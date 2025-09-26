Η εστίαση σε συμπεριφορές που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια πιο υγιή ζωή, σύμφωνα με τη δρ Κάρι Μίλκμαν, Καθηγήτρια στην έδρα James G. Dinan στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, και οι influencers συχνά μοιράζονται πληροφορίες που δεν στηρίζονται σε έρευνες.

Μπορεί p.x. να μη γνωρίζουμε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η Μεσογειακή διατροφή είναι ένας από τους πιο υγιεινούς τρόπους διατροφής, αλλά να έχουμε ακούσει από κάποιον influencer ότι το να κόψουμε τους υδατάνθρακες και να τρώμε μόνο κόκκινο κρέας είναι το κλειδί για μακροζωία.

Αν θέτουμε έναν στόχο βελτίωσης της διατροφής μας αλλά δεν έχουμε τις σωστές πληροφορίες για να μας καθοδηγήσουν, ίσως καταλήγουμε να σαμποτάρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, σύμφωνα με τη δρ Μίλκμαν.

Μπορεί να νομίζουμε ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους υγείας μας και απλώς να δυσκολευόμαστε στην εφαρμογή. Όμως, τα παρακάτω ίσως μας βοηθήσουν να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα.

Ας βάλουμε συγκεκριμένους στόχους

Αφού αποκτήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πως μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας, το επόμενο βήμα είναι να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, σύμφωνα με την δρ Μίλκμαν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι θέλουν να είναι πιο υγιείς, αλλά ένας αποτελεσματικός στόχος είναι πιο συγκεκριμένος — π.χ. μία επιπλέον ώρα ύπνου κάθε βράδυ ή δύο προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα.

Αν ξέρουμε ότι θέλουμε πιο ισορροπημένη διατροφή, ας θέσουμε στόχο με τα είδη τροφών που θέλουμε να εντάξουμε κι ας κάνουμε ένα ρεαλιστικό πλάνο για το πόσα γεύματα ή πόσες μέρες την εβδομάδα θα τα καταναλώνουμε, λέει η δρ Μίλκμαν.

«Ιδανικά, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν το πότε και που θα συμβεί αυτό και πώς θα φτάσουμε εκεί», προσθέτει.

Ας τηρήσουμε τα σχέδιά μας

Πολλοί άνθρωποι σκοντάφτουν στο κομμάτι της συνέπειας, γι’ αυτό η χρήση στρατηγικών που μας κρατούν σε τροχιά είναι κρίσιμη, λέει η δρ Μίλκμαν.

Στην έρευνά της, η δρ Μίλκμαν έχει διαπιστώσει ότι αν κάνουμε τη νέα μας συνήθεια άμεσα ικανοποιητική, διασκεδαστική και ανταποδοτική, είναι πιο πιθανό να την περιμένουμε με χαρά αντί να τη φοβόμαστε.

«Συχνά εστιάζουμε υπερβολικά στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα», λέει. Ένα παράδειγμα είναι το “δέσιμο με τον πειρασμό” (temptation bundling), όπου συνδυάζουμε τη συμπεριφορά-στόχο με κάτι που μας αρέσει — π.χ. να βλέπουμε την αγαπημένη μας σειρά ενώ κάνουμε ελλειπτικό.

«Έτσι, αντί να αποφεύγουμε τη γυμναστική, έχουμε λόγο να την περιμένουμε με ανυπομονησία», λέει. Το να κάνουμε τον στόχο μας πιο κοινωνικό μπορεί επίσης να βοηθήσει: Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να πάνε στο γυμναστήριο στις 3 μ.μ. αν έχουν ραντεβού με έναν φίλο και ξέρουν ότι θα έχουν παρέα.

Συγχρονισμός ή αλλιώς timing

Επίσης, το να συγχρονίσουμε τη στοχοθεσία μας με μια μεταβατική περίοδο — όπως η νέα χρονιά, τα γενέθλια ή η αρχή της σχολικής χρονιάς — μπορεί να ενισχύσει τη δέσμευση.

«Αυτά τα νέα ξεκινήματα είναι συχνά στιγμές όπου είμαστε πιο πρόθυμοι να σκεφτούμε συνολικά τη ζωή μας», λέει η δρ Μίλκμαν. «Το φθινόπωρο είναι μία τέτοια στιγμή για φρέσκες αρχές».

ΠΗΓΗ: Cnn.com

