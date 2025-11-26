Στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! παραχώρησε συνέντευξη η 49χρονη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης καθημερινής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία φωτογραφήθηκε με τον μικρότερο αδελφό- και συμπρωταγωνιστή της-, Κωνσταντίνο Μουταφτσή.

Ήταν αγχωτικό να πρέπει να παραμένεις αδύνατη και ωραία;

Για όλους μας είναι αγχωτικό. Κάνω μια δουλειά που έχει να κάνει με την εικόνα. Αναλαμβάνεις ρόλους και σε κατατάσσουν κάπου. Τα επιπλέον κιλά περισσότερο με αγχώνουν όσον αφορά την υγεία μου. Όσο μεγαλώνω, δεν έχω άγχος να παραμένω ωραία, αλλά να συμβαδίζω με τον χρόνο ή να διορθώνω πάνω μου κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν έχω κανένα καημό να δείχνω 20 ενώ είμαι 49. Θέλω να φαίνομαι αυτό που είμαι. Αρκεί να μου αρέσω.

«Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων και όταν έρθει η ώρα μπορεί να κάνω και λίφτινγκ αν νιώσω ότι το θέλω και στο μέτρο που δεν θα αλλοιωθεί το πρόσωπό μου» συνεχίζει η Ελισάβετ Μουτάφη. «Κάνω botox από τα 34 μου. Το ξεκίνησα από νωρίς προληπτικά ώστε με τον καιρό το αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό. Κάνω όποτε χρειάζεται, κάθε έξι μήνες ή και παραπάνω, σύμφωνα με τη δερματολόγο μου. Δεν μου αρέσει στους ρόλους μου να φαίνομαι ανέκφραστη, οπότε δεν κάνω υπερβολές.

Εξακολουθεί να σε απασχολεί η ζυγαριά σου;

Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Παχαίνω όχι επειδή πεινάω, αλλά επειδή μου αρέσει να τσιμπολογώ, ειδικά

όταν έχω άγχος. Χάνω, παίρνω κιλά, δεν ξέρω πότε θα καταφέρω να σταθεροποιηθώ. Το παλεύω. Πολλές γυναίκες είμαστε έτσι, αλλά και άντρες.

Με τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή στην πρεμιέρα της παράστασης #Cancel.

Ελισάβετ Μουτάφη: «Είμαι μεγαλομαμά»

Ελισάβετ, το καλοκαίρι του 2024 μαζί με τον δημοσιογράφο σύζυγό σου, Μάνο Νιφλή, υιοθετήσατε τον γιο σας από τη Σιέρα Λεόνε. Πώς είναι η ζωή έναν χρόνο μετά;

Ο Δημήτρης, που θα πάρει το όνομα του μπαμπά μου –θα τον βαφτίσει ο Κωνσταντίνος και η κολλητή μου φίλη, Φανή–, είναι πλέον 4,5 χρόνων. Είναι πολύ έξυπνος, πολύ ενεργητικός να είναι καλά, αλλά κι εγώ πια είμαι μεγαλομαμά. Δεν είμαι ούτε 20 ούτε 25. (Γελάει.) Ένα παιδί είναι απόλυτη ευτυχία, αλλά βέβαια είναι και κούραση. Υπάρχει τεράστιο άγχος. Πρέπει γρήγορα να συνειδητοποιήσεις ότι πια δεν είσαι εσύ το επίκεντρο.

Έχετε αποφασίσει πότε θα του μιλήσετε για την υιοθεσία του;

Μπροστά του μιλάμε. Απλώς δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ακόμα. Αλλά θα του κάνω συζήτηση. Άμεσα θα γίνει αυτό. Δεν κρύβουμε τίποτα, λέμε τα πάντα.

