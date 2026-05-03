«Η άνοιξη μετατοπίζει με φυσικό τρόπο τις διατροφικές συνήθειες προς πιο ελαφριά, φρέσκα γεύματα με έμφαση στα φρέσκα προϊόντα, όπως σαλάτες, μπολ με δημητριακά και γρήγορες επιλογές που δεν χρειάζονται μαγείρεμα», λέει στο Real Simple η Σαμάνθα Πέτερσον, MS, RDN, διαιτολόγος λειτουργικής ιατρικής και ιδρύτρια του Simply Wellness. Αυτό μπορεί να είναι νόστιμο, χωρίς αμφιβολία, αλλά παρουσιάζει επίσης μια πρόκληση: Τέτοια γεύματα μπορεί εύκολα να έχουν έλλειψη πρωτεΐνης αναφέρει επίσης η ίδια.

Αλήθεια, γιατί είναι σημαντική η πρόσκληψη πρωτεϊνης στον οργανισμό μας;

Η ίδια, πάλι εξηγεί: «Παίζει σημαντικό ρόλο στην αίσθηση κορεσμού, την ενέργεια, την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα, τη διατήρηση των μυών, και ακόμη και την υγεία των ορμονών. Ταυτόχρονα, έχει σημειωθεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συζητείται η πρωτεΐνη τόσο στην έρευνα για τη διατροφή όσο και στην καθημερινή ζωή. Βλέπουμε μεγαλύτερη έμφαση στις αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη για θέματα όπως η υγιής γήρανση, η σύσταση του σώματος, η υποστήριξη των ορμονών, η αύξηση της χρήσης του GLP-1 και η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, και αυτό το μήνυμα έχει γίνει πολύ πιο διαδεδομένο».

Ποιος, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ο απλούστερος τρόπος να καταναλώσουμε περισσότερη πρωτεϊνη αυτή την άνοιξη;

Ένας από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να αυξήσουμε την πρόσληψη πρωτεϊνών αυτή την άνοιξη είναι να βασίζουμε τα γεύματά μας σε μια πρωτεϊνική βάση και στη συνέχεια να προσθέτουμε εποχιακά προϊόντα

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

«Αντί να φτιάξουμε μια σαλάτα μόνο με χόρτα και λαχανικά, ας ξεκινήσουμε καταναλώνοντας μια μεγάλη μερίδα πρωτεΐνης όπως ψητό κοτόπουλο, σολομό, βραστά αυγά, φακές ή τόφου και, στη συνέχεια, ας προσθέσουμε εποχιακά συστατικά όπως σπαράγγια, μπιζέλια, φρέσκα βότανα, μούρα ή εσπεριδοειδή»,

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αρωματικά συστατικά εμπνευσμένα από την άνοιξη, όπως χυμό λεμονιού και μέλι, όταν φτιάχνουμε σάλτσες ή ντρέσινγκ.

Υπάρχουν επίσης πολλοί τρόποι για να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο. Για παράδειγμα, αφού επιλέξουμε την πρωτεΐνη μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εποχιακά προϊόντα για να δημιουργήσουμε ένα συνοδευτικό πιάτο. Μια άλλη επιλογή είναι να τεμαχίσουμε την πρωτεΐνη και στη συνέχεια να την ανακατέψουμε με τα ανοιξιάτικα προϊόντα και τους σπόρους για ένα χορταστικό γεύμα.

Παρεμπιπτόντως, δεν περιοριζόμαστε στα κυρίως πιάτα. Για ένα γρήγορο σνακ ή πρωινό, όπως συμβουλεύει ο συγκεκριμένος ιστότοπος, ας ξεκινήσουμε με ελληνικό γιαούρτι ή τυρί cottage και στη συνέχεια ας το συνδυάσουμε με φρέσκα ανοιξιάτικα φρούτα.

Γιατί να προτιμήσουμε σύνθεση γευμάτων με βάση μια πηγή πρωτεΐνης ;

Απλούστατα διότι, όπως σημειώνει η Πέτερον, η σύνθεση γευμάτων με βάση μια πηγή πρωτεΐνης είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση καθώς δεν απαιτεί ριζική αλλαγή της διατροφής. «Πρόκειται περισσότερο για μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνθέτουμε τα γεύματά μας», αναφέρει. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα φρέσκα προϊόντα της άνοιξης, καλύπτοντας παράλληλα τις πρωτεϊνικές μας ανάγκες.

Ποια είναι η συνιστώμενη ποσότητα πρωτεΐνης;

Σύμφωνα με το The Conversation, η ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται να καταναλώνει ένα άτομο κάθε μέρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και την παρουσία προβλημάτων υγείας. Ωστόσο, η συνιστώμενη διαιτητική δόση (ΣΗΠ) για την ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης είναι η ίδια για σχεδόν όλους: 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα (g/kg/d). Για παράδειγμα, μια γυναίκα που ζυγίζει 65 κιλά θα πρέπει να στοχεύει στην κατανάλωση περίπου 52 γραμμαρίων πρωτεΐνης ημερησίως. Μια σημαντική προειδοποίηση είναι ότι η ΣΗΠ έχει οριστεί για την πρόληψη της ανεπάρκειας πρωτεΐνης και όχι για την προώθηση της βέλτιστης υγείας. Οι ηλικιωμένοι που έχουν μειωμένη ικανότητα αξιοποίησης των θρεπτικών συστατικών που καταναλώνουν, οι αθλητές των οποίων το σώμα χρειάζεται περισσότερο υπόστρωμα για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των ιστών, οι έγκυες και οι θηλάζουσες συχνά χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη. Μερικές φορές έως και 1,2 έως 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Επομένως, ένα ηλικιωμένο άτομο με την ίδια σωματική μάζα (65 κιλά) μπορεί να χρειάζεται μεταξύ 78 g και 130 g πρωτεΐνης ημερησίως, υπερβαίνοντας κατά πολύ την ΣΗΠ.

Με πληροφορίες από: realsimple.com , theconversation.com