά κοσμήματα θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο της προσοχής των φθινοπωρινών εμφανίσεων. Αυτό το φθινόπωρο οι αλυσίδες του λαιμού μακραίνουν, κατεβαίνοντας κάτω από το στήθος, ενώ διακοσμούνται με ογκώδη μενταγιόν. Έμφαση δίνεται και στα μεγάλα βραχιόλια, μεταλλικά και κοκάλινα, τα οποία τοποθετούνται πάνω από τα μανίκια σαν statement κομμάτια.

