Η NASA δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο από την αποστολή Artemis II, στο οποίο οι αστροναύτες πραγματοποιούν ένα μικρό πείραμα με νερό μέσα στην κάψουλα Orion, αξιοποιώντας τις συνθήκες μικροβαρύτητας κατά τη διάρκεια της ιστορικής αποστολής γύρω από τη Σελήνη.

Παρότι το πλήρωμα ταξίδεψε πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και σημείωσε νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ επανδρωμένη αποστολή μακριά από τη Γη, οι αστροναύτες βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν και με απλά επιστημονικά πειράματα εντός του διαστημοπλοίου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, τα μέλη του Artemis II φαίνονται να παίζουν με μια αιωρούμενη σταγόνα νερού, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη βαρύτητας. Η σταγόνα αποκτά σχεδόν τέλειο σφαιρικό σχήμα καθώς αιωρείται στην καμπίνα. Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές, ο ειδικός αποστολής Τζέρεμι Χάνσεν -ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαστημική αποστολή-, παρατηρεί τη διάφανη σφαίρα νερού, μέσα στην οποία το πρόσωπό του εμφανίζεται ανάποδα εξαιτίας της διάθλασης του φωτός.

Αργότερα, ο αστροναύτης χρησιμοποιεί ένα καλαμάκι για να «συλλάβει» τη σφαίρα νερού και στη συνέχεια την αφήνει και πάλι να αιωρηθεί στο περιβάλλον μικροβαρύτητας.

Η NASA ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II οι αστροναύτες διασκέδασαν εξερευνώντας τη συμπεριφορά του νερού σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Παράλληλα, τόνισε ότι αυτή ήταν η πρώτη διαστημική πτήση για τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν και πως τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος τού έδειξαν πρακτικά πώς αντιδρά το νερό στο Διάστημα.

Στη Γη, όταν το νερό δεν περιορίζεται από κάποιο δοχείο, απλώνεται λόγω της βαρύτητας σχηματίζοντας λιμνούλες. Αντίθετα, στο Διάστημα, όπου η βαρύτητα είναι ελάχιστη, κυριαρχεί η επιφανειακή τάση, με αποτέλεσμα το νερό να σχηματίζει σφαίρες.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, τα μόρια του νερού έλκονται εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις. Επειδή η σφαίρα είναι το σχήμα με τη μικρότερη επιφάνεια για συγκεκριμένο όγκο, το νερό παίρνει φυσικά αυτή τη μορφή σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Το βίντεο προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το πείραμα αναδεικνύει μια πιο ανθρώπινη και αυθόρμητη πλευρά της διαστημικής εξερεύνησης. Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η εξερεύνηση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Περιλαμβάνει επίσης την περιέργεια, την προσαρμογή και τη μάθηση μέσα σε εντελώς άγνωστα περιβάλλοντα».

Παρόλα αυτά, ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του πειράματος, τονίζοντας ότι μέσα στην κάψουλα υπήρχαν εκτεθειμένα καλώδια και ηλεκτρονικές συσκευές. «Δεν υπάρχει κίνδυνος αν το νερό έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρονικά συστήματα;» σχολίασε ένας χρήστης.