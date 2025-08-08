Tα λαχανικά, είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά. Όλα παρέχουν παρόμοια οφέλη.

Ωστόσο, αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε ένα λαχανικό ανάμεσα στα άλλα, ποιο θα ήταν αυτό; Η διαιτολόγος Νίσα Μελβάνι, απάντησε δίχως δεύτερη σκέψη, το kale ή κοινώς λαχανίδα.

Το kale είναι ένα είδος λαχανίδας, εξαιρετικά ωφέλιμο για την υγεία, το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια με το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών. Στην όψη μοιάζει με τα φύλλα του μαρουλιού, ενώ η γεύση του είναι αρκετά έντονη και θυμίζει λίγο το λάχανο. Υπάρχουν αρκετά είδη, όπως μωβ, πράσινο, σγουρό και ίσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μια κούπα ψιλοκομμένο kale έχει μόλις 33 θερμίδες, ενώ περιέχει 5 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το σπανάκι

Τα αμέτρητα οφέλη που μας προσφέρει το kale για τα οποία δεν είχαμε ιδέα

Χάρη στην πλούσια περιεκτικότητά του σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά – ιδιαίτερα σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες -, η λαχανίδα ξεπερνά τα άλλα λαχανικά με συντριπτική διαφορά.

«Το kale περιέχει πολλά σημαντικά αντιοξειδωτικά», εξηγεί η Μελβάνι. «Αυτά περιλαμβάνουν καροτενοειδή (όπως η λουτεΐνη και το β-καροτένιο) και βιταμίνη C, τα οποία βοηθούν κυρίως στη μείωση του οξειδωτικού στρες στο σώμα», λέει. Θα έλεγε κανείς πως το οξειδωτικό στρες είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς της μακροζωίας το οποίο συμβάλλει σε χρόνιες ασθένειες, οι οποίες με τη σειρά τους απειλούν την υγεία του ανθρώπου.

Επιπλέον, η βιταμίνη C «υποστηρίζει την ανοσολογική λειτουργία καθώς συμβάλλει στην παραγωγή και τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, βοηθώντας το σώμα να καταπολεμά τις λοιμώξεις πιο αποτελεσματικά», προσθέτει η Μελβάνι. «Επίσης, η βιταμίνη C βοηθά στην επούλωση των πληγών και στη διατήρηση της υγείας του δέρματος, υποστηρίζοντας την παραγωγή κολλαγόνου», εξηγεί η ειδικός.

Επιπλέον, το kale αποτελεί μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Σύμφωνα με τον Μελβάνι, μέσα σε αυτές εμπεριέχονται αδιάλυτες ίνες, οι οποίες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και ενθαρρύνουν την τακτική κίνηση του εντέρου, ενώ οι διαλυτές ίνες, τροφοδοτούν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. «Οι τελευταίες υποστηρίζουν παράλληλα, την παραγωγή βραχυαλυσικών λιπαρών οξέων στο έντερο, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα», λέει η Μελβάνι.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες ρυθμίζουν επίσης τη χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα, κάτι που είναι βασικό για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2. «Υποστηρίζοντας την υγεία του εντέρου, μειώνοντας τη χοληστερόλη, ελέγχοντας το σάκχαρο στο αίμα και μειώνοντας τη χρόνια φλεγμονή, οι φυτικές ίνες στο λάχανο μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία», εξηγεί η διαιτολόγος.

Ωστόσο, τα οφέλη της λαχανίδας δεν σταματούν εδώ, καθώς είναι επίσης πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, σημαντικά για την υγεία των οστών. «Παρέχει βιταμίνη Κ, η οποία βοηθά τον οργανισμό να παράγει τις πρωτεΐνες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της οστεοποίησης και την αντοχή των οστών», εξηγει η Μελβάνι. Το kale προσφέρει επίσης ασβέστιο, το οποίο χτίζει και διατηρεί την οστική πυκνότητα, και μαγνήσιο, το οποίο υποστηρίζει τη δομή των οστών. Μαζί, αυτά τα θρεπτικά συστατικά προστατεύουν τα οστά και μειώνουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο πτώσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά κατάγματα.

Έξυπνες ιδέες για να βάλουμε το kale στο πιάτο μας

Τα προσθέτουμε σε smoothies

Αν δεν μας αρέσει η πικρή γεύση του λαχάνου, μπορούμε να το αναμείξουμε με κάποιο φυσικό γλυκαντικό, όπως ανανά ή σιρόπι σφενδάμου. Για έξτρα νοστιμιά, μπορούμε να προσθέσουμε και μήλο.

Το ανακατεύουμε σε σούπες

Γιατί να μην εμπλουτίσουμε την επόμενη σούπα ή το στιφάδο μας με kale; Απλά μαγειρεύουμε όπως ακριβώς έχουμε μάθει, στη συνέχεια προσθέτουμε το κομμένο kale και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Εκτός από τα θρεπτικά συστατικά, κερδίζουμε σε χρώμα και σε γεύση.

Προσθέτουμε σε σαλάτες

Η λαχανίδα αποτελεί μια εξαιρετική βάση για σαλάτες, αρκεί να το προετοιμάσουμε σωστά. Φροντίζουμε να περάσουμε πρώτα τα φύλλα με ελαιόλαδο ή, τουλάχιστον, τα αφήνουμε να μαριναριστούν σε ένα όξινο ντρέσινγκ. Αυτό θα κάνει τα σκληρά πράσινα φύλλα πιο τρυφερά και εύγευστα.

Σοτάρουμε για συνοδευτικό

Ένας απλός τρόπος να απολαύσουμε το kale είναι να το σοτάρουμε με ελαιόλαδο και τα αγαπημένα μας μπαχαρικά. Σερβίρουμε μαζί με πρωτεΐνη ή ως μέρος μιας πλούσιας σαλάτας με γλυκοπατάτα και καρύδια.

Ψήνουμε μέχρι να γίνει τραγανό

Την επόμενη φορά που θα θελουμε ένα τραγανό σνακ, μπορούμε να φτιάξουμε τσιπς λαχανίδας. Ανακατεύουμε τα φύλλα με ελαιόλαδο και μπαχαρικά και ψήνουμε μέχρι να γίνουν τραγανά. Τα συνοδεύουμε με ένα dip από γιαούρτι, ελαιόλαδο και γλυκιά πάπρικα.

Με πληροφορίες από Real Simple, healtline

