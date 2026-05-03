Μπορεί να ταξίδεψαν πιο μακριά από κάθε άλλη επανδρωμένη αποστολή των τελευταίων δεκαετιών, όμως η επιστροφή τους στη Γη συνοδεύτηκε από κάτι απλό, σχεδόν παιδικό: μια σακούλα με peanut M&M’s. Το πλήρωμα της Artemis II αποκάλυψε ότι αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μοιράστηκαν μόλις ολοκλήρωσαν το ιστορικό τους ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover και Jeremy Hansen επέστρεψαν στη Γη έπειτα από μια αποστολή διάρκειας περίπου δέκα ημερών, κατά την οποία απομακρύνθηκαν περισσότερο από 400.000 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, φτάνοντας σε αποστάσεις-ρεκόρ.

Μιλώντας για τις πρώτες στιγμές μετά την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Wiseman περιέγραψε μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχάσουν. Καθώς περίμεναν τα σωστικά συνεργεία να ανοίξουν την καταπακτή της κάψουλας Orion, η Koch έβγαλε από τη στολή της ένα σακουλάκι με σοκολατάκια και ρώτησε αν θέλει κανείς. «Είχαμε μόλις επιστρέψει από τη Σελήνη και τρώγαμε M&M’s. Ήταν μια στιγμή καθαρής χαράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

What did the Artemis II astronauts do when they landed back on Earth? Share a bag of peanut M&Ms.



"When we landed, we splashed down into the Pacific Ocean … and Christina, out of her spacesuit pocket, goes, 'I got some peanut M&Ms, anybody want some?'" Wiseman said on CBS… pic.twitter.com/CM1zSUWJWr May 1, 2026

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα είχε στη διάθεσή του μια ποικιλία τροφών που εξασφάλιζαν τόσο τη θρέψη όσο και μια αίσθηση κανονικότητας. Στο μενού περιλαμβάνονταν τορτίγιες, ξηροί καρποί, μπρίσκετ με σος μπάρμπεκιου, μακαρόνια με τυρί, λαχανικά και γλυκά σνακ. Μάλιστα, σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, την έβδομη ημέρα της αποστολής, οι αστροναύτες επικοινώνησαν με το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και διαπίστωσαν ότι έτρωγαν σχεδόν τα ίδια γεύματα, από φαχίτας μέχρι μπρόκολο ογκρατέν.

Πέρα όμως από την καθημερινότητα, το ταξίδι είχε και έντονα συναισθηματικές στιγμές. Οι αστροναύτες περιέγραψαν πώς η Γη, όσο απομακρύνονταν, φαινόταν ολοένα και μικρότερη, αποκτώντας το παρατσούκλι «Tiny Earth». «Την τρίτη ημέρα αρχίσαμε να τη λέμε έτσι, γιατί έμοιαζε απίστευτα μικρή από το παράθυρο», εξήγησε ο Wiseman. Η εικόνα αυτή, όπως παραδέχτηκαν, άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον πλανήτη και τη θέση τους σε αυτόν.

Η εμπειρία του να βλέπεις τη Γη να απομακρύνεται και να πλησιάζει συνεχώς, επηρέασε βαθιά την ψυχολογία του πληρώματος. «Μπορεί να ετοιμαζόμασταν για ύπνο ή να τρώγαμε και απλώς να κοιτούσαμε έξω. Δεν μπορούσες να το αγνοήσεις», είπε ο ίδιος, περιγράφοντας μια αίσθηση δέους που διαπερνούσε κάθε στιγμή της αποστολής.

Οι συνθήκες διαβίωσης μέσα στο Orion ήταν περιορισμένες, με τον διαθέσιμο χώρο να είναι εξαιρετικά μικρός για τέσσερα άτομα. Παρ’ όλα αυτά, οι αστροναύτες κατάφεραν να διατηρήσουν ισορροπίες, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση και τον σεβασμό. Σε τηλεοπτική τους εμφάνιση, επιχείρησαν να αναπαραστήσουν τον περιορισμένο χώρο, σχηματίζοντας έναν στενό κύκλο για να δείξουν πόσο κοντά βρίσκονταν ο ένας στον άλλον.

Η Koch παραδέχτηκε ότι η ομάδα ξεπέρασε ακόμα και τις δικές της προσδοκίες. «Ήταν μια δοκιμασία όχι μόνο τεχνική αλλά και ανθρώπινη. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε», σημείωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και μια απόφαση του πληρώματος να δώσει το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του Wiseman, Κάρολ, σε έναν κρατήρα της Σελήνης. Η κίνηση αυτή, όπως είπε, είχε βαθιά προσωπική σημασία, ειδικά για την οικογένειά του.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 10 Απριλίου, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη. Πέρα όμως από τα επιστημονικά δεδομένα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, αυτό που μένει είναι οι ανθρώπινες στιγμές: μια μικρή σακούλα με σοκολατάκια, μια «μικροσκοπική» Γη στον ορίζοντα και μια εμπειρία που άλλαξε για πάντα όσους την έζησαν.

