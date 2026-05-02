Αμίλητο νερό ή λάλον ύδωρ, καθαγιασμένο ή καταραμένο, απρόσιτο και σπάνιο ή ορμητικό και επικίνδυνο, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μέρος της καθημερινής μαγείας της ύπαρξής μας.

Η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Primavera en Salonico και την Τυνήσια Λάμια Μπεντίουι παρουσιάζουν στις 6 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη συναυλία με τίτλο «Watersong» -πρώτη παρουσίαση στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου το 2020, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου- που βασίζεται στο ομότιτλο πέμπτο άλμπουμ της Γιαννάτου και των Primavera en Salonico στην ECM.

Ένα άλμπουμ, που όπως έγραφε τον Μάρτιο του 2025 ο βρετανικός Guardian στην κριτική του -δίνοντας πέντε αστέρια στον δίσκο– «διασχίζει τους αιώνες, από την Ιρλανδία μέχρι το Ιράκ και από την Κορσική μέχρι την Καλαβρία, αλλά είναι γεμάτο με έντονα μοντέρνες στιγμές».

Το «Watersong» είναι μια σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, για τη ζωή και το θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία, τον εξαγνισμό. Τραγούδια για τη βροχή, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα δάκρυα, τις σταγόνες, για το νερό στο σώμα, για το σώμα στο νερό, το σώμα μας.

Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά, από διάφορες χώρες, φτιάχνουν ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του, για τη ζωή που μπορεί να δώσει και να στερήσει.



Ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterphone και κοντραμπάσο συνοδεύουν τις φωνές, συνδυάζοντας το παραδοσιακό στοιχείο με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Τραγουδούν

Σαβίνα Γιαννάτου

Λάμια Μπεντίουι

Κανονάκι, Ακορντεόν: Κώστας Βόμβολος

Νέι: Χάρης Λαμπράκης

Βιολί: Κυριάκος Γκουβέντας

Ούτι, Κιθάρα: Γιάννης Αλεξανδρής

Κοντραμπάσο: Μιχάλης Σιγανίδης

Κροσυτά, Waterphone: Dine Doneff

