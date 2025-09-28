Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών ή τα κοινά σε όλους, ως «dating apps», για να βρούμε την ιδανική αγάπη είναι πλέον κάτι συνηθισμένο. Ωστόσο, για πολλούς από εμάς που είμαστε ελεύθεροι, μπορεί να μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, έχουμε μπροστά μας μια ατελείωτη γκάμα από διαφορετικούς ανθρώπους με τους οποίους είναι πολύ πιθανό να ταιριάξουμε. Από την άλλη, η γοητεία του να γνωρίζουμε αγνώστους μέσα από μια οθόνη είναι περιορισμένη. Συχνά νιώθουμε κολλημένοι στο στάδιο του ατελείωτου «swiping».

Σύμφωνα με το Pew Research Center, περίπου το 10% των ετεροφυλόφιλων και το 24% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων βρίσκουν τον μακροχρόνιο σύντροφό τους μέσα από μια εφαρμογή ή ιστότοπο γνωριμιών, ενώ μερικοί το καταφέρνουν χωρίς να σπαταλούν αμέτρητες ώρες σε άσκοπο swiping. Είναι άραγε απλώς θέμα τύχης ή υπάρχει ένα «μυστικό» πίσω από την επιτυχία;

Η Λιζ, 28 ετών, από το Νότινχαμ, κατέβασε το Bumble μια Τετάρτη, ταίριαξε με τον μελλοντικό της σύζυγο την ίδια μέρα, βγήκαν ραντεβού την Παρασκευή και είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια. Η συμβουλή της για να μη μείνουμε κολλημένοι στις εφαρμογές; Να τις διαγράψουμε.

«Αν γνωρίσουμε κάποιον με τον οποίο έχουμε πραγματική σύνδεση, ας διαγράψουμε τις εφαρμογές και ας του δώσουμε την πλήρη προσοχή μας, καθώς δεν βρισκόμαστε σε κάποιο ριάλιτι γνωριμιών», λέει. «Μετά το πρώτο ραντεβού ήξερα ότι μου άρεσε πολύ και σκέφτηκα: ‘Πρέπει να επικεντρωθώ σε ένα άτομο τη φορά’. Αν δεν λειτουργήσει, μπορούμε πάντα να επιστρέψουμε στις εφαρμογές», προσθέτει.

Από την άλλη, είναι πολύ δελεαστικό να κρατάμε ανοιχτές τις επιλογές μας, και το να μιλάμε με πολλαπλά ταίρια σε πρώιμο στάδιο θεωρείται συνήθως αποδεκτό. Ωστόσο, η Λιζ και ο σύντροφός της διέγραψαν το Bumble μέσα σε μία εβδομάδα και ανακάλυψαν ότι το να δίνουμε προτεραιότητα και σημασία σε ένα άτομο μάς βοηθά να γνωριζόμαστε πιο ουσιαστικά.

Σημαντικό: Πρέπει να ξέρουμε τι ψάχνουμε

Ένας άλλος τρόπος για να αποφύγουμε το λεγόμενο «παράδοξο της επιλογής» είναι να περιορίσουμε συνειδητά τη δεξαμενή των γνωριμιών μας.

«Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι αναζητούμε», λέει η θεραπεύτρια ζευγαριών και dating coach, Σαν Μέρτσαντ, «είτε πρόκειται για κάποιον που αγαπά την άσκηση, είτε τη φύση είτε τη δημιουργικότητα». Η συμβουλή της είναι να χρησιμοποιούμε μια δημοφιλή εφαρμογή με μεγάλη βάση χρηστών, αλλά παράλληλα και μια πιο εξειδικευμένη, ώστε να μη χάνουμε το νόημα και αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει.

Όποια εφαρμογή κι αν διαλέξουμε, ο καλύτερος τρόπος να βρούμε κάποιον με κοινά ενδιαφέροντα και αξίες είναι να είμαστε απολύτως ειλικρινείς στη δημιουργία του προφίλ μας.

Επίσης σημαντικό: Η ψυχολογία μας έχει τεράστια σημασία

Αντί να πιστεύουμε ότι ο τέλειος σύντροφος θα έρθει κάποια στιγμή δία μαγείας στο κατώφλι μας, η Μέρτσαντ τονίζει ότι η στάση και το πώς νιώθουμε επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία μας.

«Ας χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές μόνο όταν νιώθουμε καλά. Αν είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι, μεθυσμένοι ή πεσμένοι ψυχολογικά, θα βλέπουμε τους άλλους μέσα από αυτό το φίλτρο», εξηγεί. «Πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε θετική στάση όταν βγαίνουμε ραντεβού, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη προϋπόθεση για να πετύχουμε μέσα από τις εφαρμογές», προσθέτει.

Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι πίσω από τα προφίλ υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι. Αν θέλουμε στ’ αλήθεια να γνωρίσουμε κάποιον, δεν πρέπει να παραπλανήσουμε, να «εξαφανιστούμε» ή να μην εμφανιστούμε σε ραντεβού.

Ας μην «φοβόμαστε» τον φόβο της απόρριψης

Ο φόβος της απόρριψης παίζει μεγάλο ρόλο στο γιατί πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές με δισταγμό ή διαλείμματα, κάτι που συχνά παρατείνει την αναζήτησή μας. «Πολλοί δεν αντέχουν την απόρριψη», λέει η Μέρτσαντ. «Στις εφαρμογές μας απορρίπτουν συχνά, αλλά απορρίπτουμε κι εμείς πολλούς. Οι περισσότεροι το παίρνουμε προσωπικά και τα παρατάμε. Κι αυτό είναι λυπηρό, γιατί ξέρω ότι αν παραμείνουμε θετικοί, τελικά όλοι θα βρούμε κάποιον, αυτό βλέπω».

Όπως συμβαίνει συχνά, ο παράγοντας τύχη είναι κομμάτι της επιτυχίας. «Πιστεύω προσωπικά ότι η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο», λέει η Μέρτσαντ. «Πολλοί γίνονται κυνικοί, αλλά είναι σημαντικό να μη βυθιζόμαστε σε αυτό. Αν νιώσουμε εξάντληση, ας αποσυρθούμε για λίγο από τις εφαρμογές και ας επιστρέψουμε όταν η ενέργειά μας είναι πιο δυνατή», επεσήμανε η ειδικός.

Με πληροφορίες από The Guardian

