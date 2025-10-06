Ο μεταβολισμός μπορεί να ακούγεται σαν κάτι που αφορά μόνο τις θερμίδες και κατά πόσο εύκολα τις καίμε, όμως στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Στη μεταβολική μας υγεία συμμετέχουν πολλά συστήματα του οργανισμού, όπως αυτά που ρυθμίζουν το σάκχαρο, τα τριγλυκερίδια, τη χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας (HDL), την αρτηριακή πίεση και την περίμετρο της μέσης. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη ότι οι τροφές που καταναλώνουμε παίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε κομμάτι αυτού του «μεταβολικού παζλ».

Αν και σχεδόν όλα τα φρούτα αποτελούν καλή επιλογή, έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα είναι πιο ωφέλιμα από άλλα στη διαχείριση δεικτών όπως η χοληστερόλη, η πίεση και το βάρος. Ένα από τα κορυφαία; Τα μύρτιλα.

Ας δούμε γιατί οι διατροφολόγοι τα ξεχωρίζουν ως το Νο1 φρούτο για την ενίσχυση της μεταβολικής μας υγείας.

Υποστηρίζουν την καλή πέψη

Τα φρέσκα μύρτιλα περιέχουν περίπου τέσσερα γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι, ενώ τα άγρια μύρτιλα ακόμη περισσότερα, περίπου έξι γραμμάρια. Όπως εξηγεί η Κίτι Μπρόχιερ, διατροφολόγος και σύμβουλος της Wild Blueberry Association of North America, «τα μύρτιλα είναι καλή πηγή φυτικών ινών και επειδή τα άγρια είναι μικρότερα, καταναλώνουμε περισσότερη φλούδα σε κάθε μπουκιά και η φλούδα είναι το σημείο όπου βρίσκονται οι ίνες». Οι φυτικές ίνες προάγουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και υποστηρίζουν την καλή ισορροπία της μικροβιακής χλωρίδας στο έντερο μας.

Καταπολεμούν τη φλεγμονή

Τα μύρτιλα βρίσκονται ψηλά σε κάθε λίστα τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, και όχι άδικα. Το σκούρο μπλε χρώμα τους οφείλεται στις ανθοκυανίνες, ισχυρές φυτικές χρωστικές με έντονη αντιοξειδωτική δράση. Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Αλίσα Σμόλεν, «οι ανθοκυανίνες βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής». Όταν το οξειδωτικό στρες μένει ανεξέλεγκτο, μπορεί να βλάψει τα κύτταρα και το DNA μας, επιταχύνοντας τη φλεγμονή, τη γήρανση και την ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων.

Συμβάλλουν στη διατήρηση υγιούς βάρους

Τα μύρτιλα, με μόλις 84 θερμίδες το φλιτζάνι, προσθέτουν γεύση και θρεπτικά στοιχεία στα γεύματα και τα σνακ μας χωρίς να επιβαρύνουν την ενεργειακή πρόσληψη. Η φρέσκια, ελαφρώς γλυκιά γεύση τους μάς βοηθά να γλυκάνουμε πιάτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Επιπλέον, τόσο οι φυτικές ίνες όσο και τα αντιοξειδωτικά τους μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του βάρους. Οι φυτικές ίνες αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού, ενώ τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής που συχνά συνδέεται με την αύξηση βάρους

Δεν ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο

Είναι αλήθεια ότι τα μύρτιλα περιέχουν φυσικά σάκχαρα, περίπου 15 γραμμάρια ανά φλιτζάνι. Κάτι τέτοιο όμως δεν σημαίνει ότι προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρό μας. Ο γλυκαιμικός τους δείκτης θεωρείται χαμηλός. «Ένας χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης σημαίνει ότι τα μύρτιλα δεν προκαλούν αιχμές στο σάκχαρο μετά την κατανάλωση, αλλά μια πιο ήπια αύξηση και πτώση, γεγονός που βοηθά το σώμα να διαχειρίζεται καλύτερα τη γλυκόζη», σύμφωνα με τους διατροφολόγους.

Τρόποι για να απολαμβάνουμε τα μύρτιλα

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές γευστικές συνταγές στις οποίες μπορούν να συμπεριλάβουμε τα μύσρτιλα και να απογειώσουμε το πιάτο μας. Μερικές ιδέες είναι:

-Στο πρωινό μας, σε δημητριακά, γιαούρτι ή βρόμη

-Σε σμούθι με κατεψυγμένα μύρτιλα

-Σε επιδόρπιο τύπου crumble με λίγη ζάχαρη

-Ως γλυκόξινη σάλτσα πάνω σε κρέας

-Σε muffins ή στο αγαπημένο μας κέικ

-Μέσα σε σαλάτες για μία γλυκιά αντίθεση

Με πληροφορίες από Eating Well

