Η ιδέα να μοιραστούμε με φίλους το κατάλυμα των διακοπών μοιάζει ιδανική. Απαλλαγμένοι από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε ο ένας την παρέα του άλλου.

Αλλά ενώ σκοπός είναι η χαλαρή συνύπαρξη σε ένα ωραίο μέρος, η συγκατοίκηση -από το budget και τις συνήθειες κάθε μέλους της συντροφιάς έως τις διαφορετικές προσωπικότητες-, έχει εξ ορισμού προκλήσεις.

Advertisement

Advertisement

Και μπορεί, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, η λύση να είναι η σαφής και άμεση επικοινωνία -«να νιώθεις την άνεση να μιλάς σε όλους όπως θα μιλούσες στην αδελφή ή τον μπαμπά σου», όπως λέει η 34χρονη Μπέβερλι Νουγιέν, η οποία πέρασε μέρος του περασμένου καλοκαιριού σε ένα καταμαράν με εννέα φίλους- όμως, αυτό είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη.

Ειδικοί με εμπειρία στη διοργάνωση ταξιδιών, οι οποίοι παραμένουν φίλοι με τους ανθρώπους που συγκατοίκησαν στις διακοπές, εξηγούν τι πρέπει να προσέξουμε για να εξελιχθούν όλα ομαλά και να μην τιναχθούν στον αέρα όχι μόνο οι διακοπές, αλλά και οι φιλίες μας.

Ο αρχηγός

«Πρέπει να υπάρχει ένας αρχηγός», σημειώνει ο 26χρονος σεφ Φλιν ΜακΓκάρι από τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την εύρεση του σπιτιού ή την κατάρτιση μιας λίστας επιλογών, την κράτηση, την καταβολή του ενοικίου και την επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Σε αντάλλαγμα «παίρνει την κύρια κρεβατοκάμαρα», προσθέτει ο 39χρονος επίσης Νεοϋορκέζος στυλίστας Ίαν Μπράντλεϊ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόσωπο που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές μπορεί να είναι το ίδιο κάθε χρόνο, αλλά ο 42χρονος Άλεξ Ιγκλ, με έδρα το Λονδίνο, συνιστά να εναλλάσσεται: «Είναι υπερβολικό να ανατίθεται η ευθύνη κάθε φορά στον ίδιον», ακόμα κι αν τελικά παίρνει το καλύτερο δωμάτιο.

Επιλογή δωματίων εκ των προτέρων

Το άτομο που αναλαμβάνει να κάνει την κράτηση θα πρέπει να στείλει στην παρέα ένα ομαδικό email περιγράφοντας κάθε δωμάτιο (δίνοντας πληροφορίες που αφορούν από το κρεβάτι έως το μπάνιο). «Στη συνέχεια, μπορεί ο καθένας απλά να συνομιλήσει μαζί του και να αναφέρει τις προτιμήσεις του», έτσι ώστε οι αποφάσεις για την επιλογή των δωματίων να ληφθούν από πριν και να μην υπάρχει αμηχανία ή δυσαρέσκεια την ώρα της άφιξης, σύμφωνα με την 38χρονη συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής, Κέισι Έλσας.

Μοιραζόμαστε το κόστος ισόποσα -αλλά

Είναι αδύνατο να είναι όλοι ικανοποιημένοι: Κάποια δωμάτια θα είναι πιο όμορφα από άλλα, κάποιοι θα φτάσουν αργά ή θα φύγουν νωρίς. Σε κάθε περίπτωση, μοιραζόμαστε τα «βασικά έξοδα» – διαμονή, φαγητό, καθημερινά είδη – ισότιμα ανά άτομο.

Advertisement

Όμως, «αν κάποιος αγοράσει μία καλή σαμπάνια ή λιχουδιές και γλυκά από το ζαχαροπλαστείο, αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα κοινά έξοδα», θεωρούνται προσφορά, δώρο στην παρέα.

Επίσης, υπάρχουν συντροφιές τα μέλη των οποίων έχουν σημαντικές διαφορές ως προς τα εισοδήματα τους. Η συντροφιά του Μπράντλεϊ συμμετέχει οικονομικά παραπάνω στηρίζοντας φίλους επειδή, όπως λέει, πολύ απλά «απολαμβάνουμε την παρέα τους και κατανοούμε τις δυνατότητές τους».

Εναλλακτικά, η Έλσας προτείνει, «να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός για το ταξίδι από το πιο συνειδητοποιημένο οικονομικά άτομο της παρέας». Ενώ ο ΜακΓκάρι επισημαίνει ότι αν προστεθεί κάποιος στη συντροφιά μόνο για μία διανυκτέρευση, «είναι λίγο αγενές» να τον χρεώσουμε, όμως θα πρέπει να προθυμοποιηθεί να πληρώσει εκείνο το βράδυ τον λογαριασμό του δείπνου.

Ο πρώτος που ξυπνάει φτιάχνει καφέ για όλους

Όποιος ξυπνάει πρώτος ετοιμάζει καφέ για όλους και επίσης -μία πράξη γενναιοδωρίας προς την παρέα- θα πρέπει να σκεφτεί να πλύνει τυχόν πιάτα που έχουν μείνει από το προηγούμενο βράδυ, φροντίζοντας να μην ξυπνήσει όσους ακόμη κοιμούνται.

Advertisement

Οι διατροφικές επιλογές πρέπει να γίνονται σεβαστές

Στις διακοπές, «σχεδιάζεις τα πάντα γύρω από το πότε θα ξαναφάς», λέει η Έλσας, οπότε είναι απαραίτητο τα άτομα με διατροφικούς περιορισμούς να έχουν ενημερώσει εκ των προτέρων. Εάν κάποιος στην παρέα είναι vegetarian, η πρόταση ενός δείπνου σε steakhouse μάλλον δεν ενδείκνυται.

Νόστιμα γεύματα αλλά όχι ιδιαίτερα φιλόδοξα

Από τα τρία γεύματα, ένα είναι που απαιτεί προετοιμασία κι αυτό είναι το δείπνο, το οποίο πρέπει να αναλάβουν δύο ή και τρία άτομα. Όσον αφορά το μενού, οι διακοπές είναι η εποχή που προσφέρεται για βασικά υλικά και απλές παρασκευές. «Δεν νομίζω ότι έχω φτιάξει ποτέ κάτι άλλο εκτός από ψητά και ζυμαρικά», λέει ο σεφ Φλιν ΜακΓκάρι. «Το καλύτερο είναι το ψήσιμο στη σχάρα. Μπορείτε να μαρινάρετε το πρωί, να το αφήσετε στο ψυγείο και μετά απλά να το ρίξετε στη σχάρα», συνοδεύοντας το κυρίως πιάτο με μια ωραία σαλάτα που μπορεί να φυλαχθεί και για την επόμενη μέρα.

Αυτοί που μαγειρεύουν δεν πλένουν τα πιάτα (και το αντίστροφο)

Όσοι αγαπούν το μαγείρεμα θα πρέπει να αναλαμβάνουν την προετοιμασία των γευμάτων, ενώ όσοι δεν το αγαπούν πρέπει να αναλαμβάνουν τα πιάτα. Επίσης, τα παιδιά βοηθούν στο στρώσιμο του τραπεζιού, οπότε συνεισφέρουν όλοι.

Advertisement

Τα παιδιά

Όλα τα παιδιά θα πρέπει να ακολουθούν περίπου τους ίδιους κανόνες. «Δεν γίνεται τα παιδιά της μίας οικογένειας να ξενυχτούν και τα άλλα να πηγαίνουν για ύπνο», λέει ο Eagle, οι καλοκαιρινές διακοπές του οποίου με φίλους, περιλαμβάνουν 11 παιδιά κάτω των δέκα ετών.

«Είμαστε σ’ αυτό όλοι μαζί. Τα παιδιά είναι σαν μια παρέα». Όσον αφορά τους κανόνες, η συμβουλή (που ισχύει και για τους ενήλικες) είναι: όχι γκρίνια, ναι στη βοήθεια και αφήνουμε τα πάντα καλύτερα από ό,τι τα βρήκαμε. Είναι επίσης απολύτως αποδεκτό να σχεδιάζει κανείς και να απολαμβάνει τις διακοπές του χωρίς παιδιά, όπως επιθυμούν κάποιοι γονείς. «Ένα ταξίδι με παιδιά», λέει ο Nguyen, «είναι ένα διαφορετικό είδος ταξιδιού».

Σεβασμός ή τουλάχιστον ανοχή στις ιδιοτροπίες των άλλων

Όσον αφορά την επίλυση διαφωνιών, το καλύτερο είναι η πρόληψη. Ο Nguyen προτείνει μια γρήγορη συνάντηση στην αρχή του ταξιδιού προκειμένου να συζητηθούν οι κανόνες συμβίωσης και οι προσδοκίες κάθε ομάδας (ζευγαριού ή οικογένειας) όπως για παράδειγμα, ότι δεν κυκλοφορούμε με παπούτσια μέσα στο σπίτι και δεν αφήνουμε πετσέτες στον καναπέ.

Advertisement

Σε κάθε περίπτωση, τα ταξίδια με φίλους προϋποθέτουν σεβασμό, ή τουλάχιστον ανοχή στις ιδιοτροπίες των άλλων. «Να γνωρίζετε τα όριά σας», συμβουλεύει ο Μπράντλεϊ, ο οποίος κατά τις πρόσφατες διακοπές στην Ευρώπη, έκλεισε ένα φθηνό δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στο σπίτι που είχε νοικιάσει η παρέα του. «Μόλις ένιωθα ενόχληση -κάτι που συνέβη-, απλά αποχωρούσα».

Advertisement

Με πληροφορίες από The New York Times