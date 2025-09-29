Κάθε χρόνο 17-20 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή κακοήθεις αρρυθμίες. Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν μακράν την πρώτη αιτία θανάτου (γύρω στο 35%), με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου το κάπνισμα, την υπέρταση, την υψηλή χοληστερόλη, το διαβήτη, την παχυσαρκία και την καθιστική ζωή.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Καρδιοπάθειες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία και αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Το 2025, η ημέρα αυτή συμπίπτει με την 25η επέτειο από την καθιέρωση αυτής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WORLDHEARTFEDERATION – WHF), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Το θέμα της φετινής εκστρατείας είναι : «Μη Χάσεις Κτύπο» («Don’tMissaBeat») και εστιάζει στην πρόληψη των πρόωρων θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, καλώντας σε άμεσες δράσεις ώστε να μη χάνονται πολύτιμες στιγμές με αγαπημένα μας πρόσωπα. Απώτερος και ουσιαστικός στόχος είναι μέχρι το 2030 να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε φροντίδα για 500 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους παγκοσμίως, προωθώντας εθνικά σχέδια δράσης και πολιτικές για ισότιμη και καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι :

Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα: η Παγκόσμια Ημέρα προάγει την υγιεινή διατροφή, τη σωματική άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και τακτικούς ελέγχους. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές αλλά και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Λίγα λόγια για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πασχόντων από Καρδιοπάθειες

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Καρδιοπάθειες ιδρύθηκε το 2022 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο των πασχόντων από καρδιαγγειακά νοσήματα, μία κατηγορία η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό υπο-ομάδων. Αποτελεί ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Παθήσεων – Νοσημάτων, του GlobalHeartHub, του WorldHeartFederation, του GlobalARCH, της EURORDIS, του InternationalRareAlliance, του NCDAlliance, του MendedHeartsEurope, του WorldPatients’ Alliance, του Childrens’ HeartLink κ.ά.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καρδιάς και των λοιπών επιστημονικών φορέων, ενώσεων και οργανισμών για έναν πραγματικά υγιεινό τρόπο ζωής, ο οποίος σε συνδυασμό με τις απαραίτητες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των συμβαμάτων, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών, του προσδόκιμου ζωής και στην αποφυγή των πρόωρων και αιφνιδίων θανάτων συμπολιτών μας.

Athens Heart Festival 2025: Η μεγάλη εκδήλωση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στις 29/9 στο Μετρό Συντάγματος

Το Athens Heart Festival 2025 αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Φέτος, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από τις 09:00 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα. Στόχος του είναι να καλύψει στο μέτρο του δυνατού το σημαντικό έλλειμμα γνώσης γύρω από την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να αγνοεί τα συμπτώματα του εμφράγματος και της καρδιακής ανεπάρκειας, τις σωστές τιμές αρτηριακής πίεσης, χοληστερίνης και σακχάρου, αλλά και τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ταυτόχρονα καθίστανται κρίσιμα πεδία και θα αναδειχτούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ οι δυσμενείς επιπτώσεις της Παχυσαρκίας στην καρδιαγγειακή υγεία αλλά και η αντιμετώπιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου τόσο σε νεαρές όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο του Athens Heart Festival 2025, οι πολίτες θα μπορούν:

• Να υποβληθούν σε προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τον έλεγχο της καρδιαγγειακής τους υγείας (09.00-16.00)

• Να μάθουν βασικές τεχνικές ΚΑΡΠΑ με επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. (09.30-13.00)

• Να παρακολουθήσουν Πολυθεματικό Στρογγυλό Τραπέζι με γιατρούς και ασθενείς, για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων καρδιαγγειακής υγείας. (13.00-14.00)

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τούτουζας με αφορμή τη διεξαγωγή του φεστιβάλ αναφέρει: «Είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων να εφαρμοστούν πρόσθετες πολιτικές υγείας αλλά και να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού. Η καρδιά μας χρειάζεται γνώση και πρόληψη!