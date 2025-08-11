Τα παγούρια-θερμός ή όπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκαλούν με χιούμορ, τα «μπουκάλια νερού συναισθηματικής υποστήριξης», έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας μας. Είναι στεγανά, εύκολα στη μεταφορά και βοηθούν στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων.

Ωστόσο, παρότι μας συνοδεύουν παντού, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε κάθε πότε αυτά τα επαναχρησιμοποιούμενα «μπουκάλια» πρέπει να πλένονται. Υποθέτουμε ότι το μπουκάλι μας είναι καθαρό απλά και μόνο επειδή το ξαναγεμίζουμε κάθε μέρα με φρέσκο νερό. Είναι όμως έτσι;

«Θα συνιστούσα να καθαρίζετε το παγούρι σας καθημερινά, αλλά παραδέχομαι ότι μερικές φορές περνάνε δύο ή τρεις μέρες χωρίς να το πλύνω», προτείνει η Nicole Papantoniou, υπεύθυνη στο Good Housekeeping.

«Εύκολα μπορούν να συσσωρευτούν βακτήρια, γεγονός που μπορεί να δώσει στο νερό άσχημη γεύση, ακόμη και να μας αρρωστήσει». Η συμβουλή της είναι να το βάζουμε καθημερινά στο πλυντήριο πιάτων, όμως δεν είναι όλα τα παγούρια-θερμός κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον θέλουμε να το καθαρίσουμε καλά στο χέρι, τα βήματα είναι τα εξής:

Αποσυναρμολογούμε όλα τα μέρη πριν από το πλύσιμο.

Πλένουμε εξωτερικά το παγούρι χρησιμοποιώντας σφουγγάρι και ζεστό νερό με σαπούνι ή υγρό πιάτων. Καθαρίζουμε το εσωτερικό με μια βούρτσα για μπουκάλια.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο επιστόμιο και στο καλαμάκι.

Αφήνουμε όλα τα μέρη να στεγνώσουν. «Αν δεν αφαιρεθούν σωστά και αν δεν στεγνώσουν εντελώς, μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα κάτω από τα μέρη σιλικόνης», επισημαίνει η Papantoniou.

Τι ακριβώς υπάρχει μέσα στα επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια νερού

Ενώ συνήθως το νερό από τη βρύση της κουζίνας μας είναι ασφαλές για κατανάλωση δεν στερείται μικροβιακής ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το να αφήνουμε το νερό στο παγούρι μας για μερικές ημέρες συντελεί στην ανάπτυξη βακτηρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Τα βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις αναπτύσσονται περίπου στους 37°C, κατά την Primrose Freestone, αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Leicester, στη Βρετανία, αλλά μπορούν επίσης να πολλαπλασιαστούν σε θερμοκρασία δωματίου, περίπου στους 20°C. «Όσο περισσότερο χρόνο παραμένει το νερό σε ένα μπουκάλι το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο περισσότερα βακτήρια αναπτύσσονται».

Μελέτη που διεξήχθη στη Σιγκαπούρη στην οποία χρησιμοποιήθηκε βρασμένο νερό βρύσης – το οποίο θα έπρεπε να είχε σκοτώσει τα περισσότερα βακτήρια- αναφέρει ότι οι πληθυσμοί βακτηρίων μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα μέσα στα μπουκάλια νερού τα οποία χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το νερό μέσα σε μπουκάλια που χρησιμοποιούνται από ενήλικες αυξήθηκε από περίπου 75.000 βακτήρια ανά χιλιοστόλιτρο στα μέσα του πρωινού, σε περισσότερα από 1-2 εκατομμύρια ανά χιλιοστόλιτρο κατά τη διάρκεια 24 ωρών.

Ένας τρόπος για να επιβραδύνετε την ανάπτυξη βακτηρίων είναι μόλις πίνετε να βάζετε το μπουκάλι σας στο ψυγείο, κατά την Freestone, αν και αυτό δεν εμποδίζει εντελώς την ανάπτυξη τους.

Αλλά ενώ μέρος της βακτηριακής δραστηριότητας σε ένα μπουκάλι νερού προέρχεται από το ίδιο το νερό, η περισσότερη μόλυνση στην πραγματικότητα εισάγεται από αυτόν που το πίνει. Είτε παίρνουμε το παγούρι στη δουλειά και στο γυμναστήριο, είτε το έχουμε απλά στο σπίτι, το εξωτερικό του θερμός μεταφέρει μικρόβια. Και αυτά τα μικρόβια μεταφέρονται εύκολα στο περιεχόμενο του μπουκαλιού, μαζί με βακτήρια από το στόμα μας κάθε φορά που πίνουμε, σύμφωνα με την Freestone.

«Ακόμα κι αν το νερό είναι αποστειρωμένο, το σάλιο σας θα καταλήξει στο μπουκάλι, μαζί με ίχνη θρεπτικών συστατικών, με τα οποία τρέφονται ευχαρίστως τα βακτήρια […] Το ξέπλυμα με κρύο νερό δεν είναι αρκετό, επειδή δεν το απαλλάσσει από τα βιοφίλμ – το γλοιώδες στρώμα βακτηρίων που μπορεί να συσσωρευτεί στην εσωτερική επιφάνεια του μπουκαλιού σας, το οποίο προσφέρει το τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων».

Όταν μοιραζόμαστε το θερμός με άλλους, μπορούμε να μεταδώσουμε ή να κολλήσουμε ιούς. Ασθένειες όπως ο νοροϊός – το συχνότερο αίτιο εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας- μπορούν εύκολα να μεταδοθούν με αυτόν τον τρόπο.

Οι άνθρωποι έχουν εν γένει 500 – 600 διαφορετικά είδη βακτηρίων που ζουν στο στόμα τους. «Αυτό που δεν είναι απαραίτητα παθογόνο για εσάς δεν ισχύει πάντα για τους άλλους. Μπορείτε να μεταφέρετε μια λοίμωξη και να μην το συνειδητοποιείτε, επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα μας προστατεύει τόσο καλά».

Επίσης, την ανάπτυξη βακτηρίων στο παγούρι μας ενθαρρύνει ο,τιδήποτε άλλο εκτός από φρέσκο νερό. Ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη, για παράδειγμα, μπορούν να διεγείρουν την ανάπτυξη οποιουδήποτε βακτηρίου ή μούχλας υπάρχει στο μπουκάλι. «Οτιδήποτε άλλο εκτός από το νερό είναι παράδεισος για βακτήρια και μύκητες, ειδικά τα πρωτεϊνούχα ροφήματα».

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com, BBC

