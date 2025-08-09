Η μόδα είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με την τέχνη. Είναι η παρεξηγημένη μορφή της, που μόνο όσοι πραγματικά γνωρίζουν μπορούν να κατανοήσουν την εικαστική της πλευρά. Κι όταν μιλάμε για μόδα δεν αναφερόμαστε σε αντιγραφές ρούχων και κλασικά διαχρονικά κομμάτια, αλλά σε δημιουργίες σχεδιαστών που κάνουν δηλώσεις.

Γιατί αυτό είναι η μόδα, μια ζωντανή μορφή τέχνης, που συστήνει καλλιτεχνικά και περνάει μηνύματα για την προσωπικότητα εκείνου που επιλέγει να τα υιοθετήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά καιρούς πολλοί κορυφαίοι καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί με σχεδιαστές μόδας προκειμένου να δημιουργήσουν συλλογές που χαρακτηρίστηκαν έργα τέχνης. Η Έλσα Σιαπαρέλι ήταν από τις πρώτες σχεδιάστριες που έκανε συνεργασίες με καταξιωμένους εικαστικούς της εποχής της όπως Σαλβαντόρ Νταλί, Ζαν Κοκτώ, Άντι Γουόρχολ κ.α.

Καθόλου περίεργο λοιπόν που η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας ενώνει τις δυνάμεις της με τον πολιτισμό σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, στον χώρο Δ’ της Πειραιώς 260. Μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας και έμπνευσης, πλούσια σε θέατρο, μουσική, όπερα, performance και φυσικά μόδα!

Δημιουργία της σχεδιάστριας και προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών, Ορσαλία Παρθένη

Το 1ο Greek Fashion Festival είναι γεγονός και διοργανώνεται με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια και πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών, κα Ορσαλία Παρθένη, στόχος είναι να καθιερωθεί ένας νέος θεσμός, μια σύμπραξη της μόδας με τον πολιτισμό, μια και τόσο η μόδα όσο και η τέχνη είναι δύο κόσμοι αλληλένδετοι. Όπως η ίδια ανέφερε, όλοι όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση, σχεδιαστές και καλλιτέχνες είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους. Παραστάσεις, επιδείξεις μόδας, ομιλίες, θεματικές συζητήσεις και workshops θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου συμμετέχοντες και ευρύ κοινό να κατανοήσουν καλύτερα τον απαιτητικό χώρο της μόδας και της τέχνης.

Φόρεμα με την υπογραφή της σχεδιάστριας Δάφνης Βαλέντε

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance, θα σμίξουν στην πρωτοποριακή παράσταση Dramodé, με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών. Δεκαοχτώ κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές θα εμπνευστούν από τις εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και συμπράττοντας με τη σκηνοθέτη και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου θα παρουσιάσουν μια μοναδική παράσταση, ένα θεατρικό ντεφιλέ. Εξήντα δύο ηθοποιοί, λυρικοί τραγουδιστές και χορευτές θα ζωντανέψουν επί σκηνής Μήδεια, Νόρμα, Ιππόλυτος, Μπλανς Ντιμπουά, τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυχτός, και… Φρανκ Σινάτρα.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, Έλενα Τοπαλίδου, Γιώργος Καραμίχος, Έμιλυ Κολιανδρή, Κατερίνα Διδασκάλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Σοφία Κόκκαλη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Θαλασσινή Βοστ, Κατερίνα Μισιχρόνη, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Μιχάλης Οικονόμου, Μάνος Πίντζης, Χρήστος Κραγιόπουλος, Ιωάννης Παπαζήσης, Melia Kreiling, Ταμίλα Κουλίεβα, η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη, οι μεσόφωνες Μαρισία Παπαλεξίου και Κασσάνδρα Δημοπούλου, οι χορεύτριες Μυρσίνη Πετρούτσου, Ηλιάνα Υφαντή, Μαρία Βούρου και το Νίκο Ρούπλεμ.

Δημιουργία της σχεδιάστριας Ελένης Καββαδά, η οποία έχει το brand 240791ek

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η ημέρα είναι αφιερωμένη στη γνώση και την έμπνευση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και workshops, που απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, επαγγελματίες του χώρου αλλά και στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία σειρά από εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις. Διακεκριμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο θα διερευνήσουν με καταξιωμένους δημοσιογράφους τη σχέση της μόδας με την κοινωνία, τον πολιτισμό και το μέλλον. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους σχεδιαστές της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, ενώ η θεματολογία που θα απασχολήσει θα είναι «Μόδα & Πολιτισμός: Δύο όψεις της ίδιας ταυτότητας», «Μόδα & Πρότυπα Ομορφιάς σε μια εποχή αποδοχής» και «Το Αύριο της Μόδας: Χτίζοντας τις νέες γενιές σχεδιαστών». Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί το fashion show Musical Chairs: Η εμμονή της μόδας για τις προνομιακές θέσεις στη σύγχρονη fashion κουλτούρα. Ένα σόου που θα συνδυάσει την κλασική αισθητική των ‘50s με το σύγχρονο χιούμορ και την κοινωνική κριτική.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, MI-RO, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades.