Όταν μιλάμε για την υγεία της καρδιάς, συνήθως σκεφτόμαστε τη χοληστερόλη. Ωστόσο, υπάρχει κι ένας άλλος δείκτης που μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες: τα τριγλυκερίδια.

Τα τριγλυκερίδια είναι ένας τύπος λίπους που κυκλοφορεί στο αίμα μας. Τα λαμβάνουμε από τροφές που περιέχουν λιπαρά, όπως το βούτυρο και τα έλαια. Μπορούν όμως να αυξηθούν και από την υπερβολική κατανάλωση θερμίδων ή ζάχαρης.

Advertisement

Advertisement

Παρότι τα τριγλυκερίδια αποτελούν πηγή ενέργειας για τον οργανισμό μας, τα αυξημένα επίπεδα τους μπορούν να μας εκθέσουν σε σοβαρούς κινδύνους. Όπως εξηγεί η καρδιολόγος Καν-Βαν Τραν, «οι υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων αυξάνουν τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, εμφραγμάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και χρόνιας φλεγμονής στα αγγεία».

Μάλιστα, σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και οξεία παγκρεατίτιδα, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε σοβαρά τη διάγνωση, φροντίζοντας να διατηρούμε την ισορροπία.

Παρακάτω, παρουσιάζονται έξι πρακτικοί τρόποι για να μειώσουμε τα τριγλυκερίδια.

1. Περιορίζουμε τη ζάχαρη

Αν και τα τριγλυκερίδια είναι λίπη, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει τα επίπεδά τους. Όταν οι τιμές μας βρίσκονται μεταξύ 150 και 500 mg/dL, οι γιατροί συστήνουν να μειώσουμε όσο γίνεται τα πρόσθετα σάκχαρα, ιδανικά σχεδόν ολοκληρωτικά.

Πρόσθετη ζάχαρη βρίσκουμε σε γλυκά, αναψυκτικά, τσάι με ζάχαρη, αλλά και σε καφέδες με σιρόπια ή γλυκαντικά.

Ένα πρώτο βήμα είναι να διαβάζουμε την ετικέτα «Διατροφική Αξία» στα τρόφιμα. Μπορούμε επίσης να κάνουμε απλές αλλαγές, όπως να επιλέγουμε νερό ή ανθρακούχο χωρίς ζάχαρη αντί για αναψυκτικά, σκέτο καφέ ή τσάι, σκέτο γιαούρτι αντί με γεύση, ή δημητριακά χωρίς ζάχαρη.

Advertisement

2. Αποφεύγουμε το αλκοόλ

Η αποχή από το αλκοόλ είναι από τις καλύτερες κινήσεις για τη μείωση των τριγλυκεριδίων. Αν τα επίπεδά μας κυμαίνονται από 150–500 mg/dL, ίσως μας επιτραπεί η μέτρια κατανάλωση, ανάλογα με την κατάσταση της συνολικής μας υγείας, δηλαδή μέχρι 1 ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και 2 για τους άνδρες.

Αν όμως οι τιμές μας είναι πάνω από 500 mg/dL, οι ειδικοί συνιστούν πλήρη αποχή. Επειδή όμως η διακοπή του αλκοόλ δεν είναι πάντα εύκολη, καλό είναι να ζητήσουμε βοήθεια από τον γιατρό μας.

3. Υιοθετούμε τη μεσογειακή διατροφή

Η καρδιολόγος Τραν συστήνει τη μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα τριγλυκερίδια, μειώνει την «κακή» LDL χοληστερόλη και αυξάνει την «καλή» HDL. Επίσης, συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, ενώ βοηθά στην απώλεια βάρους και τη μείωση του σπλαχνικού λίπους.

Advertisement

Η μεσογειακή διατροφή βασίζεται σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και ελαιόλαδο. Περιλαμβάνει μικρές ποσότητες ψαριού, αυγών, γαλακτοκομικών και λίγα πουλερικά, ενώ περιορίζει το κόκκινο κρέας, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τη ζάχαρη και το αλάτι.

4. Βάζουμε την αερόβια άσκηση στη ζωή μας

Η άσκηση είναι πάντα ωφέλιμη για την καρδιά, αλλά η αερόβια άσκηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη μείωση των τριγλυκεριδίων, καθώς τα χρησιμοποιεί ως «καύσιμο».

Σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή, βοηθά να φτάσουμε σε υγιές σωματικό βάρος. Η απώλεια 5–10% του βάρους μας σε συνδυασμό με την άσκηση μπορεί να μειώσει τα τριγλυκερίδια έως και 20%.

Advertisement

5. Αντιμετωπίζουμε τα υποκείμενα προβλήματα υγείας

Κάποιες καταστάσεις, όπως ο μη ρυθμισμένος διαβήτης, ο υποθυρεοειδισμός, η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων ή η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αυξάνουν τον κίνδυνο υψηλών τριγλυκεριδίων. Με την αντιμετώπισή τους μπορούμε να δούμε σημαντική βελτίωση. Για παράδειγμα, αν έχουμε διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο, η καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου θα μειώσει και τα τριγλυκερίδια.

6. Λαμβάνουμε φαρμακευτική αγωγή, αν χρειάζεται

Αν οι τιμές μας παραμένουν σταθερά πάνω από 500 mg/dL, πιθανόν να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Σε τιμές άνω των 1.000 mg/dL, η αγωγή θεωρείται ακόμα πιο αναγκαία.

Ο γιατρός μας θα ελέγξει πρώτα αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα (όπως διαβήτης ή νεφρική νόσος) που προκαλεί την αυτού του είδους την αύξηση. Αν χρειαστούμε φάρμακα, μπορεί να μας χορηγηθούν στατίνες, φιμπράτες ή συνταγογραφούμενα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Advertisement

Με πληροφορίες από Eating Well

Advertisement