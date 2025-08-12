Η Ιρλανδή σεφ Λου Ρόμπι μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Make & Freeze» το οποίο κατ’ ουσίαν φροντίζει να κάνει την ζωή μέσα στο σπίτι λίγο πιο εύκολη. Θυμάται την γιαγιά και την μητέρα της να ετοιμάζουν το φαγητό για το οικογενειακό τραπέζι και οτιδήποτε περίσσευε να το αποθήκευουν στον καταψύκτη, εξοικονομώντας χρόνο χρήματα.

Ως επαγγελματίας στο χώρο της εστίασης, έχει συνηδητοποιήσει πλέον η ίδια πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η πρακτική τόσο στην δουλειά, όσο και στο σπίτι με τα παιδιά της.

Στο βιβλίο της μοιράζεται συνταγές με φαητά που μπορούν να καταψυχθούν και είναι κατάλληλα για όλη την οικογένεια (όπως πίτα με κοτόπουλο και πράσο, ζύμες πίτσας και μπάρες δημητριακών) και επιμένει ότι το μαγείρεμα σε μεγάλες ποσότητες δεν είναι τόσο χρονοβόρο όσο νομίζουμε.

«Δεν μαγειρεύω κάθε εβδομάδα, το κάνω κάθε τρεις εβδομάδες και ετοιμάζω μερικά πράγματα ταυτόχρονα. Πρέπει να είναι σνακ που θα φάνε τα παιδιά μου, γιατί δεν έχει νόημα να τα φτιάχνω αν δεν τους αρέσουν».

Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικά tips και συμβουλές της σεφ, που όπως επισημαίνει η ίδια, «την έχουν σώσει».

Ξεκινάμε από την αρχή

«Μερικές φορές ο καταψύκτης γεμίζει σε τέτοιο βαθμό με φαγητά, που καθίσταται λίγο αδύνατο να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα και πότε ακριβώς το βάλαμε. Γι’ αυτό παίρνω ένα μεγάλο δοχείο, αδειάζω τα πάντα και τα εξετάζω. Πετάω οτιδήποτε δεν έχει ετικέτα με ημερομηνία πάνω, για να αποφύγουμε κάθε πιθανό σενάριο δηλητηρίασης», εξηγεί η Ρόμπι. Αν μπορούμε παράλληλα να κάνουμε μια απόψυξη, αυτό θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο.

Προγραμματίζοντας τα γεύματα για την εβδομάδα

Σύμφωνα, με τη Ρόμπι, μπορούμε κάθε Κυριακή να καταρτίζουμε ένα πρόγραμμα με τα γεύματα της εβδομάδας. «Αν έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο για πέντε ημέρες, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, με μια γενική ιδέα για το τι θα θέλαμε να φάμε, και γνωρίζοντας τι υπάρχει ήδη στην κατάψυξη, τότε μπορούμε να προγραμματίσουμε και τι θα μαγειρέψουμε κάθε μέρα. Παράλληλα, το σχέδιο γευμάτων εννοείται ότι καθορίζει και τη λίστα αγορών για την εβδομάδα», επισημαίνει.

«Δεν έχει νόημα να τα φτιάχνουμε όλα από λίγο. Η μικρή ποσότητα θα εξαφανιστεί αμέσως, κάτι που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί»

«Όλο αυτό βασίζεται στο να δημιουργήσουμε μία νέα συνήθεια. Αν δεν έχουμε φτιάξει ποτέ πρόγραμμα γευμάτων, μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντικό. Αλλά αν το κάνουμε για τέσσερις εβδομάδες, μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα γευμάτων για τον επόμενο μήνα. Πιθανότατα θα έχουμε ήδη 20 έτοιμα γεύματα για να απολαύσουμε», προσθέτει η σεφ.

Διπλασιάζουμε ή τριπλασιάζουμε τις συνταγές

Η Ρόμπι ενθαρρύνει τους αρχάριους της κουζίνας να διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν τις συνταγές που προτιμά η οικογένεια και να βάλουν τα περισσεύματα στην κατάψυξη.

«Δεν έχει νόημα να τα φτιάχνουμε όλα από λίγο. Η μικρή ποσότητα θα εξαφανιστεί αμέσως, κάτι που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί», εξηγεί.

Οπωσδήποτε ετικέτα και ημερομηνία σε οτιδήποτε αποθηκεύουμε

«Είναι αυτονόητο γιατί πρέπει να τοποθετούμε ένα αυτοκόλλητο με την αντίστοιχη ημερομηνία σε κάθε τι που βάζουμε στον καταψύκτη μας. Εμένα μου αρέσει να βάζουμε τα πράγματα σε ειδικά σακουλάκια με ζιπ, ώστε να τακτοποιούνται καλύτερα και να χωράνε περισσότερα πράγματα», συμβουλεύει η Ρόμπι.

Ακόμη κι ένας μικρός καταψύκτης θα μπορούσε να είναι το ίδιο λειτουργικός, αλλά από τη στιγμή που έχουμε την δυνατότητα, είναι προτιμότερο να επιλέξουμε κάποιον μεγαλύτερο με την αντίστοιχη χωρητικότητα.

Ξεπαγώνουμε εγκαίρως

«Προτιμώ να ξεπαγώνω τα τρόφιμα από το προηγούμενο βράδυ, γιατί τις περισσότερες φορές τα χρησιμοποιώ για τα σνακ των παιδιών. Έτσι, γύρω στις 6 μ.μ., όταν ετοιμάζουμε το δείπνο μας, ρυθμίζουμε μια υπενθύμιση στο κινητό μας από Δευτέρα έως Πέμπτη για να είμαστε σίγουροι», συμβουλεύει η Ρόμπι.

«Το κρέας πρέπει να ξεπαγώνει στο ψυγείο», σημειώνει, «αλλά τα τρόφιμα χαμηλού κινδύνου, όπως αυτά που είναι ήδη ψημένα, μπορούμε να τα αφήσουμε στον πάγκο της κουζίνας για να ξεπαγώσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα τρέχουμε να ξεπαγώσουμε κάτι τελευταία στιγμή χρησιμοποιώντας τον φούρνο μικροκυμάτων, κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε να αποφεύγουμε.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να φτιάχνουμε πάντα όλα τα φαγητά στο σπίτι, αλλά το να ξέρουμε ότι θα γυρίσουμε σπίτι το βράδυ, μετά από μία κουραστική ημέρα στην δουλειά, και το φαγητό θα είναι έτοιμο, πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακούφιση», τονίζει η Ρόμπι.

Με πληροφορίες από The Independent

